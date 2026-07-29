Fátima Florez, sobre un posible reencuentro con Javier Milei: “No descarto una cena”

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez cobraron fuerza este martes, luego de que la actriz compartiera en sus redes sociales una foto desde la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. La publicación no pasó inadvertida: el mandatario argentino también se encontraba en el país para participar de la ceremonia.

Fátima Flórez en Perú para la asunción de Keiko Fujimori Captura Instagram

En diálogo con LA NACION, Florez contó detalles de su estadía en Lima y no descartó la posibilidad de encontrarse con Milei. Sin embargo, cuando este medio le consultó por las versiones que aseguran que ambos habrían retomado su relación sentimental, eligió mantener el misterio, sin confirmar ni desmentir nada.

“Fiel a mi estilo, estoy muy abocada a mi trabajo. Si bien estoy soltera y no tengo que rendirle cuentas a nadie, conservo un perfil bajo en lo que respecta a mi vida privada”, respondió con simpatía ante la consulta sobre una posible segunda oportunidad con el Presidente. Y agregó: “Siempre mantuvimos una excelente relación”.

En enero, Javier Milei, participó del show de Fátima Florez en el Teatro Radio City de Mar del Plata, "Siempre mantuvimos una excelente relación", aseguró Florez a LA NACION

Sobre la posibilidad de reencontrarse con Milei en Perú, la actriz deslizó que podrían llegar a coincidir y no descartó compartir una cena. De todos modos, para no alimentar expectativas, aclaró que por estos días su atención está puesta en los compromisos profesionales. “Estoy firme junto al pueblo, concentrada en mi trabajo”, agregó, entre risas.

Antes de aterrizar en Perú, la artista pasó unos días en Paraguay junto con su asistente, Anabel Eva Accogli, donde presentó su espectáculo Fátima Universal. Según contó a este medio, su agenda en Lima incluía la participación en un evento privado y una serie de grabaciones. Flórez tiene previsto regresar a la Argentina el 31 de julio.

Fátima Flórez junto a Keiko Fujimori, tras su asunción como presidenta de Perú

La comediante le aseguró a LA NACION que fue invitada a la asunción de Fujimori por su amistad con la mandataria de Perú. “Yo vine para acompañar a mi amiga Keiko; de hecho, estaba ahí sentada con su familia y con sus amigos. Nosotras tenemos una muy linda amistad que se dio cuando compartimos una gala solidaria de Starlite, que es la fundación de Antonio Banderas, en Marbella, España. Nos hicimos muy buenas amigas, ella conoce de mi trabajo", dijo la actriz.

Desde hace tiempo, Florez viene afianzando la proyección internacional de su carrera. Sus imitaciones de grandes figuras la llevaron a presentarse en escenarios de Miami, Las Vegas y España.

En agosto de 2025, fue convocada para participar de la 16.ª edición de Starlite, la tradicional gala benéfica organizada por Antonio Banderas en Marbella. Inspirada en Venecia y sus bailes de máscaras, la velada —que cada año reúne a destacadas personalidades de todo el mundo— fue conducida por la modelo argentina Valeria Mazza y la actriz y periodista española Cayetana Guillén Cuervo.

Entre los invitados también estuvo, con un perfil mucho más discreto, Keiko Fujimori. Fue durante aquella noche cuando la política peruana y la artista argentina se conocieron y dieron inicio a una amistad que continúa hasta hoy.

Valeria Mazza, Sandra García-Sanjuán y Fátima Flórez, en la gala Starlite del 10 de agosto de 2025, en Marbella

A lo largo de la velada, los invitados participaron de la tradicional subasta de objetos exclusivos, obras de arte y experiencias de lujo. También se entregaron los premios solidarios, destinados a reconocer a personalidades que, a través de su compromiso y sus iniciativas, contribuyen al desarrollo social. Florez fue contratada especialmente para formar parte de la gala y, según contaron algunos de los asistentes, sus números estuvieron entre los más celebrados de la noche.

La imitadora y humorista realizó tres intervenciones durante el evento. Shakira, Raffaella Carrà y Liza Minnelli fueron los personajes elegidos para hacer reír y poner a bailar a los presentes.

Antes de desplegar su humor sobre el escenario, Florez posó junto con la conductora de la gala, Valeria Mazza; la pareja de Antonio Banderas, Nicole Kimpel, y Sandra García-Sanjuán, una de las organizadoras. Para la ocasión, eligió un impactante vestido azul eléctrico, con escote en forma de corazón y un profundo tajo, que la convirtió en una de las figuras más llamativas de la noche.