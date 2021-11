Ana Rosenfeld reveló detalles de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi: “Ojalá recuperen la confianza”

Este sábado, PH, Podemos Hablar recibió a la abogada de los famosos Ana Rosenfeld, al humorista José Luis Gioia, al actor y conductor Jey Mammon, a la modelo Ingrid Grudke y al hermano de Susana, Patricio Giménez. Como cada semana, los invitados se animaron a las picantes consignas del punto de encuentro y debatieron sobre algunos temas controvertidos.

“Avancen al punto de encuentro los que perdonarían una infidelidad”, lanzó Andy Kusnetzoff para romper el hielo. Mientras algunos pasaron al frente y explicaron sus motivos, otros prefirieron mantenerse en su lugar argumentando que cuando la confianza se rompe no hay vuelta atrás. Tal fue el caso de Ana Rosenfeld, que se encuentra en pleno duelo por el fallecimiento de su marido Marcelo Frydlewski.

Sin embargo, el conductor del ciclo aprovechó el momento para indagar sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, en la que la profesional está implicada por ser amiga y abogada de una de las partes. Si bien la letrada no quiso contar detalles, aseguró que tiene un contacto diario con la empresaria y que por el momento la pareja está distanciada.

“Me sorprendió, no lo esperaba porque veía una pareja muy bien formada. Eran muy compinches los dos, nunca imagine que Icardi iba a cometer una travesura”, confesó Rosenfeld. En cuanto a si su coqueteo con la China Suárez fue más allá de lo virtual, la letrada advirtió: “Todavía no tengo la certeza de si paso de eso”.

“Hablo todos los días con Wanda, me consulta todo, pero lo que siente por dentro no lo sé. Ella está en Italia por laburo, incluso cuando salto este lio ella tenía compromisos laborales allá”, aclaró dando cuenta que no viajó por la pelea con su marido.

Tras asegurar que ella es abogada y amiga de Wanda, Rosenfeld contó que mantuvo una charla con el futbolista del PSG y reveló parte de la charla: “No hable desde mi lugar de mujer ni abogada. El estaba muy preocupado por lo que estaba viviendo yo con mi marido. Le dije que si la intención era fortalecer la pareja que recuperen la confianza. No sé si es definitiva la separación, Mauro le puso mucha ficha cuando empezó la pareja, fue papá sustituto de tres chicos, el cumplió un rol muy importante en la educación y la crianza de ellos y los chicos lo adoran. Ojalá recuperen la confianza”, remató, desde el aprecio que siente por el matrimonio.