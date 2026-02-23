Quién con quién: Todos los famosos enamorados que asistieron al teatro Colón a ver el musical de Piazzolla

Nadie quiso perderse la obra que se centra en vida del genial músico y bandoneonista
Entre los más de 70 mil espectadores que se emocionaron con Astor, Piazzolla eterno en el Teatro Colón, se encuentran varias parejas de famosos que disfrutaron de esta obra que se centra en los momentos más significativos de la vida del genial músico y bandoneonista. Adrián Suar y Rocío Robles, que hicieron oficial su noviazgo en diciembre del año pasado, están entre los que aplaudieron el musical, una de las propuestas teatrales más exitosas en lo que va del año, y se mostraron relajados y sonrientes en su llegada al Colón. Otros enamorados que aplaudieron desde la platea del gran coliseo argentino fueron Celeste Cid y Santiago Korovsky, Guido Kaczka y Soledad Rodríguez y Luis Brandoni con su novia, la guionista, directora y productora Saula Benavente. Eleonora Wexler, que suele mantener su vida privada al margen del foco mediático, posó con su novio, Sebastián Blutrach. La actriz y el reconocido productor teatral (también es presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales) llevan más de un año y medio de amor.
