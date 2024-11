Anabel Cherubito se va del país luego de 30 años y anticipó: “Voy a poder llevar a mi hija a una escuela pública”

La actriz española Anabel Cherubito, que hace tres décadas se instaló en la Argentina, comunicó esta semana que decidió irse del país para volver a un pueblo de la tierra europea y alegó que busca mayor tranquilidad para su hija. De manera indirecta, la artista dejó una crítica al enumerar los motivos que la impulsan a volver al país ibérico. “La voy a poder llevar a una escuela pública. Estamos buscando paz, un día a día más amoroso y amigable”, dijo.

“Sé que voy a extrañar un montón, pero hace mucho que estamos fantaseando con irnos porque tenemos una hija pequeña [Simona, de 8 años] y los dos queremos vivir en contacto con la naturaleza, disfrutar de la paz y la calma. Hay muchas cosas que me gustan y me cierran mucho más que en este momento que en Argentina y en Barcelona”, comentó Cherubito durante la última emisión del programa Implacables (El Nueve), conducido por Susana Roccasalvo.

Cherubito contó cómo fue que eligió quedarse en la Argentina durante tanto tiempo luego de vivir en España: “Terminé quedándome acá, creando una vida. Lo que más amo en este mundo es el teatro y este país es lo mejor del mundo. Es un país que aprendí a amar con el tiempo”. La actriz indicó que junto a su pareja, el exfutbolista Luciano Álvarez, se irán a vivir a un lugar ubicado entre Málaga y Marbella.

Como muchos otros artistas que se encuentran en la Argentina, Cherubito también se mostró preocupada por la situación de la cultura y las decisiones que en el último tiempo tomó el presidente Javier Milei al respecto. “Venimos mal hace rato, yo sé que no es de ahora, pero la bajada cultural que hay me parece muy violenta y muy agresiva con el arte”, dijo.

En el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) puede haber errores, hay muchas cosas que solucionar, pero no cerrarlo, no terminar con la cultura”, opinó. “Nuestra profesión está pasando un momento muy feo; un 80% de los actores está sin trabajo”, añadió durante la entrevista y reflexionó: “[Argentina]tiene todo lo bueno y todo lo malo junto, es un país muy intenso”.

En diálogo con LA NACION, la actriz ya había comentado: “Es muy triste que se naturalice la violencia y perdamos los derechos por los que luchamos tantos años, pero eso no es lo que nos impulsó a tomar la decisión de irnos, sinceramente. Desde que nos conocimos con Luciano, hace ya 11 años, siempre fantaseamos con vivir en la naturaleza y además, hace muchos años que llevamos a la práctica cosas que sentimos y queremos para nuestra vida”.

Y agregó: “Luciano es médico chino y yo soy profesora de yoga, y estoy muy metida con la salud física y emocional, y la medicina natural. Eso nos atrae y tomamos la decisión de un cambio de vida, no solamente de país porque no me voy a Barcelona, que es mi ciudad”.

