Adele sorprende con nuevo look y en compañía del agente de LeBron James, Rich Paul

Adele asistió el sábado por la noche a un partido de básquet para ver a los Milwaukee Bucks y a los Phoenix Suns jugar en las finales de la NBA en el Footprint Center de Phoenix, Estados Unidos. En esta particular salida pública de la cantante, un detalle no pasó desapercibido: lo hizo en compañía de Rich Paul, agente del jugador LeBron James.

Diversas imágenes mostraron que el nuevo acompañante de la artista se sentó a su izquierda e intercambió varias conversaciones con ella a lo largo del encuentro. Por momentos, Adele se quitó el barbijo para conversar con el empresario, mostrándose muy sonriente.

Según fuentes consultadas por la revista People y una serie de afirmaciones realizadas por el periodista estadounidense Brian Windhorst, de ESPN, la estrella británica estaría viviendo un nuevo romance. “Rich Paul trae a su novia al juego para sentarse junto a LeBron. Su novia es Adele. Es la primera vez que salen juntos en público, así que esto saldrá en todos los tabloides, especialmente en los de Inglaterra”, dijo Windhorst en su podcast después del partido.

Cuando fueron vistos juntos en las gradas del estadio, algunos pensaron que se trataba de una coincidencia por una asignación de asientos al azar, pero la forma en que se relacionaron a lo largo del encuentro dejó claras señales de que el agente deportivo está muy cerca de la cantante.

Algunas fuentes también apuntan a que la artista, de 33 años, lleva saliendo con Paul, de 40, desde hace ya algunos meses, aunque ni el propio agente ni ningún representante de Adele han querido dar declaraciones al respecto.

Paul, quien habría mantenido anteriormente una relación estable con la exesposa de Tobey Maguire, Jennifer Meyer, también representa a jugadores como Ben Simmons, Anthony Davis y Lonzo Ball. Según informó The New Yorker en mayo, Paul lanzó su agencia Klutch Sports Group hace nueve años y ha negociado acuerdos de más de dos millones de dólares para sus clientes.

El pasado octubre, una fuente confirmaba a People que la estrella del pop se estaba “divirtiendo” con el rapero británico Skepta, luego de su separación de Simon Konecki en 2019, tras siete años juntos y con quien comparte la paternidad de un hijo de 8 años, Angelo. Pero se ve que Skepta ya es cosa del pasado y Adele tiene un nuevo galán en su mira.

La cantante trabaja en su nuevo álbum

Atenta mirada. Adele, el sábado pasado, disfrutando el encuentro entre los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns

En el partido de la NBA del sábado, Adele acaparó todas las miradas. Asistió vestida de negro con un abrigo de terciopelo y quedó a la vista de todos su impactante cambio físico que experimentó en los últimos tiempos.

“Soy consciente de que luzco muy, muy diferente desde la última vez que me vieron, pero por todas las restricciones del Covid tuve que viajar ligera y solo pude traer una mitad de mi persona, y esta es la mitad que elegí”, expresaba la cantante, a modo de chiste, en el programa The Saturday Night Live meses atrás. La intérprete de “Rolling in the deep” luce en la actualidad una imagen más juvenil con su cabello largo y se aprecia que incorporó nuevos estilismos a su look.

En cuanto a su música, Adele no ha publicado material desde 2015, aunque prepara el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio. En The Saturday Night Live, la artista británica señalaba que estaba trabajando en su nuevo disco, el cual se está haciendo esperar. 19, 21 y 25 son los títulos de los tres álbumes de estudio que, hasta la fecha, tiene Adele en el mercado.

A pesar de llevar años sin presentar nuevo material, Adele sigue siendo uno de los nombres más potentes de la escena musical internacional. Su presencia en las redes sociales también va en aumento con una clara relación entre la nueva vida que ha emprendido la cantante.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project