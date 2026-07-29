El fuerte descargo de Mauro Icardi luego de que la Justicia le prohibiera salir del país

Luego de que la Justicia decretara la prohibición de salida del país de Mauro Icardi, el futbolista publicó un fuerte descargo en sus redes sociales en el que cuestionó la “velocidad inusual” de la resolución, mientras continúa el conflicto por la renovación de los pasaportes presuntamente robados en Italia de sus hijas con Wanda Nara, que él se niega a firmar para que las menores regresen a la Argentina.

“Buen día. Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos. En este caso, el juez interviniente ya había dado sobradas muestras de una celeridad llamativa y, como si fuera poco, durante la feria judicial nos toca una jueza cuya actuación vuelve a generar serias dudas”, expresó el exjugador de Galatasaray en una historia de Instagram publicada esta mañana.

El descargo de Mauro Icardi tras la prohibición de salir del país que pesa en su contra

“Hoy, a las 9 de la mañana, dictó una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me pregunto cuál es el fundamento jurídico de esa decisión. ¿Considera que tiene jurisdicción para hacerlo? ¿O simplemente está ignorando lo que establece la ley?“, indagó Icardi en su comunicado.

“Esta misma tarde hay una audiencia en Milán, Italia, sobre el mismo asunto. Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país”, remarcó luego sobre la situación de Francesca e Isabella.

La escalada del conflicto mediático y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin

“Tampoco puedo dejar de señalar que los pedidos de la otra parte [en referencia a Wanda Nara] fueron presentados el 27 de julio, ocho días después del hecho que denuncian. Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas, dando una imagen de la Justicia que, al menos desde mi perspectiva, resulta muy difícil de comprender”, sentenció.

“Confío en que, más temprano que tarde, prevalezcan el derecho, la competencia de cada jurisdicción y el debido proceso por encima de cualquier otra consideración”, concluyó Mauro Icardi en su descargo.

La prohibición de salir del país contra Icardi

“En atención a lo expuesto en el escrito a despacho y requerimiento efectuado, que reitera lo ya pedido a fs. 2206/25, y conforme lo expresamente dictaminado al respecto por la sra. Defensora de Menores a fs. 2228/31, sin perjuicio de no encontrarse vencido el plazo de la intimación dispuesta el día de ayer (fs. 2232), en virtud de la urgencia alegada y potencial riesgo para el regreso de las niñas al país con miras a resguardar el interés superior de las mismas (conf.art. 3 CDN), corresponde acceder a lo solicitado hasta tanto se acredite la suscripción del formulario indicado en la citada providencia por parte del progenitor”, señala la resolución del juzgado de familia de turno interviniente, que estableció que Icardi no pueda abandonar territorio argentino hasta tanto no firme la documentación de sus hijas requerida.

Bomba #SQP: Mauro Icardi no puede salir del país pic.twitter.com/dIG1RIxBdj — SQP (@SQP_oficial) July 29, 2026

“En consecuencia, de conformidad con lo previsto por el art. 3 de la CDN y por el art. 706 inc. c del Código Civil y Comercial de la Nación, con carácter cautelar en los términos del art. 232 del C. Procesal, resuelvo: decretar la prohibición de salida del país de Mauro Emanuel Icardi, la que regirá mientras no medie orden judicial en contrario. Comuníquese por Secretaría vía Deox a la Dirección Nacional de Migraciones, con carácter urgente. Notifíquese", concluye la documentación.