Adam Brody, de ícono juvenil a antigalán: el actor que enamora y se volvió furor en Netflix

La primera imagen que surge al leer el nombre de Adam Brody es, probablemente, la de Seth Cohen, ese chico inteligente, pero introvertido, fanático del pop, algo nerd y único hijo de unos padres californianos. En su cuarto, rodeado de cómics, estaba perdidamente enamorado de Summer Roberts (Rachel Bilson), una de las chicas más populares de su colegio. Pero, más allá del papel que lo lanzó a la fama en The O.C. (Orange County), Brody hizo de todo para dejar atrás ese rol de adolescente eterno. Con el paso del tiempo, se convirtió en un intérprete versátil que transita por comedias románticas, thrillers de terror y hasta el universo de los superhéroes. Hoy, a sus 44 años, vuelve a enamorar con Nadie quiere esto, la serie de Netflix que lo muestra más maduro, pero con la misma chispa de siempre.

Nadie quiere esto, la comedia romántica que es furor en Netflix (Fuente: Netflix)

Veinte años después de The O.C., Brody vuelve a interpretar a ese “chico bueno” -ahora ya crecido-, que atrapa a esos adolescentes de 2000 –hoy adultos de 40– en una comedia romántica que se convirtió en una de las exitosas producciones Netflix. Esta vez, se pone en la piel de Noah, un joven rabino que se enamora de Joanne, una podcaster agnóstica interpretada por Kristen Bell.

“Los dos tienen mi estructura ósea, los dos son del sur de California y, teóricamente, tienen la misma edad”, dijo Brody en una entrevista a Vanity Fair sobre las similitudes entre sus personajes en la nueva serie y la primera en la que llamó la atención del mundo. Aunque su nuevo rol es más profundo. “Noah es más complejo, alguien que pasó por mucho. Su vida espiritual y su lucha interna lo hacen especial”, añadió el actor sobre la serie Nadie quiere esto.

The O.C. se estrenó en 2003 y contó con cuatro temporadas Archivo

Adam Jared Brody nació el 15 de diciembre de 1979 en San Diego, California, en el seno de una familia judía no practicante. Hijo de un abogado y una diseñadora gráfica, Brody tuvo una infancia tranquila y lejos de Hollywood. Apenas terminó la secundaria, probó algunos trabajos y hasta fue repartidor de pizza mientras soñaba con ser un surfer profesional. Pero al poco tiempo, se dio cuenta de que su verdadera vocación era la actuación. A los 19 años recién cumplidos se mudó a Los Ángeles a probar suerte . Sus primeros papeles fueron en producciones independientes y participaciones en series como Gilmore Girls, donde interpretó a Dave Rygalski, un músico que se enamoraba de Lane Kim (Keiko Agena). También apareció en Once and Again y Smallville, además de tener un breve papel en American Pie 2.

“Los primeros años fueron duros. Aceptaba cualquier trabajo para pagar el alquiler. No sabía bien qué estaba haciendo, iba a todos los castings que aparecían solo para ganar experiencia. Eso me ayudó a conocer cómo funcionaba este mundo y a desarrollar la resistencia”, afirmó Brody sobre sus inicios.

Su gran oportunidad llegó en 2003 cuando fue elegido para interpretar a Seth Cohen. Ese fue el personaje que le dio un nombre en la industria. The O.C., ese drama adolescente que transcurría en los suburbios acomodados de Newport Beach, California, no solo se convirtió en un fenómeno mundial, sino que su propio rol redefinió el concepto de “cool”: no era el típico protagonista masculino, sino que Seth era un chico sensible y humano. “ Sabía que The O.C. iba a ser especial, pero no imaginé que cambiaría todo. No sabía el impacto que tendría en mi vida. Hubo momentos en los que me sentía abrumado por tanta atención, pero siempre traté de mantenerme centrado”, confesó el actor a The Hollywood Reporter.

Junto a sus compañeros de elenco Benjamin McKenzie, Mischa Barton y Rachel Bilson, Brody se convirtió en una de las caras más conocidas de su generación. Sin embargo, después de cuatro exitosas temporadas, Brody tenía claro que quería despegarse de la serie que lo consagró a la fama. “Mi meta era demostrar que podía hacer más y diversificarme ”, reveló luego a Variety.

La comedia romántica Nadie quiere esto estrenó en pasado mes de septiembre es de las más vistas de Netflix FREDERIC J. BROWN - AFP

“Después de Seth Cohen, no quería encasillarme como el chico simpático o el típico protagonista bueno. Necesitaba probarme a mí mismo”, expresó sobre la necesidad de interpretar roles más arriesgados: “Me gustan los personajes complejos, aquellos que parecen una cosa pero esconden otra. Creo que ahí es donde reside la verdadera actuación” .

Así fue como en 2009 sorprendió al público con su interpretación de Nikolai Wolf en Diabólica tentación (Jennifer’s Body), un film de terror escrito por Diablo Cody, donde interpretó al líder de una banda satánica que sacrifica a Jennifer, el personaje principal interpretado por Megan Fox.

“ El film fue perfecto porque era algo completamente diferente: oscuro, retorcido, y me permitió jugar con un tipo de personaje que normalmente no me ofrecían”, expresó entonces. Incluso mencionó en una entrevista que para interpretar a Wolf se inspiró en varios de sus músicos favoritos, desde Brandon Flowers de The Killers y Adam Levine de Maroon 5 hasta Jared Leto de Thirty Seconds to Mars.

Adam Brody y Rachel Bilson fueron pareja en la ficción y en la vida real

Más tarde, continuó poniendo a prueba su versatilidad con su participación en Noche de bodas (2019), donde interpretó a Daniel Le Domas, y en la película de superhéroes ¡Shazam!, donde dio vida a la versión adulta del personaje Freddy Freeman. En la serie StartUp (2016), se puso en la piel de a Nick Talman, un financiero que se involucra en el crimen para impulsar una tecnología de criptomonedas. Y en 2020, protagonizó El joven detective, donde se convirtió en Abe Applebaum, un detective privado, en decadencia que busca redimirse con un caso importante. “Me atrapan los personajes que enfrentan dilemas morales” , repitió en varias ocasiones.

A pesar de que el público disfruta de sus personajes frente a la pantalla, Brody también confesó su atracción por el detrás de escena. “Me gusta el cine, me encanta la idea de escribir y dirigir. Experimenté un poco, pero todavía no hice nada de lo que me sienta orgulloso”, dijo a Variety sobre la posibilidad de pasar del otro lado de la pantalla.

Amor estable vs. Hollywood

En cuanto a su vida sentimental, Rachel Bilson, su coestrella en The O.C., fue su primer romance conocido. Los actores salieron durante dos años mientras protagonizaban la serie y su relación fue ampliamente cubierta por los medios, aunque ambos intentaban mantener un bajo perfil. Años después, el actor encontró nuevamente el amor en otra actriz: Leighton Meester . Al igual que él, ella formó parte de una de las series juveniles más icónicas de 2000: Gossip Girl, en donde le dio vida a Blair Waldorf.

Adam Brody y Leighton Meester son uno de los matrimonios más estables de Hollywood Shutterstock

Los dos se conocieron a través de amigos en común en 2011, durante una comida en el famoso Canter’s Deli de Los Ángeles, y comenzaron a salir después de trabajar juntos en la película La hija de mi mejor amigo (The Oranges). En este film, dos familias se ven envueltas en un inesperado romance cruzado, lo que despertó la química de ellos primero en la ficción y luego en la vida real.

Se casaron en febrero de 2014 en una ceremonia privada. En 2015, la pareja tuvo a su primera hija, Arlo , y en 2020, tuvieron un varón cuyo nombre no revelaron, ya que ambos expresaron que prefieren mantener a su familia alejada de la exposición mediática, y así priorizar la privacidad y la estabilidad en su hogar.

La pareja de actores lleva más de un década de relación y tiene dos hijos en común Image Press Agency

“La gente siempre me pregunta cuál es el secreto de un matrimonio exitoso, especialmente en esta industria. Para mí, todo se reduce a la comunicación y el respeto. A veces es difícil, especialmente cuando ambos estamos trabajando, pero siempre nos aseguramos de hablar las cosas y nunca damos por sentado lo que tenemos”, reflexionó Brody sobre los desafíos de mantener un matrimonio sólido. Y añadió que intentan mantener su vida y las de sus hijos “lo más normal posible”: “Nos encanta estar en casa, cocinar juntos o pasear con los niños. Esas son las cosas que realmente importan”.

Además señaló: “Elegir a alguien bueno es la clave. Leighton y yo nos apoyamos en todo. Somos como los gerentes cada uno del otro”. Sin escándalos a la vista, Adam Brody logró mantener el equilibrio en un mundo donde la estabilidad y las relaciones a largo plazo son la excepción a la regla.