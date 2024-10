Justin Bieber despidió a Liam Payne con un conmovedor video

Escuchar

Justin Bieber se unió al grupo de famosos que utilizaron sus redes sociales para despedir y homenajear a Liam Payne . A través de Instagram, la estrella del pop le dijo adiós a su colega.

El cantante de “Peaches” publicó el lunes en su cuenta, a través de historias, un video en el que se veía a un grupo de fans colocando flores, fotos y globos en un lugar conmemorativo, elegido como monumento para expresar el dolor que sienten ante la partida del exintegrante de One Direction. Mientras las imágenes suceden, una voz en off comenta: “ Recordá: podés llorar como un fan. Podés amar a alguien que no conocés. Podés admirar a alguien por su arte. Se te permite llorar, romperte, sentir que una parte de vos se fue ”.

“Descansa en paz”, escribió Bieber sobre las imágenes , que seguramente lo deben haber movilizado mucho debido a la cercanía que tuvo con la boy band durante su adolescencia, cuando todos compartían un éxito arrollador. Además, acompañó el mensaje con un emoticón de un corazón roto.

Tal como se ve en el video compartido por Bieber, los fans se reunieron en Londres, Glasgow, París, Sídney, Nueva York y más lugares para cantar y llorar juntos la muerte de Payne con flores, fotos y velas. Uno de los altares más grandes se encuentra en Buenos Aires, en el Hotel Casa Sur de Palermo, lugar en donde el cantante perdió la vida. En el día de ayer, los fanáticos se ocuparon de cubrir todas las cartas y mensajes con bolsas negras, para proteger los homenajes de las amenazas de lluvia que había sobre la capital argentina.

Justin Bieber se despidió de Liam Payne

Bieber es la última estrella en publicar sobre la muerte de Payne. El flamante padre se unió a los homenajes que le hicieron sus excompañeros de One Direction, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan; además de Rita Ora, Paris Hilton, Charlie Puth, Liam Gallagher, los Backstreet Boys y las exnovias del cantante.

En 2022, Payne habló de una ocasión en la que se reunió con Bieber para calmar las tensiones percibidas entre los miembros de One Direction y el cantante de “Baby” : “Yo le decía: ‘Amigo, siento mucho las cosas que te han pasado. Yo también hice las mismas cosas que vos pero nunca me atraparon’”, le dijo a Logan Paul durante una entrevista, haciendo referencia a los escándalos mediáticos que tuvo su colega.

Liam Payne también reveló que le contó a Justin Bieber que ambos sufrían de “la misma enfermedad” pero que él al menos había tenido compañeros de banda en los que apoyarse durante los momentos difíciles. “Sé muy bien que vos estabas solo y que no había nadie como vos como para darte vuelta y tener un hombro”, recordó sobre las palabras que intercambiaron, asegurando que Bieber le dijo que pensar en eso le daba “escalofríos”.

Liam Payne murió el pasado 16 de octubre tras caer de su habitación en el tercer piso del hotel Casa Sur, en Palermo. Un informe preliminar de la autopsia reveló que falleció a causa de múltiples heridas y “hemorragias internas y externas”. En las últimas horas, también se supo que el cantante tenía en su cuerpo sustancias como cocaína, crack y benzodiacepina, que es un tipo de depresor. La prueba toxicológica también encontró cocaína rosa, una droga recreativa que suele mezclar metanfetamina, ketamina y MDMA, entre otras sustancias.

Testigos presenciales han declarado que Payne mostró un comportamiento “errático” en el vestíbulo del hotel momentos antes de su muerte e incluso rompió su computadora delante de terceros. Previo a esta tragedia, la estrella del pop había admitido que durante mucho tiempo luchó contra la adicción y los problemas de salud mental. El británico estaba en Argentina con su novia, Kate Cassidy, quien había abandonado el país dos días antes.

LA NACION