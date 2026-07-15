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En fotos: del día de playa de Lola Ponce y su galán mexicano al deslumbrante look de Zendaya en Nueva York
La cantante rosarina disfrutó de una tarde a puro sol en Ischia junto a su novio, el actor Aarón Díaz; en la Gran Manzana, las estrellas de La Odisea cerraron la gira promocional del film a puro glamour
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LA NACION
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