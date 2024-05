Britney Spears y un día a pura tensión: un pie lastimado, versiones de violencia y acusaciones hacia su madre

Escuchar

Las últimas horas no fueron nada fáciles para Britney Spears. Como si el tiempo hubiese retrocedido dos décadas, su nombre encabeza los principales portales de noticias, con varios artículos que dan cuenta de un presente bastante convulsionado. En su cuenta de Instagram, la cantante compartió una serie de mensajes con los que logró alarmar a sus seguidores. En el primero, se ve su pie, luego de que supuestamente sufriera una caída en el hotel Chateau Marmont en Los Ángeles, California.

“Anoche, realmente me torcí el tobillo como una idiota, solo para mostrar un truco. Como una maldita idiota intenté dar un salto en la sala del Chateau y me caí, me avergoncé, y eso es todo”, aseguró.

A esa altura, las noticias habían corrido como reguero de pólvora y aseguraban que Britney se había peleado en el hotel con su novio, Paul Richard Soliz, y que llamaron a la ambulancia. “Ella ya está en su casa y a salvo”, aseguraban. Los distintos artículos acompañaban la historia con imágenes tomadas por los paparazzi de la cantante de “Toxic” siendo trasladada en silla de ruedas. Fue Page Six quien confirmó que los paramédicos fueron llamados a su habitación de hotel el jueves alrededor de la 1 de la madrugada, después de recibir una llamada sobre una mujer herida. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles también confirmó que recibieron una llamada alertando sobre la misma situación.

Sin embargo, la princesa del pop negó rotundamente que haya existido una pelea. “La noticia es falsa... Me torcí el tobillo anoche y los paramédicos se presentaron en mi puerta ilegalmente. Nunca entraron a mi habitación, pero me sentí completamente acosada”, acusó. Luego, en un clip que compartió en sus redes, amplió su propia versión de los hechos: “Anoche, realmente me torcí el tobillo como una idiota, solo para mostrar un truco. Como una maldita idiota intenté dar un salto en la sala del Chateau y me caí, me avergoncé, y eso es todo”, aseguró. Y agregó. “Los paramédicos vinieron a mi puerta de inmediato. Por supuesto, eso provocó un gran escándalo que era innecesario porque todo lo que necesitaba era hielo. En realidad, el tobillo no está muy bien, pero son cosas que suceden”.

Luego, compartió en un segundo video, en el que aparece sollozando, mientras compara su pie lesionado con el sano. Junto a las imágenes, compartió un elocuente texto en el que acusa a su madre, Lynne Spears, de haber sido quien dio avisó a la prensa. “ Sé que mi mamá estuvo involucrada . No he hablado con ella en 6 meses y llamó justo después de que sucediera el accidente, antes de que se conociera la noticia”, disparó.

Y dejando en claro, una vez más, que no confía en ella y que es una de las causantes de gran parte del sufrimiento por el que le tocó atravesar a lo largo de su vida, agregó: “¡Ya me tendieron una trampa como esta hace mucho tiempo! ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto! Sinceramente, no me importa decirlo”. Por último, la cantante saludó a su abogado, Mathew Rosengart, y le agradeció por ayudarla a superar el incidente. ”Este hombre es maravilloso! ¡Es como un padre para mí y me ayudó a pasar la anoche! Te adoro y admiro señor Mathew”, escribió junto a una foto de su letrado.

LA NACION

Temas Britney Spears