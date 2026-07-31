Alan Ritchson rompió el silencio sobre la pelea con un vecino que casi acaba con su carrera: “Fue lo más aterrador que viví”

Cuatro meses después del violento altercado con un vecino que quedó registrado en un video y generó una fuerte repercusión en redes sociales, Alan Ritchson decidió contar por primera vez su versión de los hechos. El protagonista de Reacher aseguró que el episodio fue “lo más aterrador” que le tocó vivir y confesó que durante varios días creyó que el escándalo podía costarle su carrera en Hollywood.

Alan Ritchson creyó que su carrera caería en picada cuando el video se volvió viral

El actor, de 43 años, habló sobre el incidente durante su participación en el podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard, donde reconstruyó paso a paso lo ocurrido en marzo pasado mientras paseaba en moto junto a dos de sus hijos por un barrio residencial de Brentwood, en Tennessee.

“La gente no tiene ni idea de lo que pasó”, afirmó Ritchson al comenzar su relato. Según explicó, ese día estaba estrenando una moto que acababa de recibir y cuyo motor había sido especialmente modificado, lo que hacía que produjera un ruido mucho más intenso de lo habitual.

“La acababa de recibir. Me la hicieron a medida y es increíblemente ruidosa. Estaba jugando con ella mientras mis hijos iban despacio, casi sin movernos. Era la primera vez que hacíamos algo así. Nunca había visto a ese tipo en mi vida”, recordó.

El episodio ocurrió el 22 de marzo y rápidamente trascendió luego de que el sitio TMZ difundiera un video grabado por un vecino. En esas imágenes podía verse al actor golpeando a otro hombre en plena calle mientras dos niños permanecían sentados sobre sus bicicletas a pocos metros del enfrentamiento. Después de algunos segundos de discusión, Ritchson abandonaba el lugar junto a sus hijos.

La agresión del actor Alan Ritchson a un vecino

Las imágenes provocaron una inmediata repercusión y despertaron interrogantes sobre lo sucedido, ya que solo mostraban el desenlace de la pelea y no cómo había comenzado el conflicto.

El otro involucrado fue identificado como Ronnie Taylor, un vecino de la zona que aseguró ante TMZ que había increpado al actor porque, según él, circulaba a una velocidad excesiva por el barrio. También afirmó que Ritchson lo había golpeado durante la discusión.

En aquel momento, representantes del actor evitaron hacer declaraciones públicas mientras la policía analizaba el episodio. Días más tarde, Entertainment Weekly informó que las autoridades habían determinado que Ritchson actuó en legítima defensa y que no sería acusado de ningún delito.

Ahora, el protagonista de Reacher explicó que el encuentro comenzó de una manera mucho menos dramática de lo que luego se creyó.

“Al principio pensé que simplemente estaba haciendo lo que hace todo el mundo cuando me ve por el vecindario”, contó. Sin embargo, la situación cambió rápidamente. “De repente, se puso delante de mí y pensé: ‘¿Qué demonios?’. Ahí fue cuando todo se puso raro. Pensé: ‘Obviamente, esta no es una reacción normal’”.

Aunque reconoció que la motocicleta hacía mucho ruido, insistió en que nunca circuló a gran velocidad. “No iba rápido y esa moto hace muchísimo ruido, así que puedo entender que alguien que no supiera lo que estaba pasando pensara que estaba corriendo por el barrio”, explicó.

Según su relato, el vecino comenzó a mostrarse cada vez más agresivo y el primer contacto físico ocurrió cuando intentó impedirle el paso.

“Él empezó a atacarme con bastante agresividad y lo empujé. Era enorme, de mi mismo tamaño. Estaba muy enojado, así que se me puso delante y lo empujé hacia atrás”, recordó.

Ritchson aseguró que, durante ese intercambio, percibió olor a alcohol en el aliento del hombre, a pesar de que todo ocurrió un domingo alrededor de las 11 de la mañana.

El actor sostuvo que, tras ese primer forcejeo, intentó abandonar el lugar para evitar que la situación escalara, pero no pudo hacerlo. “Pensé: ‘Bueno, ya está, andate’. Así que me dispuse a irme y él volvió a interponerse delante de mi moto”, relató.

El actor asegura que el hecho de haber llevado consigo una cámara corporal lo salvó de ir preso

Según explicó, el momento decisivo quedó fuera del video que luego circuló en internet. “No se aprecia bien en la cámara corporal, pero me empujó con las dos manos y me tiró de la moto al suelo. Esa fue la segunda vez que intenté irme del barrio y que todo el asunto quedara ahí”, aseguró.

Fue entonces cuando, dijo, sintió que ya no tenía otra alternativa que defenderse. “En ese momento no hay más conversación. Tengo que protegerme a mí mismo, tengo que proteger a mis hijos y tengo que sacarnos de esa calle sanos y salvos”, expresó.

Aunque admitió haber golpeado al hombre, afirmó que en ningún momento buscó provocarle heridas graves. “Pensaba: ‘Realmente no puedo lastimar a este tipo. No quiero dejarlo inconsciente. No quiero romperle un hueso’. Solo quería que entendiera que debía detenerse y dejarnos ir”, explicó.

Uno de los aspectos que más preocupó al actor fue la difusión de un video que, según él, mostraba únicamente los últimos segundos del incidente.

Ritchson reveló que llevaba consigo una cámara corporal que registró toda la secuencia y que ese material resultó determinante para esclarecer el caso. “Si no la hubiera tenido, probablemente todavía estaría en la cárcel”, afirmó.

El actor contó que los primeros policías que llegaron al lugar tenían como única referencia el video viral y que inicialmente acudieron con la intención de detenerlo. “Ese día vinieron los policías a arrestarme y solo tenían esa grabación. Gracias a Dios tuve la intuición de usar la cámara corporal. Cambió el rumbo de mi vida para siempre”, sostuvo.

Finalmente, las autoridades revisaron el registro completo de los hechos y concluyeron que había actuado en defensa propia.

En marzo, el capitán Steven Pepin, de la Policía de Brentwood, confirmó a Entertainment Weekly que no se presentarían cargos penales contra Ritchson porque la investigación determinó que sus acciones estaban justificadas por legítima defensa. El oficial también señaló que se evaluó la posibilidad de acusar al vecino por conducta temeraria, aunque el actor decidió no impulsar ninguna denuncia en su contra.

A pesar de que el caso quedó cerrado desde el punto de vista judicial, Ritchson reconoció que las consecuencias personales todavía persisten. Contó que sus hijos continúan sin querer salir a pasear con él en motocicleta desde aquel episodio y lamentó haber perdido esos momentos familiares.

“Me robó esa oportunidad”, dijo en referencia al vecino. También confesó que durante los días posteriores al incidente llegó a pensar que el impacto de las imágenes podía poner fin a su carrera.

“No hay una solución definitiva. Simplemente decidí dejarlo pasar. Pero aun así me quitó mucho”, concluyó el actor, mientras Dax Shepard destacaba que, según el relato y la investigación oficial, había hecho todo lo posible por evitar que la situación terminara en una pelea.