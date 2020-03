Adrián Suar habló de sus ex: "Hubiese preferido no separarme de Griselda"

Adrián Suar habló de todo en Intrusos: su relación con Araceli González y Griselda Siciliani, la supuesta lista negra en Polka y las denuncias contra Juan Darthés Crédito: Victoria Gesualdi/AFV

"Estoy bien solo, porque en un momento se te acomodan el cuerpo y la cabeza. Aunque estar acompañado es lo más lindo que hay. He tenido romances a lo largo de mi vida y les agradezco a muchas de ellas que se han apiadado de mí. Porque lo mío siempre fue luchar, hablar, no es que entro y ellas se desmayan. Y tomen nota de lo que descubrí: el sexo está sobrevalorado. Cuando estás más grande, no te besás con cualquiera. Tiene que haber un encuentro y no solo físico". Adrián Suar habló de todo en Intrusos , el programa de América y hasta trazó un paralelismo con la película que estrena el próximo 19 de marzo, Corazón loco , en la que se cuenta la historia de un bígamo.

"Nunca corrí de una casa de una chica a otra porque me tira el ciático. Pero he tenido alguna situación, y es horrible. En aquel momento no lo veía tan mal pero no es una situación gozosa. Te genera estrés", dijo luego, un poco en broma y otro poco en serio.

Sobre su relación con Araceli González , el productor y actor señaló: "Ustedes no la conocen enojada. Yo la conozco. Enojada es otra cosa. No me gustó lo que dijo y me enojé. Pero reconozco que no me gusta estar peleado con Ara . Vivimos tantos años cosas muy lindas, tenemos un hijo hermoso que los dos agradecemos. Pasaron cosas que no nos gustaron pero también pasaron años. Nos hemos perdonado, nos hemos olvidado, nos hemos recordado. Yo creo que ella faltó a la verdad en un momento. Me ha puteado de manera que nadie me ha puteado, nos hemos agarrado de los pelos. Pero más allá de todo, guardo un gran cariño. Le deseo lo mejor, no quiero que estemos enojados".

"No tengo lista negra en Polka. Lo volvería a llamar a Fabián (Mazzei) porque es un actor que rindió mucho", contó Suar Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

El actor también se refirió a las supuestas listas negras en Polka, a raíz de los dichos de Araceli, quien comentó que Suar no convocaba a Fabián Mazzei , su pareja. "No tengo lista negra. Me puteé con doce mil actores y después los volví a llamar. No hay lista negra y ese tema me calienta. Lo he llamado a Fabián en algún momento. Y creo que fue él quien dijo en una nota que no trabajaría en Polka, y lo respeto. Incluso hablé con su representante, hace ocho años. A Araceli la llamé y trabajó en Guapas , en 2014 y en Los ricos no piden permiso , en 2016. Lo volvería a llamar a Fabián porque es un actor que rindió mucho. Y tiene una buena edad para personajes que necesito. Pero cuando me atacan así...", sostuvo Suar y luego habló del muy buen vínculo que existe entre su hijo Toto y la pareja de Araceli.

Suar también tuvo algunas palabras para Flor Torrente , hija de Araceli. "He hablado con ella el año pasado. Le escribí un mensaje y me contestó que iba a hablar conmigo cuando estuviera en condiciones de hacerlo, y se lo respeté. Siento que ella está enojada pero la adoro, la conozco de chiquita. Fue la primera que me acercó a un vínculo paterno".

Haciendo un recorrido sobre su vida, habló de Griselda Siciliani , con quien tiene a Margarita. "Las separaciones son muy dolorosas. Las dos. Yo estaba muy triste, a nadie le gusta separarse. Con el tiempo te ordena de nuevo, te obliga a reflexionar. Hubiese preferido no separarme de Griselda. Después las relaciones terminan. Con Gri nunca nos peleamos. Pasaron tres años y medio y tenemos un vínculo divino. La considero familia. A Ara no, y no lo digo para pelear sino que terminamos de otra manera. Me hubiese encantado decir lo mismo de Ara".

Finalmente Suar habló sobre Juan Darthés , que se desempeñaba en la novela Simona de eltrece cuando fue acusado por Calu Rivero de haberla acosado sexualmente. "Le creí a Calu, pero yo no podía hacer mucho. No lo puedo echar porque quizá viene un abogado y me hace un juicio y entonces todos los que dicen 'dale campeón' se van y yo me quedo con el muerto. Después pasó lo de Thelma (Fardin, la denuncia por abuso sexual) y fue otra cosa. Ahí sí no había ningún debate. Me costaba asumir un acto ejemplificador porque no era mi rol en ese momento. Pero quiero decir que no abundan ese tipo de cosas en el espectáculo: en 25 años nunca escuché nada, ni ninguna actriz me dijo que otro actor era un zarpado. En los 80 estaba legitimado el casting sabana. Eso no pasa hoy. Y esos productores ya no existen más, por suerte".