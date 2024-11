Ana de Armas: una boda precipitada, el asfixiante romance con Ben Affleck y un amor bajo perfil con un multimillonario en Nueva York

Algunas postales de un romántico paseo por Madrid que incluyó un tierno beso en plena vía pública confirmaron la noticia: Ana de Armas está enamorada. La actriz hispano-cubana que se ganó el corazón de Hollywood -y una nominación al Oscar- con su impecable interpretación de Marilyn Monroe en Blonde fue sorprendida junto a Manuel Anido, el hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel y uno de sus principales asesores. El abogado se sumó así a la lista de los hombres que le robaron el corazón a la estrella de 36 años.

Un marido y varios romances

Hasta el momento, el único hombre que llevó a Ana de Armas al altar fue Marc Clotet. Luego de algunos trabajos como actriz en su Cuba natal, en el 2006 decidió instalarse en Madrid con el objetivo de construir una carrera con proyección internacional. Apenas unos meses después de su llegada logró un papel en la serie El internado; además de fama y reconocimiento, ese trabajo le dejó un amor: en 2010, en los pasillos de Antena 3 conoció a Clotet, y el flechazo fue instantáneo, aunque sus primeros meses de relación fueron secretos.

Ana de Armas se casó una sola vez y fue con su colega Marc Clotet Getty Images

Costa Brava fue el escenario de la íntima boda que los actores celebraron en junio de 2011, en el comienzo del verano europeo. Pero con esa misma celeridad con la que todo comenzó, el final empezó a asomar: en febrero de 2012 ya circulaban los rumores de crisis entre ellos, pero fue recién un año después cuando él confirmó que todo había terminado. “ Hemos roto. Seguimos siendo amigos. Ha sido de mutuo acuerdo ”, dijo el protagonista de la serie Física o química durante su paso por la alfombra roja de los premios Goya.

El director y guionista español David Victori fue la siguiente conquista de De Armas. “Siempre hay tiempo para el amor”, declaró la actriz cuando le preguntaron por su nueva relación en la premiere de Enemy. La relación arrancó a mediados del 2013 y hubo incluso convivencia en Los Angeles, pero todo terminó en julio del año siguiente. Lo que vino después fue otra breve relación de un año con el agente de talentos estadounidense Franklin Latt, rumores de un affaire con el actor venezolano Édgar Ramírez -los gestos de complicidad en el festival de Cannes 2016 dieron de qué hablar- y dos años de amor de muy bajo perfil con el artista cubano Alejandro Piñeiro Bello.

Ben Affleck y la presión de los medios

Ana de Armas fue la mujer que enamoró a Ben Affleck luego de la ruptura del actor con Jennifer Garner y antes de su gran regreso con Jennifer Lopez. El director y protagonista de Argo y la actriz de El lado oscuro del deseo se conocieron en el set de la película Aguas profundas, en 2019, y con el paso del tiempo descubrieron una conexión especial entre ellos. La relación quedó expuesta cuando los paparazzi los fotografiaron durante unas vacaciones en La Habana, en el 2020, y luego en una escapada romántica a Costa Rica.

El beso que Ben Aflleck y Ana de Armas se dieron para un video de Residente

De Armas y Affleck pudieron sostener su vínculo amoroso por un año: la presión mediática, sus respectivas carreras y sus diferentes prioridades en la vida limaron la relación hasta quebrarla. La ruptura, sin embargo, fue en buenos términos. Después de ese fracaso amoroso, la actriz -quien en ese momento disfrutaba del éxito del film El hombre gris-, decidió abandonar la Meca del cine, pegar un volantazo y mudarse a Nueva York.

De la sobreexposición, de lo invasiva que para ella era la prensa y de cómo se sintió durante esa relación De Armas habló poco tiempo después de la separación en una nota que le concedió a la revista ELLE. “Los rumores sobre la ruptura fueron horribles”, dijo categórica. “ Me mudé de Los Ángeles [a Nueva York] por eso y fue muy bueno para mí. Atravesar toda esa atención de los paparazzi confirmó mi pensamiento sobre el tema: ‘Este no es un lugar para residir’. Se volvió muy intenso todo . No había escape. No hay escape. Los Ángeles es una ciudad que te hace sentir que siempre te falta algo, te mantiene ansiosa todo el tiempo”, remarcó.

Paul Boukadakis, una relación hermética

Paul Boukadakis mantuvo una relación con Ana de Armas durante tres años Getty Images

La relación más duradera de Ana de Armas hasta el momento fue la que logró con Paul Boukadakis, el vicepresidente de Tinder. La pareja se conoció gracias a amigos en común y durante tres años se mantuvieron unidos. Si bien la primera vez que los fotografiaron juntos fue el septiembre del 2021, la presentación oficial fue en el Festival de Cine de Venecia en 2022, donde se dejaron ver enamorados. Pese a algunas pocas apariciones públicas, De Armas logró en Nueva York el hermetismo que no consiguió en Los Angeles, por lo que poco es lo que trascendió de la pareja. Tanto cuidó la actriz su vida privada que la ruptura con el multimillonario entrepeneur se terminó de confirmar ahora, luego de ser vista en los brazos de otro hombre.

Ana de Armas, en un evento de moda celebrado en octubre de este año Grosby Group - Best Image/The Grosby Group

La foto de Ana de Armas y Manuel Anido Cuesta, el hijastro del presidente cubano y uno de sus asesores más importantes, ya dio la vuelta al mundo . Los rumores del romance comenzaron hace meses, y ahora llegó la confirmación con una serie de fotos de ellos muy acaramelados que publicó la revista ¡HOLA!. La flamante pareja fue sorprendida en las calles de Madrid. Las postales fueron tomadas luego de que la pareja compartiera una cena con amigos en el restaurante italiano Numa Pompilio, ubicado en el barrio de Salamanca. Luego, decidieron sacar a pasear a Salsa, la perrita de la actriz. Fue durante esa salida que los sorprendieron besándose.

Aunque la relación no fue confirmada por ninguno de los dos, el beso puso fin a los rumores: las especulaciones de una presunta relación entre ellos empezaron en mayo, cuando una influencer cubana contó que se estaban conociendo y aseguró que se habían ido juntos de vacaciones. Luego de esa salida en Madrid, la actriz voló a Nueva York para retomar su agenda laboral. ¿Podrán De Armas y Anido mantener su amor a la distancia? Solo el tiempo lo dirá.

