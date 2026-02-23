LA NACION

Quién con quién: Todos los famosos enamorados que asistieron al teatro Colón a ver el musical de Piazzolla

Nadie quiso perderse la obra que se centra en vida del genial músico y bandoneonista

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Eleonora Wexler, Celeste Cid y Adrián Suar, enamorados
Eleonora Wexler, Celeste Cid y Adrián Suar, enamorados

Entre los más de 70 mil espectadores que se emocionaron con Astor, Piazzolla eterno en el Teatro Colón, se encuentran varias parejas de famosos que disfrutaron de esta obra que se centra en los momentos más significativos de la vida del genial músico y bandoneonista. Adrián Suar y Rocío Robles, que hicieron oficial su noviazgo en diciembre del año pasado, están entre los que aplaudieron el musical, una de las propuestas teatrales más exitosas en lo que va del año, y se mostraron relajados y sonrientes en su llegada al Colón. Otros enamorados que aplaudieron desde la platea del gran coliseo argentino fueron Celeste Cid y Santiago Korovsky, Guido Kaczka y Soledad Rodríguez y Luis Brandoni con su novia, la guionista, directora y productora Saula Benavente. Eleonora Wexler, que suele mantener su vida privada al margen del foco mediático, posó con su novio, Sebastián Blutrach. La actriz y el reconocido productor teatral (también es presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales) llevan más de un año y medio de amor.

Aunque no suelen mostrarse juntos en público, Adrián Suar y Rocío Robles asistieron a la obra producida por el teatro Colón y Gustavo Yankelevich
Aunque no suelen mostrarse juntos en público, Adrián Suar y Rocío Robles asistieron a la obra producida por el teatro Colón y Gustavo Yankelevich
Guido Kaczka posa con su mujer, Soledad Rodríguez, con quien comparte su vida desde hace quince años: se casaron en 2018 y tienen tres hijos, Benjamín, Helena y Eliseo
Guido Kaczka posa con su mujer, Soledad Rodríguez, con quien comparte su vida desde hace quince años: se casaron en 2018 y tienen tres hijos, Benjamín, Helena y Eliseo
Gustavo Yankelevich y Rossella della Giovampaola llevan casi 25 años de amor
Gustavo Yankelevich y Rossella della Giovampaola llevan casi 25 años de amor
Coordinados en negro, Celeste Cid (con un vestido de hombros descubiertos y ruedo asimétrico) y Santiago Korovsky
Coordinados en negro, Celeste Cid (con un vestido de hombros descubiertos y ruedo asimétrico) y Santiago Korovsky
Luis Brandoni y su novia, Saula Benavente
Luis Brandoni y su novia, Saula Benavente
Eleonora Wexler y Sebastián Blutrach. La actriz y el productor teatral hicieron público su noviazgo en abril de 2024, cuando ella cumplió 50
Eleonora Wexler y Sebastián Blutrach. La actriz y el productor teatral hicieron público su noviazgo en abril de 2024, cuando ella cumplió 50
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaFoto: Marcelo Rodrïguez
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Encontramos a Diego Torres junto a su novia durante un día de playa en José Ignacio
    1

    Fotos exclusivas. Encontramos a Diego Torres junto a su novia durante un día de playa en José Ignacio

  2. De Pamela Anderson a Dua Lipa, los mejores looks de la alfombra roja de la Berlinale
    2

    De Pamela Anderson a Dua Lipa, los mejores looks de la alfombra roja de la Berlinale

  3. Es hija de un magnate empresarial y lanzó una plataforma de ropa valuada en 185 millones
    3

    La “princesa tech” de la moda: es hija de un magnate empresarial y lanzó una plataforma de ropa valuada en 185 millones

  4. Resurgió tras un período de oscuridad y repasa emocionada su lucha para superar el alcoholismo: “Yo quería salir”
    4

    Ernestina Pais. Resurgió tras un período de oscuridad y repasa emocionada su lucha para superar el alcoholismo: “Yo quería salir”