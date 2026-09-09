Penélope Cruz, contras las élites mundiales y la IA: “Siento tristeza y enfado al ver cómo se nos utiliza como si fuéramos marionetas”

Penélope Cruz desató la polémica en medio de la presentación en el Festival de Cine de Venecia de Búnker, una película que interpreta junto a Javier Bardem. La actriz apuntó de lleno contra las grandes élites mundiales y contra aquellos que son dueños de las empresas tecnológicas desarrolladoras de inteligencia artificial.

Al momento de explicar qué la incentivó a representar el personaje de Sofía, una mujer que vive un desamor en Londres, dijo a Fotogramas que sintió una asimilación con su vida personal y que de algún modo le sirvió para apoyar y denunciar lo que ve de malo en la sociedad.

Penélope Cruz despotricó contra las grandes élites en la presentación de Búnker (Photo by Stefano Rellandini / AFP) STEFANO RELLANDINI - AFP

“Siento una mezcla constante de tristeza y enfado al ver cómo cada vez se nos utiliza más como si fuéramos marionetas. En cuanto a quiénes toman las decisiones más importantes del mundo, creo que podríamos contarlos con los dedos de las manos, y a veces pienso que incluso nos sobraría con una sola. Ese nivel de manipulación me resulta muy triste”, opinó la actriz.

Para la actriz española existe una gota de esperanza en las nuevas generaciones que pueden contribuir a cambiar el rumbo de las cosas. “Todo avanza tan sumamente rápido que apenas hay tiempo; da la sensación de que casi no nos queda margen para reaccionar. Lo único que me salva es comprobar que los jóvenes se están dando cuenta de las cosas, y de todas estas trampas”, insistió.

“Todo avanza tan sumamente rápido que apenas hay tiempo; da la sensación de que casi no nos queda margen para reaccionar", dijo Cruz (Photo by Tiziana FABI / AFP) TIZIANA FABI - AFP

Acerca de los progresos tecnológicos y el uso de la IA en cualquier ámbito laboral, sentenció: “Cuando algunos de estos individuos, que parecen casi extraterrestres, te cuentan cómo se imaginan el futuro y te hablan, por ejemplo, de ese concepto de que ‘la gente tendrá muchísimo tiempo libre’, después de haber arrebatado miles y millones de puestos de trabajo… Yo me pregunto: ¿tiempo libre para hacer exactamente qué? Porque el tiempo libre sin ningún propósito –para mí y para cualquiera, pero sobre todo si hablamos de gente joven– equivale irremediablemente a una profunda depresión. Entonces me pregunto: ¿Hacia qué mundo vamos?”.

Hacia el final de la entrevista, Penélope Cruz remarcó que los vínculos interpersonales deben reforzarse. Es vital, aclaró, correr la mirada de frente de la pantalla y prestar más atención al entorno que nos rodea.