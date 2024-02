escuchar

El estreno de la película Amélie en 2001 (en la Argentina llegó en enero de 2002) lanzó al estrellato a la actriz Audrey Tautou, cuyo expresivo rostro quedó inmortalizado en la pantalla grande. Sin embargo, la fama no resultó ser una gran aliada para la joven actriz, según reveló ahora el director del film, Jean-Pierre Jeunet.

Mientras Sony Pictures Classics reestrena en los cines franceses la película que por entonces llegó a recibir cinco nominaciones al Oscar, el realizador cuenta detalles acerca de la producción de su gran obra. En una entrevista con la revista People, el cineasta de 70 años mencionó que no tenía idea de que el film se convertiría en un fenómeno . ”Cuando estás frente a tu página en blanco, pensás: ´¿a quién le va a interesar esto?’ Tenés dudas, es normal”, dijo sobre sus primeras sensaciones con el material del film.

Tampoco animó a la producción de Amélie que no fuera aceptada en el Festival de cine de Cannes, donde fue rechazada por el equipo de programación del prestigioso evento. Sin embargo, Jeunet consideró que esa decisión “fue la mejor publicidad” que se le pudo dar a la película, “porque fue un gran escándalo en Francia”. “¡Eso fue positivo para nosotros!”, reconoció.

Audrey Tautou y Jean-Pierre Jeunet, durante el rodaje de la película estrenada en 2001

La película estuvo nominada a los Oscar en cinco categorías: Mejor película internacional, Mejor guion original, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción y Mejor mezcla de sonido, pero no logró llevarse a casa ninguna estatuilla. “Las extraño en mi estantería. Probablemente, la próxima vez que venga a Hollywood Boulevard, compraré una falsa”, bromeó Jeunet.

El director, que estrenó el cortometraje humorístico titulado La verdadera historia de Amélie Poulain, hizo un balance de lo vivido y dijo que lo llenó de felicidad el recibimiento que tuvo su obra por aquellos años a nivel internacional. Sin embargo, para la protagonista del film, las cosas fueron bien distintas.

Para Tautou “fue todo lo contrario porque odia ser conocida y, después de Amélie, quedó totalmente deprimida. Me llegó a decir: ‘Voy a cambiar de trabajo. Lo dejaré porque odio que me reconozcan por la calle y odio cuando algunas personas me sacan fotos sin autorización”, recordó el director sobre la crisis que vivió la actriz en ese momento.

Jeunet compartió a continuación cuál fue su reacción ante las palabras de la intérprete. “‘Está bien, están buscando cajeras en el supermercado y te voy a ayudar para que lo consigas’”, sugirió irónico el cineasta, quien contó que Tautou le reconoció que era una afortunada por lo que le estaba pasando. “‘Sí, tenés suerte. No te quejes. La vida es dura para todos, así que hacé un esfuerzo y sobrevivirás’”, le recomendó tajante.

El director mencionó que la actriz “tiene un carácter fuerte”, pero a la vez que destacó que, frente a las cámaras, “ella es capaz de hacer de todo: es divertida, puede llorar, puede reír. Y es muy precisa en términos de técnica. Es una actriz perfecta, totalmente perfecta”.

En la famosa película, el personaje de Tautou encarna a la moza de un bar de Montmartre, en París, que invierte parte de su tiempo en observar a la gente y que un día encuentra su propósito en la vida: ayudar a otras personas. Cuando un joven poco convencional, Nino Quincampoix (Mathieu Kassovitz), irrumpe en su vida, se ve obligada a replantearse su propia felicidad.

Audrey Tautou no disfrutó de la exposición mediática después del éxito AFP

Pese a que a Tautou el abrumador éxito del film no le cayó bien, fue gracias a esta producción y especialmente a su entrañable interpretación de Amélie, que su carrera como actriz alcanzó un nuevo nivel y además consiguió que se le abrieran las puertas para trabajar como modelo para marcas como Chanel, L´Oreal y Montblanc, y codearse con grandes figuras de la industria cinematográfica. Sin embargo, después del fenómeno que generó este estreno, ella se volvió muy selectiva de su trabajo y no aceptó cualquier proyecto y mucho menos aquellas propuestas que la volvieran a acercar al mundo de Amélie.

