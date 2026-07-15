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En fotos: del día de playa de Lola Ponce y su galán mexicano al deslumbrante look de Zendaya en Nueva York

La cantante rosarina disfrutó de una tarde a puro sol en Ischia junto a su novio, el actor Aarón Díaz; en la Gran Manzana, las estrellas de La Odisea cerraron la gira promocional del film a puro glamour

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Lola Ponce y Aarón Díaz de dejaron ver muy enamorados durante un día de playa en la paradisíaca isla italiana de Ischia
Lola Ponce y Aarón Díaz de dejaron ver muy enamorados durante un día de playa en la paradisíaca isla italiana de IschiaSplash News/The Grosby Group
Lola Ponce disfrutó de un día de playa en el Hotel Regina Isabella, en Ischia, en el marco del Ischia Global Fest 2026. La cantante rosarina se mostró muy enamorada de su pareja, el actor mexicano Aarón Díaz
Lola Ponce disfrutó de un día de playa en el Hotel Regina Isabella, en Ischia, en el marco del Ischia Global Fest 2026. La cantante rosarina se mostró muy enamorada de su pareja, el actor mexicano Aarón DíazSplash News/The Grosby Group
La artista, que construyó una exitosa carrera en Italia tras protagonizar el musical Notre Dame de Paris y consagrarse en el Festival de San Remo, posó relajada frente al mar con una microbikini en tonos tierra. Aarón Díaz, por su parte, optó por un short rosa para disfrutar de la jornada de playa en Isquia
La artista, que construyó una exitosa carrera en Italia tras protagonizar el musical Notre Dame de Paris y consagrarse en el Festival de San Remo, posó relajada frente al mar con una microbikini en tonos tierra. Aarón Díaz, por su parte, optó por un short rosa para disfrutar de la jornada de playa en IsquiaSplash News/The Grosby Group
Zendaya fue la primera figura en llegar a la alfombra roja del estreno neoyorquino de La Odisea. Antes de posar para los fotógrafos, se acercó a las vallas para saludar a los fanáticos, firmar autógrafos y sacarse selfies, un gesto que suele repetir en cada una de sus apariciones públicas
Zendaya fue la primera figura en llegar a la alfombra roja del estreno neoyorquino de La Odisea. Antes de posar para los fotógrafos, se acercó a las vallas para saludar a los fanáticos, firmar autógrafos y sacarse selfies, un gesto que suele repetir en cada una de sus apariciones públicasANGELA WEISS - AFP
Para la presentación de la nueva película de Christopher Nolan, la actriz sorprendió con un imponente vestido marfil de la firma Matières Fécales. El diseño, con enormes alas de plumas, remitía a Atenea, la diosa griega a la que interpreta en la esperada adaptación del famoso poema épico atribuido a Homero
Para la presentación de la nueva película de Christopher Nolan, la actriz sorprendió con un imponente vestido marfil de la firma Matières Fécales. El diseño, con enormes alas de plumas, remitía a Atenea, la diosa griega a la que interpreta en la esperada adaptación del famoso poema épico atribuido a HomeroANGELA WEISS - AFP
La pieza, presentada originalmente durante la Semana de la Moda de París como parte de la colección Otoño 2025 de la marca se destacó por su silueta escultural, el escote asimétrico y una larga cola con acabado desgastado que reforzaba su impronta teatral
La pieza, presentada originalmente durante la Semana de la Moda de París como parte de la colección Otoño 2025 de la marca se destacó por su silueta escultural, el escote asimétrico y una larga cola con acabado desgastado que reforzaba su impronta teatralJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Con el cabello recogido y un maquillaje en tonos neutros, Zendaya coronó la última parada de la gira promocional de La Odisea con un estilismo de inspiración mitológica que volvió a confirmar por qué es una de las grandes referentes de la moda en Hollywood
Con el cabello recogido y un maquillaje en tonos neutros, Zendaya coronó la última parada de la gira promocional de La Odisea con un estilismo de inspiración mitológica que volvió a confirmar por qué es una de las grandes referentes de la moda en HollywoodJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Si Zendaya fue una de las grandes protagonistas de la noche, Anne Hathaway no se quedó atrás. La actriz también deslumbró en la alfombra roja de La Odisea con un elegante vestido que, además de resaltar su estilo, dejó ver su panza de embarazada
Si Zendaya fue una de las grandes protagonistas de la noche, Anne Hathaway no se quedó atrás. La actriz también deslumbró en la alfombra roja de La Odisea con un elegante vestido que, además de resaltar su estilo, dejó ver su panza de embarazadaJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
La ganadora del Oscar eligió un sofisticado diseño de Prada con escote cruzado bordado en cristales y una amplia falda plisada. Completó el look con un recogido alto de inspiración clásica que dejó todo el protagonismo al vestido
La ganadora del Oscar eligió un sofisticado diseño de Prada con escote cruzado bordado en cristales y una amplia falda plisada. Completó el look con un recogido alto de inspiración clásica que dejó todo el protagonismo al vestidoANGELA WEISS - AFP
Otra de las figuras del film de Christopher Nolan, Charlize Theron también se destacó en la alfombra roja con un look blanco de Dior. La actriz sudafricana lució un diseño de inspiración sastrera, con un saco ajustado a la cintura por un lazo y una minifalda con volados, una combinación elegante y femenina que llevó con su habitual sofisticación
Otra de las figuras del film de Christopher Nolan, Charlize Theron también se destacó en la alfombra roja con un look blanco de Dior. La actriz sudafricana lució un diseño de inspiración sastrera, con un saco ajustado a la cintura por un lazo y una minifalda con volados, una combinación elegante y femenina que llevó con su habitual sofisticaciónANGELA WEISS - AFP
Elliot Page asistió al estreno neoyorquino junto a su novia, la actriz Julia Shiplett. La pareja posó sobre la alfombra roja del AMC Lincoln Square Theater para los fotógrafos en una de las pocas apariciones públicas que realizaron juntos desde que comenzaron su relación
Elliot Page asistió al estreno neoyorquino junto a su novia, la actriz Julia Shiplett. La pareja posó sobre la alfombra roja del AMC Lincoln Square Theater para los fotógrafos en una de las pocas apariciones públicas que realizaron juntos desde que comenzaron su relaciónJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Matt Damon asistió al estreno neoyorquino junto a su esposa, Luciana Barroso, y su hija Isabella Damon. El actor eligió para la ocasión un elegante traje de Ralph Lauren Purple Label, una elección sobria y sofisticada. La argentina acompañó a la perfección con un vestido blanco de inspiración lencera que destacó su figura, mientras que Isabella optó por un diseño negro con detalles calados
Matt Damon asistió al estreno neoyorquino junto a su esposa, Luciana Barroso, y su hija Isabella Damon. El actor eligió para la ocasión un elegante traje de Ralph Lauren Purple Label, una elección sobria y sofisticada. La argentina acompañó a la perfección con un vestido blanco de inspiración lencera que destacó su figura, mientras que Isabella optó por un diseño negro con detalles caladosANGELA WEISS - AFP
Lupita Nyong'o apostó por un sofisticado vestido dorado de Nicholas Oakwell Couture, con cuerpo corsetero y detalles de encaje. El look quedó coronado con un choker de perlas
Lupita Nyong'o apostó por un sofisticado vestido dorado de Nicholas Oakwell Couture, con cuerpo corsetero y detalles de encaje. El look quedó coronado con un choker de perlasANGELA WEISS - AFP
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