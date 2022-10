Amaia Montero: éxitos, amores ocultos y escándalos de una rockstar

escuchar

En las últimas horas, la española Amaia Montero, excantante de La Oreja de Van Gogh, fue noticia por una imagen que publicó en sus redes sociales y generó gran revuelo entre sus seguidores. En la imagen, en blanco y negro, se ve a una mujer triste, desaliñada y con ojeras; muy distinta a la que la estrella de la canción nos tenía acostumbrados. Sin embargo, la frase que acompaña la fotografía es aún más alarmante: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?” , escribió en referencia a la letra de una canción de Camila.

Si bien la cantante no ha dado más detalles sobre su estado de ánimo, su hermana Idoia Montero confirmó que la artista estaría atravesando un difícil momento de salud. Negó sin embargo que no se supiera su paradero, como había sugerido el productor musical Marcelo Vaccano en un programa de TV de ese país.

No es la primera vez que Amaia Montero es noticia por algún comentario o escándalo mediático. De hecho, hace un tiempo también decidió alejarse de sus redes a través de un simple y sin explicación “Hasta pronto” y fue noticia por sus cruces con sus fans e inclusive con la artista argentina Lali Espósito, cuando esta contó una anécdota del pasado que no la dejaba muy bien parada. Su misteriosa partida de La Oreja de Van Gogh, banda que le dio fama y popularidad, también dio que hablar.

Una voz muy particular

Nacida el 26 de agosto de 1976 en Irún, Guipúzcoa, Amaia Montero Saldías sabía desde muy chica cuál era su sueño. Hija de José Montero y Pilar, esta muchachita solía cantar todo el tiempo con una pequeña grabadora. Y si bien cursó Química y Psicología en la universidad, a mediados de la década del 90 decidió dejar sus estudios para dedicarse de lleno a la música y convertirse en esta cantautora de pop y baladas.

Su salto al estrellato fue como intérprete de la exitosa La Oreja de Van Gogh, de la cual formó parte de diciembre de 1996 hasta noviembre de 2007. Dicen que Amaia conoció a Pablo Benegas, guitarrista y compositor de la banda, en una fiesta cuando ella se preparaba para cantar “Nothing Compares 2 U”, de Prince, popularizado por Sinéad O’Connor. Fascinado por su timbre de voz tan particular, el músico la invitó al estudio de grabación para que sus compañeros la escucharan.

Su talento, su destreza vocal y su habilidad para cantar en varios idiomas (español, catalán, francés, inglés e italiano) hizo que Montero se sumara a la agrupación como la única y gran figura femenina. Creadora de éxitos como “Cuéntame al oído”, “20 de enero”, “Rosas” y “Muñeca de trapo”, entre otros hits, Montero y su banda lideraron el ranking de varios charts radiales, posicionando 12 canciones en el puesto número uno durante la década del 2000.

Amaia Montero junto a los músicos de La Oreja de Van Gogh. EFE

Sin embargo, a pesar del éxito y la fama, en noviembre de 2007 la cantante tomó una decisión inesperada: seguir su carrera como cantante solista. El grupo formado en San Sebastián y que privilegiaba la amistad por sobre todo, se enteró de la partida de Montero de manera súbita, al igual que sus seguidores.

“Es una decisión que me produce tanta ilusión como miedo. He escuchado muchas tonterías sobre la relación que tengo con los chicos de LOVG y solo puedo decir que en estos últimos años he convivido más con ellos que con nadie y que los quiero como a hermanos y añadir que mucho de lo que soy como persona lo he aprendido con ellos”, dijo la cantante para disuadir las especulaciones.

Por su parte, los integrantes de la banda eligieron las redes sociales para comunicar el asombro y la incertidumbre que la partida de su vocalista significaba para ellos. “Fue como tirar el freno de mano a 200 km/h. Había sido una década de una intensidad irreconciliable con nuestras vidas de antes pero aquella tarde se frenó en seco. Fue como hacerse adulto de un día para otro. Después de un par de semanas muy complicadas, de mucho miedo y conversaciones entre nosotros, tomamos la decisión de continuar con el grupo sin saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos. Lo único que teníamos claro era que queríamos seguir juntos”, relataron.

Y así fue. Mientras que la cantante fue reemplazada por Leire Martínez, Montero se enfocó en sus propias composiciones. Un año después, Amalia Montero -el primero de sus cuatro discos solistas- ya era un hecho y sonaba en cada rincón de Europa y Latinoamérica. “Ha sido empezar de cero, madurar de golpe. He intentado hacer un disco honesto, por un impulso artístico de expresar lo que soy. Necesitaba seguir mi propio camino y me he arriesgado”, comentó la cantante sobre su nueva meta en esta etapa solista.

“Quiero ser”, “Mirando al mar”, “Tu mirada”, “Darte mi vida”, y “Mi Buenos Aires” fueron algunos de los temas que la volvieron a ubicar en los primeros puestos de los rankings mundiales; por no mencionar sus sonados duetos con Álex Ubago, Tiziano Ferro, Alejandro Fernández y Miguel Bosé, con quien grabó “Sevilla” (single de su disco Papito).

Más de una vez le preguntaron a la intérprete si se había arrepentido de su decisión pero su respuesta fue contundente. “De España yo he leído noticias de ‘Amaia regresa a La Oreja’, ni siquiera un ‘puede que’, sino aseverando. Es una mentira porque yo no sé ni he visto nada. Uno no puede decir ‘de esta agua no beberé’, pero ahora mismo no es así. No creo que se deba aseverar por un video que se haya dado algo, una decisión tan seria”, respondió enojada en una entrevista con el diario La República.

Sus amores ocultos

Si bien Amaia Montero siempre se caracterizó por mantener su vida privada lejos de los flashes, es sabido que muchas de las canciones que escribió en el inicio de su carrera fueron dedicadas a un hombre muy especial para ella. Un gran amor que marcó su vida y al que aún considera una persona de esas que vale la pena recordar.

“En el primer disco hay un montón de canciones dedicadas a un chico que no voy a comentar (…) alguien que estuvo muy a mi lado y cerca de mí en los momentos complicados y es el amor más puro y sincero que he conocido en mi vida”, confesó en un programa televisivo sobre este hombre al que prefirió llamar Martín.

Con quienes sí se la vinculó fue con algunas estrellas del mundo del deporte y la televisión. En 2006, la cantante fue relacionada con Guti; el entrenador de la Unión Deportiva Almería de la Segunda División de España. Un par de fotos en actitud cariñosa por la vía pública fueron suficientes para que se enciendan las alarmas.

Sin embargo, Amaia nunca lo confirmó. Algo parecido sucedió cuando se la vinculó con Gonzalo Miró, un destacado trabajador de la televisión española con el que comenzó a frecuentarse en su etapa solista. Cenas, salidas al cine y algunos eventos públicos donde se mostraron de la mano fueron la comidilla de los paparazzis.

Mientras el hijo de Pilar Miró aseguraba que la cantante se estaba haciendo rogar, Montero volvió a tomar la misma postura de siempre y desmintió todo tipo de vínculo amoroso. “Al cine también se va con amigos”, contestaba cada vez que le preguntaban por las imágenes que circulaban.

Sin embargo, con el tiempo no tuvo más remedio que confesar. Cansada de que le preguntaran por él una y otra vez, la artista confirmó que eran novios. “La relación entre Gonzalo y yo siempre fue buena. Nos llevamos muy bien”, comentó en una entrevista con Antena 3. Al cabo de dos años, Gonzalo confirmó su ruptura durante el estreno de una obra teatral en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

Escándalos, cruces virtuales y alcoholismo

No es la primera vez que Amaia Montero lanza un misterioso mensaje en sus redes y luego, desaparece. Algo parecido ocurrió en 2018 cuando se encontraba en plena gira de su disco Nacidos para creer. “Empezando a despedirme y empezando por el principio”, tuiteó generando intriga entre sus seguidores.

En 2020, volvió a generar la misma preocupación cuando colgó en su cuenta de Instagram un simple y alarmante: “Hasta pronto”. Según se supo después, la cantante tomó esa decisión cansada de los comentarios negativos de los usuarios, de las críticas a su peso, o de la comparación con otros artistas.

“No, realmente no entiendes cómo me siento. No lo sabes. Para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos. Sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito. Como he dicho, todo tiene un porqué. He sufrido muchísimo [...] Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer. Lo último que necesito es más presión. Sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí, lo tengo clarísimo, al igual que yo por vosotros y espero que lo tengáis clarísimo. Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco”, escribió en respuesta a un comentario de un internauta.

Otro hecho parecido ocurrió cuando en abril de 2020, Montero publicó un posteo junto a su perro Pop, recientemente fallecido. Ante el reclamo de “Queremos fotos nuevas” por parte de una seguidora, la cantante volvió a mostrar su carácter. “Esta foto es inédita y significa mucho para mí... Me como a besos y abrazo a mi amor Pop, que murió el agosto pasado. Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me de la gana sean antiguas o actuales y si no te gustan... Ya sabes... Y esto va también para algunas personas que me dicen cosas parecidas. Os aseguro que todo tiene un por qué”, lanzó molesta.

Harta de las opiniones e intromisiones de los cibernautas, Amaia se despidió del mundo virtual. “A todos los que preguntáis. No es por el hecho de hoy en sí. Es un poco por todo lo que ha venido viviendo Amaia Montero. Exigencias, críticas descabelladas y sin sentido. Noticias falsas... Lo de hoy, pareciendo lo de menos, ha sido la gota que ha colmado un vaso ya muy lleno”, comunicó uno de sus clubes de fans.

Parece que Montero está muy pendiente de lo que escriben o comentan quienes están del otro lado de la pantalla, ya que hace un tiempo no muy lejano también protagonizó un cruce parecido con Lali Espósito. Todo comenzó con un live que estaba haciendo la argentina junto a Peter Lanzani, a propósito de la emisión del primer episodio de Casi ángeles por la pantalla de Telefe, en el marco de la celebración de los 30 años del canal.

Lali contó una anécdota que involucra a Amaia Montero y la China Suárez y la española estalló en Twitter

En el vivo, los colegas y exnovios recordaron anécdotas de la época en la que trabajaron juntos e hicieron hincapié en una fiesta. “Había tragos. En un momento, Amaia (Montero, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh) se cruzó con la China (Suárez) en un pasillo. En ese momento, la China tenía un carácter poco controlado. Montero estaba en una, o sea, en la suya. Se la cruzó y a la China no le gustó nada que le choque el hombro. Y te acordás que se armó una que las terminamos separando. Nico Riera y el guardia separándolas. Un quilombo”, contó la intérprete de “La Ligera”, entre risas.

Sin embargo, la que no se rió de este recuerdo fue Montero, quien no solo se enojó sino que desmintió cada una de las palabras de Lali. “Hola, @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto de mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos”, escribió la vocalista española en Twitter, a lo que Espósito respondió con unas sinceras disculpas.

Si hay algo que Amaia se encargó demostrar una y otra vez a lo largo de estos años es que nunca se calla lo que piensa. Lo ha hecho en sus shows cada vez que el sonido no funcionaba como ella esperaba o cuando opina sobre distintos temas. “Esto es un desastre, no sé ni dónde estoy”, dijo la anfitriona del concierto en la localidad cántabra de Renedo de Piélagos años atrás.

Si bien en una primera instancia el público creyó que la artista estaba bajo los efectos del alcohol (adicción que reconoció padecer durante años), ella misma lo desmintió: “Es una atrocidad. Entre mi transformación de cara y esto, me han llamado de todo”, apuntó mientras dejaba bien en claro que desde 2009 no bebía una gota de alcohol.

En 2012, Montero también fue cuestionada cuando habló del feminismo. “A veces cuando las mujeres dicen ‘no’, solo quieren saber de lo que serías capaz de hacer por ellas”, escribió la artista en la red social del pajarito generando todo tipo de respuestas. “@AmaiaMontero debe pensar que porque sale en revistas, ha vendido discos y la gente la reconoce, puede hacer un comentario tan machista”, expresó una usuaria antes de que la estrella de la música española borre su posteo.

Nuevas alarmas

Al parecer, los problemas de depresión y los altibajos anímicos de la intérprete no han desaparecido. Hace unas horas, una nueva fotografía publicada en sus redes volvió a generar preocupación entre sus seguidores. En la imagen en blanco y negro, la española luce triste, sin una gota de maquillaje y despeinada. Sin embargo, lo más alarmante fue la frase que compartió junto a la pic: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió en referencia a una canción de Camila.

Mientras algunos internautas aseguran que Montero está atravesando un cuadro de depresión; otros bromean con que simplemente está aceptando el paso de los años. Con intenciones de terminar con el debate sin sentido, una fanática decidió preguntarle: “Hola, reina ¿cómo te sientes?”. Y su respuesta fue contundente: “Destruida” .

Y entonces ahí, la publicación se llenó de buenos deseos. “Resiliencia compañera. Eres la reina del pop”; “Recuerda que vales mucho y tu voz inspira”; “Te admiramos”, fueron algunas de las palabras que le dedicaron a la artista.

Hasta el momento, la cantante no volvió a aparecer públicamente y fue su hermana quién confirmó sus problemas de salud. Tras agradecer el apoyo de los seguidores y los cientos de mensajes que deseaban una pronta recuperación, la mujer desmintió que su hermana se encuentre desaparecida.