Andy Kusnetzoff, sobre el conflicto legal que enfrenta Hernán Casciari: “Es un tema delicado”

Andy Kusnetzoff se pronunció sobre la situación de Hernán Casciari, que fue denunciado ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 34 por un grupo de 18 personas por presuntas irregularidades en la gestión de fondos de algunas de las películas de Orsai Audiovisuales SRL, la compañía de la que es socio gerente. La palabra del conductor de Perros de la calle (Urbana Play) era una de las más buscadas dado que el autor había presentado allí su método de financiamiento colectivo.

“Es un tema delicado para nosotros en cómo encararlo, pero simple, no hay algo que vayamos a revelar, son más sensaciones que uno puede tener. Cada uno tiene una historia; Hernán vino diez años a Perros de la calle”, comenzó el periodista frente al micrófono y aclaró que se había anotado ciertos conceptos que quería decir a diferencia de lo que había sucedido anoche cuando los cronistas lo abordaron en los Martín Fierro de Radio.

“Tuvimos momentos increíbles leyendo sus cuentos, que tienen mucha genialidad, como La valija de Lionel, pero, más allá de eso, su propuesta siempre fue una alternativa a los medios tradicionales. Encontró Editorial Orsai, hizo que mucha gente pudiera escribir su libro, un montón de cosas que para mí estaban muy buenas, que lo hace más colaborativo y que no dependa tanto de las editoriales. Creo que lo hizo bien”, expresó sobre la empresa del autor.

“Después, vino con esta propuesta de Orsai Audiovisuales. La verdad es que yo confié en Hernán, es un poco lo que nos pasó a todos, un compañero que viene con esta propuesta de que si todos forman parte van a poder decidir, elegir el elenco de una película. Yo valoré, como todos, esa propuesta. Por supuesto, que uno tenga confianza en alguien no te impide poder escuchar hoy el reclamo de la gente que se siente damnificada, eso me parece importante”, remarcó.

“Estuve escuchando y leyendo muchas cosas, a mí la cultura de Orsai de la autogestión y lo colaborativo me parecía que estaba muy buena, me sigue pareciendo muy buena. Lo que pasa es que esa colaboración necesita una confianza que evidentemente en una parte se rompió y de eso estamos hablando”, agregó.

“Confié en Hernán a tal punto que uno de los proyectos más importantes que tengo, que es el de Maradona, lo puse en Orsai. Entiendo perfecto a todos los que confiaron y se entusiasmaron, hay gente que puso su guita ahí y no hay que subestimarlo, no importa si fue un mínimo bono. Me parece que esas personas necesitan o están buscando respuestas o no se conformaron con las respuestas que les dieron y creo que en ese lugar hay que escucharlo”, concluyó.