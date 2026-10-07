Ana de Armas y el cantante venezolano Beto Montenegro confirmaron su romance en un exclusivo desfile

Nicole Kidman, Pedro Pascal, Dua Lipa, Zendaya, Rihanna, Emma Stone... París ha sido estos días el place to be de las celebridades internacionales que no se han querido perder la semana de la moda en la capital francesa. Para muchos, se trata de una cita inamovible de sus agendas, principalmente por los compromisos comerciales y publicitarios con las firmas. Louis Vuitton fue la casa encargada de cerrar los desfiles de esta temporada con sus propuestas para primavera/verano 2027 este martes 6 de octubre. Y entre los numerosos invitados al desfile se encontraba la actriz Ana de Armas (La Habana, 38 años), quien no acudió sola a la cita.

La actriz cubana ha aprovechado su estancia en la ciudad y su presencia en ese desfile para oficializar su relación con el músico venezolano Beto Montenegro, vocalista y líder de la banda Rawayana. Ambos llegaron al show de Louis Vuitton, firma de la que la actriz es embajadora desde 2023, sonrientes y agarrados de la mano. No es la primera vez que se dejan ver juntos en los últimos meses, pero sí es la primera que lo hacen públicamente y conscientes de que en esos momentos decenas de fotógrafos estaban a las puertas del museo del Louvre donde tenía lugar la cita.

Hace casi un mes, aparecieron las primeras imágenes de la pareja en Formentera y así se confirmaba la relación entre selfies, besos y muestras de cariño en una playa de las islas Pitiusas. Antes de aquella escapada romántica, también se dejaron ver en algunos de los lugares favoritos de Ana de Armas en Madrid, dando paseos por la Milla de Oro de la capital y también acudieron al concierto de Rubén Blades en el festival Noches del Botánico el pasado 28 de julio. Por el momento, ninguno de los dos ha compartido instantáneas juntos en sus redes sociales.

Ana de Armas fue fotografiada disfrutando de unas románticas vacaciones junto a su nuevo novio, el músico venezolano Beto Montenegro, en Formentera en septiembre pasado Backgrid UK/The Grosby Group

Mediáticos noviazgos

Esta relación llega después de los mediáticos noviazgos de la actriz con Ben Affleck y Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente de Cuba. La inesperada unión entre los actores se produjo en 2020, cuando ambos se encontraban grabando el thriller Deep Water. Un año después, daban por concluida su breve historia. Según informó la revista People entonces, la relación “era complicada”: “Ha sido ella quien terminó. Ana no quiere vivir en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo, ya que sus hijos viven en esta ciudad”, afirmó una fuente de su entorno. La misma señaló que ambos se encontraban en “diferentes momentos de sus vidas”: “Hay un profundo amor y respeto. Ben sigue queriendo trabajar en sí mismo y ejercer como padre [tiene tres hijos junto a la actriz Jennifer Garner]. Ambos están contentos con el momento en el que se encuentran”. Poco después, él retomaba su historia de amor trunca con Jennifer Lopez, que, aunque 20 años después sí acabó en boda, su matrimonio apenas duró dos años.

En 2024, Ana de Armas comenzó una discreta relación con Manuel Anido Cuesta, a quien visitaba con frecuencia en Cuba, pero que nunca fue oficializada. Este noviazgo, sin embargo, estuvo salpicado por los constantes rumores de ruptura y ninguno habló públicamente del otro. Tampoco se sabe con exactitud cuándo rompieron, porque pronto se relacionó a la actriz con Tom Cruise, su compañero de rodaje de Deeper. Cena por San Valentín, de fiesta con David Beckham, disfrutando de unas vacaciones en Menorca y bajando de un helicóptero juntos con varias mascotas... la unión entre los actores copó titulares de todo el mundo a comienzos de 2025, pero no hubo tampoco ninguna confirmación de que fuesen en serio. “Estoy flipando con vosotros aquí. No, no voy a hablar”, fue la respuesta de la protagonista de Blonde ante los micrófonos de las agencias españolas por las calles de Madrid.

En 2021, Ana de Armas pasó por el altar con su colega Marc Clotet, aunque dos años después se divorciaron Getty Images

En 2011, la intérprete se casó con el también actor Marc Clotet después de unos meses de relación. Organizaron una ceremonia secreta en la Costa Brava, lejos de la atención mediática e invitando a un reducido número de personas entre familiares y amigos cercanos. Dos años después, era él quien confirmaba el divorcio durante la celebración de los premios Goya, en los que estuvo nominado a mejor actor revelación por La voz dormida.

En lo que respecta a Beto Montenegro, forma parte de una de las bandas venezolanas con mayor proyección internacional y han recibido dos Grammy Latino, uno a mejor canción pop por su tema “Feriado” y a mejor álbum latino de rock o alternativo por ¿Quién trae las cornetas? Él se fue de Venezuela en 2015 y, desde entonces, reside en Ciudad de México, aunque pasa más tiempo viajando por el mundo con su grupo que en casa. En el último año se le relacionó con la también cantante venezolana Elena Rose.