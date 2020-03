El actor pasó por LAM y se confesó en vivo Crédito: Imagen de TV

4 de marzo de 2020 • 15:24

Adrián Suar no se calló nada hoy y habló sobre todo: su nueva película, su soltería, el conflicto judicial y mediático con Araceli González y su opinión sobre el caso Juan Darthés. El gerente de programación de eltrece pasó por Los ángeles de la mañana, en un día muy especial para el ciclo que cumplió 1000 programas y lo tuvo como su gran invitado.

Tras adelantar detalles de su nueva película , Corazón loco -que llega a los cines el próximo 19 de marzo-, el actor y productor habló de sus expectativas sobre este proyecto: "Es una idea que tuvimos con Marcos Carnevale hace años y fue mutando mucho. Siento que es una película redonda, vamos a ver qué dice la gente. Para mí esta es de las que van en el top ten. Aparte que se hayan sumado Gabriela Toscano y Soledad Villamil es glorioso".

Padre de Tomás (21) y Margarita (8), Suar reveló detalles de cómo es en ese rol. "No soy un padre plomo. Margarita es una nena muy especial, con una personalidad tremenda (...) Toto también tiene su personalidad, por suerte me empezó a consultar más, antes no quería. Lo veo muy bien, estoy muy orgulloso de él. Yo lo volví loco para que se llame Toto Suar y no quiso. Quiso usar Kirzner; su apellido real, que también es el mío".

Mientras aseguró estar soltero desde que se separó de Griselda Siciliani , el productor confesó que aún no se siente preparado para volver a encarar una nueva relación. "Me tienen que suceder las ganas de arrancar una nueva relación. Tengo que estar convencido para arrancar. Se tiene que dar eso de querer estar en el día a día. No me gusta el rol de picotear. Para tener una relación sexual con alguien tiene que tener algo", sorprendió el soltero codiciado que solo tuvo tres parejas importantes en su vida.

Minutos después, el director de contenidos de eltrece habló de la programación que se viene para este 2020 y se refirió a la vuelta de ATAV , los almuerzos de Mirtha Legrand y el "Súper Bailando". En clave de humor, el productor se refirió además a sus dotes de bailarín y se postulo como uno de los candidatos para el certamen en vivo.

"Nunca me invitaron al Bailando...", lanzó mientras De Brito se comunicaba con Marcelo Tinelli para ver si podían incluirlo en la lista. Por supuesto, la respuesta del conductor no tardó en llegar. "Adrián Suar no necesita invitación. Es la máxima estrella de nuestro canal. Si quiere lo pongo como uno, puede elegir con quién bailar, su coach y hasta elegir los ritmos", aseguró a través de un audio de WhatsApp.

Sobre Araceli González

En medio de la batalla mediática con Araceli González , Suar opinó sobre la exposición que alcanzó el tema y reconoció haberse enojado con su ex: "Yo soy bastante conciliador, no soy proclive a la pelea. Es una energía que no está en mi cuerpo".

"¿Volverías a trabajar con Araceli?", lanzó el conductor del programa sin filtro. "Ella declaró que no quiere trabajar más y yo se lo respeto (...) Es una actriz que siempre me gustó, la he arengado mucho más de lo que se ha arengado ella, pero si no quiere trabajar conmigo está en todo su derecho, la respeto", respondió sin vueltas.

En cuanto a su reclamo en la Justicia , aclaró: "Me enojé. Yo no dirimo las cosas en los medios, no soy mediático. Más cuando pasó hace tanto tiempo, pasaron 18 años desde la separación, y que se falte a la verdad me dolió".

Si bien reconoció que tuvo errores y equivocaciones durante su matrimonio , recalcó lo positivo que se lleva de sus años junto a la actriz. "En muchas cosas puede tener razón, no fue bueno el vínculo que yo tuve con ella. Aprendí mucho con ella, fue una maestra de lo que no volvería a hacer. De eso puede decir lo que quiera y está todo bien", señaló haciendo una especie de mea culpa.

Con respecto a su decisión de publicar un comunicado para defenderse , explicó: "Tuve que salir a hablar porque Tomás está formándose, está legitimando su oficio, entonces este tipo de cosas no le hacen bien. Ya bastante con las cosas que hacemos los padres que afectan a los hijos, pero siento que de parte nuestra salir a hacerlo público no va. Siento que no le hace bien que los padres diriman las cosas acá porque él está en este oficio ".

"Me enojé es verdad, no quiero ser careta porque había dicho algo que era falso . Porque la división de bienes está hecha hace 17 años y lo que quedaba era algo de un porcentaje que la Justicia me dijo que tenía que darle y que también lo iba a cumplir. Es un 5% para ella y un 5% para mí", detalló aclarando todo tipo de dudas.

Sin embargo, su enojo no sólo se debe al reclamo económico de su ex, sino también a la exposición pública que hizo Araceli al enmarcar el tema dentro de la lucha feminista que se está dando hoy en día. "Además no me gustó que en un momento tan delicado por lo que está sucediendo con las mujeres, se ponga eso en la misma bolsa. Me parecía ensuciar una causa tan fuerte. No me gusta la mancha venenosa, hay que tener cuidado con eso", advirtió molesto.