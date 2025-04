El abogado de Lizy Tagliani solicitó un bozal legal para Viviana Canosa y Lucas Bertero: “Hay un exceso”

En medio del tenso cruce mediático que protagoniza con Viviana Canosa y, tras ser acusada por la periodista de estar presuntamente vinculada a una red de trata de menores, Lizy Tagliani presentó una querella y solicitó un bozal legal en contra de la conductora de eltrece.

Lino Gauto Cardozo, abogado de Tagliani, presentó a la Justicia una querella que incluye una denuncia penal por calumnias e injurias y por la imputación dolosa de un delito falso y, una presentación civil por daños y perjuicios . “Vendrán audiencias con fines conciliatorios. Todo lo que se dijo sin pruebas está documentado, así que no hace falta presentar testigos. Pretendemos una retractación”.

Viviana Canosa recordó su disputa con Lizy Tagliani y apuntó contra la conductora (Foto: Instagram @vivianacanosaok / @lizytagliani)

El letrado explicó que el equipo jurídico de Tagliani solicitó un bozal legal para Canosa y Lucas Bertero, panelista del programa Viviana en vivo. “Lo presentamos porque hay un exceso. Hay situaciones en las que hay que mantener la privacidad. Ella [Tagliani] está en proceso de que se le otorgue una adopción plena y preferentemente no debe estar expuesta ".

Sobre las acusaciones en contra de su representada, el letrado detalló: “ No hay ninguna prueba. No hay ninguna denuncia formal. Lizy Tagliani no tiene antecedentes. No tiene consistencia lo de la causa de Corazza. Además, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, señaló. El abogado aclaró que él está ”alejado de la farándula", pero “algunos dicen que todo esto podría ser un ataque contra Telefe o contra La Peña de Morfi”.

Viviana Canosa al salir de los tribunales de Comodoro Py Enrique García Medina

Esta mañana, y luego de hacer graves acusaciones contra Lizy Tagliani en su programa de televisión, Canosa fue hasta la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py junto a su abogado para realizar la denuncia judicial.

La periodista salió de los tribunales con una sonrisa en la cara. “Chicos, habla mi abogado”, fue lo primero que dijo, en medio de un tumulto, mientras ella se ponía de espaldas a las cámaras.

“Denunciamos lo que teníamos que denunciar ante la fiscalía del doctor Carlos Stornelli. La causa está en secreto de sumario y no podemos adelantar nada porque tenemos que preservar la investigación”, fue lo primero que dijo Juan Manuel Dragani, el abogado de Canosa.

El descargo de Lizy en A la Barbarossa

Esta mañana, Tagliani mantuvo una comunicación telefónica con Georgina Barbarossa para su ciclo de Telefe. “Quiero arrancar diciendo esto: yo nunca robé; jamás, en mi vida toqué un menor y mucho menos abusé . No estoy en ninguna lista. Jamás estuve con ninguna persona que se acerque a la trata de personas o de menores. Jamás llamé a un menor desde ningún lado. Nunca toqué un pibe. Jamás en mi vida. Tengo 54 años, desde los 15 trabajo todos los días sin faltar uno solo, sin parar”, arrancó la conductora enojada.

A lo largo del descargo, Tagliani no mencionó a nadie en particular, pero insistió en la idea de su inocencia, se preguntó por qué no la denunciaron antes, agradeció el apoyo de sus compañeros de trabajo y aseguró que va a ir hasta las últimas consecuencias para demostrar que nada de lo que dicen de ella es verdad.

Tagliani habló de cuando tenía su peluquería, recordó que aún cuando salía a las 9 de la mañana estaba lista para trabajar y mencionó algunas personas que la ayudaron a salir adelante, entre ellas a una clienta que le dio la plata para poder poner el local. “Se lo devolví peso por peso”, recordó y resaltó su decencia. “ Si yo fuera chorra, en este momento tendría muñones porque mi mamá me hubiese cortado las manos ”, graficó.

En relación con las acusaciones que apuntan a una supuesta situación de pedofilia, Tagliani se mostró aún más indignada. “ Todos van a tener que demostrar esas acusaciones, que son falsas ”, aseveró, y no solo hizo alusión a Canosa -sin mencionarla-, también apuntó contra quienes “ponen el título de pedofilia” con su foto. “Invito a la gente a que no me deje sola”, pidió y explicó que apuntaron contra ella porque es travesti.

Lizy Tagliani le respondió a Viviana Canosa (Captura Telefe)

“Toda mi vida fui una persona digna y como que me llamo Lizy Tagliani voy hasta las últimas consecuencias. Y si la Justicia argentina no me da las respuestas que yo necesito y no dice lo que yo espero que diga porque es la verdad, voy a ir la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, adelantó. “ Nada de lo que están diciendo es verdad ”, agregó. “Voy a ir hasta el final. Me chupa un huevo quedarme en la calle y pedir para comer casa por casa, porque yo vengo de pasar hambre”, remarcó.

Por último, Lizy habló del momento que eligió Canosa, de nuevo sin mencionarla, para acudir a la Justicia. “Yo te pregunto una cosa; a dos días, tres días, cuatro días del juicio de adopción, sale esto. Si vos sabés algo de mí, si alguno de ustedes sabe que yo soy pedófila, cuando yo dije que iba a adoptar, ni siquiera cuando me lo dieron, ¿no hubieses hecho una denuncia? No hubieses dicho ´por favor no se lo den porque es pedófila’. ¿Yo pude haber engañado a los psicólogos, a los asistentes sociales, a los asesores, a los jueces que investigaron si el pibe podía estar en mi casa?”, argumentó. “¿Pude haber engañado a tanta gente? Ponele que sí. Y si vos sabés que yo soy pedófila, hace seis meses que mi hijo está en peligro, ¿y no hiciste nada? ¿Nadie hizo nada? ¿Lo pusieron en riesgo a él?”, sumó, indignada. “Yo me voy a ir de esta vida con el nombre bien en alto, como lo dejó mi mamá” , completó.

Tagliani explicó que sigue saliendo a la calle y disparó contra Canosa. “Se quiere matar porque la gente me sigue apoyando y sigue estando de mi lado porque me cree”. También aseguró que “no hay que callarse” y agradeció el apoyo de sus compañeros del streaming y de la televisión. “No encuentro respuesta sobre por qué hace esto”, dijo sobre las acusaciones de Canosa y descartó temas políticos.

