Paula Chaves se indignó con Pedro Alfonso y mostró el desorden de su casa

Paula Chaves le hizo una queja pública a su marido Pedro Alfonso por un problema de convivencia. Fue a través de una story en su cuenta de Instagram, donde la modelo no solo mostró el desorden que dejó en su casa, sino que afirmó que es algo de todos los días.

Es verdad que mantener la casa limpia da tranquilidad y también está bien visto por las visitas. Pero no a todas las personas se les da conservar el orden, sobre todo en el baño, donde suelen usarse objetos como el jabón, el cepillo y la pasta de dientes, que en un apuro pueden quedar tirados en cualquier lado.

“La historia de mi vida, todos los días ponerlos en su lugar”, escribió la conductora en una foto en la que arrobó al actor para que supiera de su crítica. En la imagen se puede ver el cepillo de dientes y el dentífrico destapado sobre el lavatorio y fuera de su lugar.

La conductora mostró, indignada, el desorden que le deja su marido todos los días en el baño Instagram @PaulaChaves

En otra de las stories, Chaves también compartió una imagen de la ropa sucia de su pareja, abandonada en el suelo después de la ducha. “El tacho de la ropa sucia y la ropa”, dijo mientras señalaba las prendas de su esposo junto al canasto, pero en el piso. “O sea, no entiendo. O no lo embocó, o no sé”, agregó, indignada. Además escribió: “Necesito que digas algo”, arrobando a Pedro.

Luego compartió la respuesta de un usuario que le sugirió dejar todo donde estaba y así canalizar su enojo. “Dejalo ahí, algún día lo va a necesitar”, se lee en el chat. “Los consejos de mi madre. Recuerdo que me dejó de lavar la ropa desde los 15 a los 18 porque le contesté mal”, contó la modelo.

La modelo compartió la respuesta de una seguidora con una interesante sugerencia Instagram @PaulaChaves

LA NACION