A los 95 años, William Shatner debutará con su banda de heavy metal: “Habrá volumen, intensidad y algunas sorpresas”

William Shatner demuestra que nunca es tarde para reinventarse. A los 95 años, el actor que dio vida al inolvidable capitán James T. Kirk en Star Trek hará su debut en el Riot Fest, uno de los festivales de rock más importantes de Estados Unidos, y lo hará de una manera inesperada: al frente de una banda de heavy metal que se presentará por primera vez en vivo.

William Shatner se hizo desear durante 17 años, pero finalmente aceptó participar del histórico festival

La actuación tendrá lugar el 20 de septiembre en el Douglass Park de Chicago y marcará el debut oficial de The *uckers, el nuevo proyecto musical de Shatner, integrado por reconocidos músicos de la escena del rock.

La confirmación pone fin a una curiosa historia que llevaba más de una década. Los organizadores del Riot Fest habían intentado convencer al actor de participar en el festival durante 17 años, convirtiendo la invitación en un chiste recurrente dentro de la identidad del evento.

Cada edición incluía nuevas referencias humorísticas y campañas cada vez más extravagantes para captar la atención del intérprete canadiense. Finalmente, en 2026, Shatner aceptó la propuesta.

“Después de 17 años escribiendo cartas... Riot Fest 2026: ahora con un 100% más de William Shatner”, celebró el festival en su cuenta oficial de Instagram.

El fundador del evento, Mike “Riot Mike” Petryshyn, también se tomó la noticia con humor. “Después de años de insistirle —y probablemente de resultarle bastante molesto— para que actuara en Riot Fest, parece que finalmente cedió”, afirmó en un comunicado.

“Estoy deseando ver a Shatner sacar su lado más pesado. Aunque, sinceramente, no estaba preparado para leer las exigencias de su contrato”, bromeó.

Y es que la presentación fue anunciada junto a un supuesto “rider” artístico plagado de pedidos imposibles y ocurrencias absurdas, siguiendo la tradición satírica del festival.

Entre las exigencias dirigidas a la ciudad de Chicago figuraban propuestas tan insólitas como cambiar el nombre de un barco en honor al actor para que pudiera volver a capitanearlo, crear un plato típico que llevara su nombre, invitarlo a cantar “Take Me Out to the Ball Game” durante un partido de béisbol local y convertirlo en presentador invitado del pronóstico del tiempo junto al meteorólogo más popular de la ciudad.

El propio Riot Fest tampoco escapó a las bromas. Según el ficticio contrato, el escenario debía incluir “muchísimos lanzafuegos”, un video de presentación realizado por la banda GWAR y reemplazar el tradicional carrito de golf para artistas por un DeLorean, el emblemático automóvil de Volver al futuro.

Las exigencias para el camarín tampoco pasaron inadvertidas. El documento pedía ambientar el espacio como “Shatner’s Shag Shack”, disponer de más de un metro de salchicha polaca, un gran recipiente de chucrut, una camiseta de los Montreal Canadiens firmada por John Stamos, ocho pallets de gaseosa, ropa interior, medias blancas y hasta “un surtido de cachorros adoptables provenientes de una organización local de rescate de animales”.

“Shatner’s Shag Shack” es un juego de palabras. La palabra “shag” tiene un doble sentido: significa “alfombra de pelo largo”, pero en lunfardo se utiliza como sinónimo de tener relaciones sexuales. Por su parte, “shack” significa “choza” o “cabaña”

Más allá del tono humorístico del anuncio, Shatner aseguró que afronta esta nueva etapa musical con total entusiasmo. “Siempre he creído que la música, al igual que el espacio, consiste en explorar”, expresó en un comunicado. Y agregó: “Riot Fest es exactamente el tipo de lugar donde todo puede suceder. Vamos a llevar volumen, intensidad y algunas sorpresas. Estoy deseando compartir esta experiencia con los fans”.

En paralelo a su carrera de actor, William Shatner se dedicó a la música

La banda que lo acompañará está integrada por músicos con una extensa trayectoria dentro del rock. Marcus Nand será el director musical y guitarrista, mientras que Phil Soussan ocupará el bajo, Britt Lightning la guitarra y Fred Aching la batería.

El espectáculo repasará distintos momentos de la carrera musical de Shatner e incluirá material de su próximo álbum, What the F Is Heavy Metal, un disco que, según el propio actor, nació casi como un descubrimiento personal.

“Se llama así porque no sabía absolutamente nada sobre heavy metal... O, mejor dicho, porque descubrí todo lo poco que sabía”, comentó entre risas en una entrevista con People.

Aunque para muchos Shatner siempre será el capitán Kirk de Star Trek, desde hace años mantiene una intensa actividad musical. A lo largo de su carrera publicó numerosos álbumes en los que combina narración, rock y versiones muy personales de clásicos de distintos géneros.

So now that my appearance in Chicago at @RiotFest is known I want to start acting like the Heavy Metal Rock God that I am. 🙌🏻 So... I have a few demand...err🤨...requests for Chicago.☺️



Should this go to @ChicagosMayor or maybe @GovPritzker ?🤷



Nothing unreasonable here as… pic.twitter.com/U0jV2fEgmf — William Shatner (@WilliamShatner) July 16, 2026

Su desembarco en el heavy metal representa un nuevo capítulo en una trayectoria marcada por la constante reinvención.

El Riot Fest 2026 reunirá además a algunos de los nombres más importantes de la música internacional. El cartel incluye a Twenty One Pilots, Alanis Morissette, Morrissey, Iggy Pop, Elvis Costello & The Imposters, Pixies, Sex Pistols, Patti Smith y Nas, entre más de un centenar de artistas que actuarán entre el 18 y el 20 de septiembre en Chicago.

William Shatner, en el inolvidable rol del capitán James T. Kirk, en una escena de Star Trek V: The Final Frontier, de 1988

Lejos de pensar en el retiro, Shatner parece decidido a seguir sumando experiencias inéditas. De hecho, compartió su entusiasmo con sus seguidores a través de Instagram con una frase que resume el espíritu con el que encara este desafío. “Este es uno de esos eventos del que, sin duda, les hablarán a sus nietos”, señaló.