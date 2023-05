Marixa Balli mostró la carta inédita que Rodrigo Bueno le escribió y confirmó su versión sobre “Lo mejor del amor”

escuchar

El video de “La chica del ascensor”, una de las primeras canciones de Rodrigo Bueno, fue el momento en el que el cantante cordobés y Marixa Balli se vieron por primera vez, al ser ella la protagonista del clip. Era 1992 y ambos señalaron que en aquel entonces nació su amor, que tuvo diversas idas y vueltas, pero en el cual el cariño mutuo nunca faltó. Ahora, es la bailarina quien rememoró esa época para mantener vivo el recuerdo del fallecido cuartero y desmentir ciertas versiones que circulan, al afirmar que un hit del músico fue escrito para ella. En este sentido, decidió mostrar una prueba que lo comprobaría.

“Nunca me dejes mi amor, me dice suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón”, dice “Lo mejor del amor”, una de las canciones más exitosas de Rodrigo Alejandro Bueno, el joven que desde Córdoba conquistó al país. Fue compuesta por él junto a Ariel Gustavo Tessel y lanzada en 1996. A casi tres décadas de aquel entonces, continúa siendo un hit.

Marixa Balli y Rodrigo Bueno fueron pareja durante los años 90 (Foto archivo)

Pero es la historia de amor que se narra la que generó diversos enfrentamientos, que también se extienden en el tiempo. Una de las protagonistas de esta disputa es Marixa Balli, quien asegura que Rodrigo se inspiró en el romance que mantuvieron para escribirla, pero la contradicen constantemente.

En su reciente vuelta a la televisión como panelista de LAM (América), la bailarina reveló detalles inéditos de algunos de los momentos que vivió con el artista, que murió el 24 de junio del año 2000 en un accidente de tránsito. De este modo, puso en eje nuevamente la veracidad de su palabra al afirmar que la canción romántica era para ella.

Para aquellos que dudan, decidió compartir en sus redes sociales la “prueba” de sus dichos. “Por todo lo que te quiero. Porque el sol no tiene amigos. Porque con la luz de la vida un día nos conocimos. Porque fuimos tan solo por Avenida Libertador creíamos ser dos personajes. Fue lo mejor del amor. Rodrigo”, se puede leer escrito en una servilleta, que tuvo como destinataria a Marixa Balli y fue ella quien decidió compartir el romántico gesto. “Lo vivido no tiene archivo. Esos lindos momentos”, escribió la ahora panelista en la publicación.

La carta que Rodrigo le hizo a Marixa (Captura Twitter)

De esta forma, dejó en evidencia que “El Potro” la habría tomado como fuente de inspiración. Sin embargo, existe otra versión sobre la historia detrás de la canción, que la dio el músico que acompañó a Rodrigo, Ted Tessel, quien dijo que habla de una vecina del cantante. “Ella tenía una historia secreta con un señor, y entonces él pasaba siempre en el mismo horario, de ahí lo de ‘él pasa a verla a las seis’, y ahí nace la trama, la poesía, que después me la pasa a mí y armo los arreglos. Tampoco es que él se lo canta a una vecina, cuenta una historia de una vecina con su amante. Denegado totalmente que le haya dedicado una canción a Marixa”, aseguró en diversas ocasiones.

Marixa Balli y Rodrigo Bueno compartieron grandes momentos juntos (Captura Twitter)

Lo cierto es que el único protagonista que podría decir verdaderamente en quién se inspiró para escribir el hit no puede hacerlo, y seguirá siendo un gran misterio. Sin embargo, es innegable la relación amorosa que unió Marixa Balli con el Potro y que le dejó los más bellos recuerdos.

La panelista de LAM no solo compartió la carta de su ex, sino que también mostró un emblemático regalo que le hizo: un guante de box que el cantante usó sus shows del Luna Park, donde se vestía como un boxeador. ”Con todo mi amor”, se lee en la dedicatoria.

