Amaia Montero, otra vez causó preocupación en sus fans al ser internada en terapia intensiva

La salud de Amaia Montero preocupa a todos sus fanáticos una vez más. En las últimas horas se conoció la noticia de que la excantante de La Oreja de Van Gogh estuvo 10 días internada en terapia intensiva en el hospital madrileño Beata María Ana.

Según revelaron en el programa televisivo español Espejo Público, el motivo detrás de la internación fue una lesión en la mano, más precisamente en un dedo, lo que la obligó a pasar por el quirófano . Lo que aún se desconoce es la razón por la cual esta intervención quirúrgica la llevó a terapia.

El paradero actual de la cantante es incierto. Mientras los periodistas del mencionado programa afirman que Montero ya se encuentra en una habitación común, otros medios aseguran que desde el entorno de la artista les confirmaron que ya estaba en su casa recuperándose. De todos modos, llevaron tranquilidad a los fans explicando que la situación no es “alarmante” y que la vocalista está bien.

Sus preocupantes posteos

En octubre de 2022, Montero fue noticia luego de publicar en sus redes sociales una foto en blanco y negro en donde se la veía desaliñada, con ojeras y con un semblante triste, muy lejos de la imagen que la gente suele tener de ella con su cabellera rubia y un look impecable. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió como epígrafe de la postal, en referencia a la letra de una canción de Camila.

La foto de Amaia Montero que causó preocupación entre sus fans durante 2022

En aquel entonces, su hermana Idoia confirmó que la artista estaba atravesando un difícil momento de salud, pero negó los rumores de que su paradero era desconocido, algo que había sugerido el productor musical Marcelo Vaccano en un programa de la televisión de España.

Lali vs Amaia, un enfrentamiento impensado

Los escándalos públicos es algo que persigue a Montero desde hace algún tiempo. Su misteriosa partida de La Oreja de Van Gogh, banda que le dio fama y popularidad, dio que hablar. Además, en 2020 Lali Espósito contó una anécdota que la involucraba y que dejaba entrever que tiene mucho carácter.

“Había tragos. En un momento, Amaia (Montero) se cruzó con la China (Suárez) en un pasillo. En ese momento, la China tenía un carácter poco controlado. Montero estaba en una, osea, en la suya. Se la cruzó y a la China no le gustó nada que le choque el hombro. Y te acordás que se armó una que las terminamos separando. Nico Riera y el guardia separándolas. Un quilombo”, relató la actriz argentina, mientras rememoraba momentos vividos durante el auge de Casi ángeles en un Instagram Live junto a Peter Lanzani.

Esa frase llegó a oídos de la excantante de La Oreja de Van Gogh, quien hizo un escándalo en Twitter y disparó contra Lali. “Hola Lali, no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, la verdad. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos”, escribió la española.

“Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista Amaia Montero en el Live en mi cuenta de IG, donde celebrábamos la repetición de Casi ángeles. Jamás fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado. Pido disculpas. Un abrazo”, respondió Espósito unas horas después.

Nacida el 26 de agosto de 1976 en Irún, Guipúzcoa, Amaia Montero Saldías siempre supo que quería cantar. Su salto al estrellato fue como intérprete de la exitosa La Oreja de Van Gogh, de la cual formó parte desde diciembre de 1996 hasta noviembre de 2007. Creadora de éxitos como “Cuéntame al oído”, “20 de enero”, “Rosas” y “Muñeca de trapo”, entre otros hits, Montero y su banda lideraron el ranking de varios charts radiales, posicionando 12 canciones en el puesto número uno durante la década del 2000.

