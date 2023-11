escuchar

Cada tanto, Andrés Calamaro recurre a sus redes sociales para brindar su opinión sobre temas candentes o para posicionarse ante algún hecho que considera importante. Lo hizo más de una vez cuando se cuestionó a las corridas de toros; también para marcar su simpatía son dirigentes de Vox, el partido de ultraderecha español y para minimizar el alcance de los femicidios. Este sábado, el autor de El salmón lo hizo de nuevo, pero para sumar su apoyo al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei.

En dos mensajes que compartió en sus historias de Instagram y luego eliminó, y luego en otro mensaje editado, el músico instalado en España explicó por qué decide apostar al “cambio” y apuntó contra “el oficialismo”. Si bien los mensajes fueron borrados de su cuenta, usuarios de X llevaron allí capturas de sus escritos y su nombre se transformó en tendencia.

“El cambio por el cambio mismo es una opción que tiene sentido en nuestro país... Como la realidad dista de ser perfecta (es más bien todo lo contrario) es entonces cuando un cambio tiene sentido y resulta en una opción deseada. Los opositores del cambio no son oposición, aunque tampoco ven con buenos ojos al candidato del ‘no cambio’, solo suponen o dan a entender que es un mal menor, agitando el miedo a ‘perder derechos’ o privilegio ”, comienza expresando en uno de sus textos.

Y continúa: “El cambio discute el número exacto de ‘desaparecidos’ y propone un giro liberal inspirado en la Década Carlitos. Propone desmantelar el Banco Central y un sistema mixto de financiación de asuntos de orden público como la salud y la educación. Reducir ministerios y secretarías. Menos funcionarios. El oficialismo no propone nada, es la continuidad con la ilusión de un cambio que no sabemos en qué consiste”.

El texto compartido por Andrés Calamaro en sus redes, que luego fue borrado instagram.com/a_calamaro

“Un fragmento del sector cultural, universitario y el entretenimiento se manifiesta contrario al cambio por motivo de índoles varias, el miedo a una teórica vuelta al pasado (algo improbable) y el pánico a “la pérdida de derechos’, un enigma . Derechos o privilegios, está por verse. El país atraviesa una época negativa como pocas veces recordamos, la destrucción de la clase media afecta a todos, pero se ha instalado un repudio a cualquiera que quiera progresar acusándole de ‘clase media’ o porteños con ínfulas de migrar a España o Uruguay. La derrota destila rencor. Ya hemos visto casos similares en Brasil o los Estados Unidos, hace apenas meses España sucumbió a una campaña de miedo que está hundiendo el Reino en una suerte de dictadura progresista comunista que podría reventar un país que hasta ahora ostenta una calidad exquisita de vida”, indicó.

“ Podemos elegir entre algo distinto a más tiros en los pies hasta que no quede nada. No tengo todos los pelos de la burra, pero soy inteligente y experimentado, es casi imposible que me equivoque con estas cuestiones porque fui educado exquisitamente entre tertulias e intelectuales, personas de todo el arco político en los 60 y 70, en la tolerancia y sin televisión ”, finalizó el primer mensaje.

En el segundo, que también borro luego de escribir, indicó: “Muchos colegas optan por no opinar y hacen bien, pedir el voto para un candidato o tendencia tampoco es grave ni equivocado, pero un voto inverso o voto ‘del miedo’ es extraño. No tengo intereses en juego, pero soy residente en Argentina y pago impuestos. El SIDE y el AFIP (SIC) operan juntos en una suerte de mafia extorsiva; esto ocupa las portas de los periódicos ahora mismo. Claro que me conviene no decir nada. Puedo ser cínico y demagogo y agitar el miedo a la vuelta de la dictadura o la pérdida de derechos, pero sería cínico y mentiroso”.

El texto compartido por Andrés Calamaro en sus redes instagram.com/a_calamaro

“Es imposible que vuelva una dictadura por varios motivos, Estados Unidos y los partidos gobernantes fueron socios de las dictaduras y depende de ellos”, aseguró. E indicó: “Ganarme el aplauso de Instagram progresista me da vergüenza de tan fácil que es, demasiado sencillo y burro. Yo trabajo mucho y hace mucho tiempo. Jamás pedí nada ni me dieron nada. Pago mis impuestos y soy sensible a las operetas que ustedes compran. El abstemio borracho. Las drogas... Toda esa sarta de mentiras que ustedes disfrutan porque son caretas y delatores. No estoy blindado tampoco apostaría en mi contra. Soy tolerante y culto, ustedes son vagos, resentidos, equivocados e hipócritas. Creen en internet y la televisión. Son un meme, yo soy un hombre. Ni más ni menos”.

El nuevo posteo

En el tercer mensaje, que decidió mantener en sus redes, el músico le dedica unas palabras al peronismo: “Soy buen amigo de peronistas de varios frentes y de personas de izquierda racionalista que no son exactamente peronistas. Hebe de Bonafini fue gran amiga mía. Era muy crítica con el peronismo contemporáneo. He de decir que simpatizaba con Axel [Kicillof] y tenía amistad con Cristina Fernández de Kirchner, pero era un cuadro ingobernable que, como tantos otros, estaría optando por Sergio Massa por descarte más que por simpatías ”.

Después, desglosó los distintos golpes de Estado que sufrió el país durante el siglo pasado e intentó brindarle un contexto: “Luego el asunto de la dictadura es como es, cada gobierno de facto llegó al poder con la complicidad de la política, radicales y peronistas, además de tecnócratas de lo que ahora llamamos liberalismo. No me consta que sea real liberalismo o una forma de llamar a las cosas sin saber qué son. En el 55 es una conjura anti Juan Domingo Perón, más que contra las izquierdas socialistas o comunistas. En los 60 son complot cívico-militar, que desplazan a Arturo Frondizi. En los 70, se pacta con Puerta de Hierro con resultados trágicos. En 1975 es un papel que firma el interino Justicialista Ítalo Argentino Luder y en 76 los pirómanos llaman a los bomberos. Los 90 son lo que son, un liberalismo no prosaico. Los derechos humanos fueron violados en el confinamiento como en cada acto de corrupción, extraña pobreza o impudicia del funcionariado. Los métodos mafiosos sí consisten en violación de derechos humanos”.

“ Cuidado conmigo... Siempre fui buen amigo de algunos de mis compañeros y buen compañero con aquellos que nos conocemos menos. Ni [Charly] García ni Luis Alberto [Spinetta] votaron al progresismo. Como muy a la izquierda fueron simpatizantes de [Raúl] Alfonsín . Es decir: no peronistas. Es una forma suave de decirlo. Tampoco conservadores, ni reaccionarios, pero ni un centímetro a la izquierda de estos pensamientos míos de hoy. Ni un milímetro. Además nos queremos... Forever”, finalizó.

LA NACION