Quién con quién: Todos los famosos enamorados que asistieron al teatro Colón a ver el musical de Piazzolla

Entre los más de 70 mil espectadores que se emocionaron con Astor, Piazzolla eterno en el Teatro Colón, se encuentran varias parejas de famosos que disfrutaron de esta obra que se centra en los momentos más significativos de la vida del genial músico y bandoneonista. Adrián Suar y Rocío Robles, que hicieron oficial su noviazgo en diciembre del año pasado, están entre los que aplaudieron el musical, una de las propuestas teatrales más exitosas en lo que va del año, y se mostraron relajados y sonrientes en su llegada al Colón. Otros enamorados que aplaudieron desde la platea del gran coliseo argentino fueron Celeste Cid y Santiago Korovsky, Guido Kaczka y Soledad Rodríguez y Luis Brandoni con su novia, la guionista, directora y productora Saula Benavente. Eleonora Wexler, que suele mantener su vida privada al margen del foco mediático, posó con su novio, Sebastián Blutrach. La actriz y el reconocido productor teatral (también es presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales) llevan más de un año y medio de amor.

Aunque no suelen mostrarse juntos en público, Adrián Suar y Rocío Robles asistieron a la obra producida por el teatro Colón y Gustavo Yankelevich

Guido Kaczka posa con su mujer, Soledad Rodríguez, con quien comparte su vida desde hace quince años: se casaron en 2018 y tienen tres hijos, Benjamín, Helena y Eliseo

Gustavo Yankelevich y Rossella della Giovampaola llevan casi 25 años de amor

Coordinados en negro, Celeste Cid (con un vestido de hombros descubiertos y ruedo asimétrico) y Santiago Korovsky

Luis Brandoni y su novia, Saula Benavente

Eleonora Wexler y Sebastián Blutrach. La actriz y el productor teatral hicieron público su noviazgo en abril de 2024, cuando ella cumplió 50