A los 27 años, murió Álex Lequio, hijo de la actriz española Ana Obregón

El joven de 27 años falleció tras una dura lucha contra el cáncer Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Diario El País Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2020 • 17:52

Álex Lequio, de 27 años, hijo de Ana Obregón y del conde Alessandro Lequio, murió este miércoles en Barcelona, según confirmaron fuentes de la familia, después de dos años de lucha contra un cáncer del que se conoció su existencia el 9 de abril de 2018, cuando unos fotógrafos ubicaron al joven y a su madre en la entrada de un hospital de Nueva York especializado en oncología. Poco después, la familia informaba del estado de salud del único hijo de la actriz.

Desde entonces, tanto él como sus padres fueron contando la evolución del tratamiento en un intento de normalizar la situación y generar esperanza entre quienes padecen esta enfermedad. Pero en los últimos meses el silencio se fue instalando tanto en las redes sociales del joven, que ha sido un ejemplo de optimismo y fortaleza frente a la enfermedad, como entre sus padres, que evitaron realizar declaraciones. Las últimas las hizo Lequio padre para desmentir que su hijo hubiera tenido que abandonar la clínica Ruber Internacional a causa de la pandemia de coronavirus.

Álex comenzó su batalla contra el cáncer, una dolencia que empezó como un simple "tirón de espalda", en marzo de 2018. El tratamiento para su tipo de enfermedad, que su madre calificó de modalidad rara, comenzó en el prestigioso Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde el joven permaneció siete meses. Desde ese momento, el hijo de Obregón y Lequio informó sobre su estado de salud a través de sus redes sociales y en algunas entrevistas. Barcelona fue la ciudad elegida para este último tramo de batalla contra la enfermedad.

Todo esto me ha unido más a mi hijo. Como madre he descubierto que soy muy fuerte Ana Obregón, cuando Álex luchaba contra la enfermedad

La manera de Álex Lequio de enfrentar el cáncer lo había acercado a la gente. Hasta que se supo de su estado, el joven tenía una imagen pública de caprichoso, algo frívolo, criado y protegido por sus famosos padres. Sin embargo, en este tiempo cara a cara con el cáncer, Álex se mostraba maduro, cercano y con ironía para abordar asuntos complicados. También ha sido muy sincero, con mensajes que iba intercalando con asuntos relativos a sus negocios y a sus causas solidarias.

Ana Obregón, que durante todo este tiempo no se había separado de su hijo y prácticamente había paralizado su actividad profesional, se mostraba en distintos momentos optimista: "No para de trabajar, hasta en los hospitales está con la computadora dale que te pego", aseguró en más de una ocasión. En diciembre de 2019, la actriz hizo un balance de un año que calificaba de duro pero con aspectos positivos: "Todo esto me ha unido más a mi hijo. Como madre he descubierto que soy muy fuerte", reconoció a la revista Lecturas. Asimismo, pidió "calma" sobre las noticias que apuntaban a una recaída de su hijo: "No se trata de una recaída, bajan las defensas con los tratamientos, pero es lo normal", afirmó.

Álex junto a su mamá Crédito: GROSBY GROUP

Sin embargo, durante los últimos dos meses, las optimistas y frecuentes publicaciones de Álex en su cuenta de Instagram se habían espaciado. Las dos últimas, del 25 de marzo y del 10 de abril respectivamente, cobran ahora un nuevo significado. En la primera de ellas, dos guerreros de cómics manga chocaban sus puños frente a un ejército de superhéroes. La única leyenda que acompañaba a esta imagen era la palabra "ready" ("listo"), un mensaje que ahora se interpreta como que estaba dispuesto a luchar de nuevo contra lo que hiciera falta para vencer la enfermedad.

En la segunda, una tierna imagen de Lequio de niño junto a una de sus primas, iba acompañada de una frase en inglés que puede ser traducida como: "Una y otra vez, a través de la eternidad, brillaremos juntos". Una publicación que ahora se inunda de comentarios espontáneos que dan el pésame a la familia y recuerdan a Álex.