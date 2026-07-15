En fotos: del día de playa de Lola Ponce y su galán mexicano al deslumbrante look de Zendaya en Nueva York

Otra de las figuras del film de Christopher Nolan, Charlize Theron también se destacó en la alfombra roja con un look blanco de Dior. La actriz sudafricana lució un diseño de inspiración sastrera, con un saco ajustado a la cintura por un lazo y una minifalda con volados, una combinación elegante y femenina que llevó con su habitual sofisticación

ANGELA WEISS - AFP