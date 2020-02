Kellye Nakahara murió a los 72 años; además de componer a la enfermera Kellye Yamato en la serie M.A.S.H., trabajó en películas como Clue y Dr. Dolittle Crédito: IMDB.com

18 de febrero de 2020

A los 72 años murió la actriz Kellye Nakahara, conocida por participar en la serie televisiva M.A.S.H., donde personificaba a la enfermera Kellye Yamato. Según informó su hijo, William Wallett a Associated Press, Nakahara murió el domingo luego de una breve batalla contra el cáncer, en su casa de Pasadena, California, rodeada de su familia

Su carrera la llevó también a participar de la película de Clue: el juego de la sospecha (1985), donde interpretaba a una cocinera, y también en la exitosa adaptación de Dr. Dolittle (1998), junto a Eddie Murphy. No obstante su mayor éxito fue, sin lugar a dudas, su trabajo en M.A.S.H. (1973-1983), donde, en un principio, tuvo un rol más secundario como una de las enfermeras del hospital móvil del ejército norteamericano en Corea, pero poco a poco fue ganando más protagonismo.

Kellye Nakahara interpretó a la enfermera Kellye Yamato en la serie M.A.S.H. Crédito: IMDB.com

Uno de los momentos más recordados por los fans de la serie es cuando su personaje increpa al capitán Benjamin Franklin "Hawkeye" Pierce (Alan Alda), por tener "ojos para todas las otras enfermeras" excepto para ella. En la serie, el personaje de Nakahara estaba enamorada del personaje de Alda, un mujeriego que persigue a todas las enfermeras menos a ella, por no considerarla tan atractiva. "Para tu información tengo un fantástico sentido del humor, una gran personalidad y tengo una sensibilidad que no creerías. Además sé cantar, bailar tap y además soy muy linda", espeta Yamato a Pierce luego de que este le preguntara cuál era su problema en el primer episodio de la última temporada.

Aunque su mayor éxito provino de la actuación, ella se había mudado en un principio de su Hawaii natal a San Francisco, en busca de llevar adelante una carrera en las artes. Aún luego de sumarse a varios proyectos como actriz, ella siguió manteniendo esa visión, transformándose en una pintora con acuarelas muy comprometida con la comunidad artística local de Pasadena, ciudad donde vivió.

M.A.S.H. fue una serie que, aunque en un principio no alcanzó mucha popularidad, rápidamente se transformó en una de las más vistas de la historia norteamericana. Inspirada en la película homónima de Robert Altman, la ficción tocaba las cuerdas de una comedia aunque con un mensaje antibélico. Debido a que la guerra de Vietnam todavía estaba en marcha, el escenario tanto de la película como de la serie fue Corea, donde Estados Unidos había peleado uno años antes. Su episodio final rompió en su momento récords de rating en la televisión norteamericana, llegando a sumar 125 millones de espectadores en vivo, según informó en su momento The New York Times.