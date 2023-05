Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez: un amor que le costó conquistar, que le causó celos y nació a escondidas

La historia de amor del conductor de 52 años y la productora surgió de una relación de amistad, él fue el primero que sintió que pasaba algo más, pero ella no estaba convencida al principio; con el tiempo, se consolidaron como pareja y en 2016 le dieron la bienvenida a su primera hija

Liliana Podestá PARA LA NACION

escuchar

Durante muchos años Andy Kusnetzoff fue uno de los solteros más codiciados del mundo del espectáculo... ¡hasta que conoció a Florencia Suárez! Fiel a su perfil bajo, el conductor es de los que preguntan, pero pocas veces habla de sí mismo. Sin embargo, el amor lo ablandó y alguna vez dio detalles de su historia de amor. Kusnetzoff y Suárez se conocieron hace casi diez años cuando ella entró a trabajar como productora a Perros de la calle, que entonces se escuchaba por la Metro. En ese momento los dos estaban en pareja, pero al poco tiempo ambos se separaron. Kusnetzoff se fijó en ella, pero no se animó a decirle nada al principio porque una de sus reglas era no salir con nadie del trabajo. Pasaron muchas horas juntos armando el programa y ese trato cotidiano y la buena onda que se generaba entre ellos fueron soltándolo. Enseguida encontró un sobrenombre divertido y empezó a llamarla Kourny. También la peleaba porque Suárez es fanática de River y él, de Boca, y esa rivalidad provocaba chicanas y risas.

“Me acuerdo cómo fue todo. Un día le dije: ‘Tengo un problema’ y cuando traté de ver qué le pasaba a ella, me di cuenta de que tenía dos problemas porque al principio no le pasaba lo mismo que a mí. Entonces tuve un montón de problemas porque tenía que seguir con el programa, no le podía contar a mis compañeros, la piba no me daba bola, a mí me gustaba... Conquistarla fue muy difícil” , contó, tiempo atrás en una entrevista televisiva, Kusnetzoff sobre el comienzo de la relación.

Tampoco se había animado a contarle nada ni a sus amigos, pero Nicolás “Cayetano” Cajg lo sospechaba: “Estábamos haciendo la temporada en Mar del Plata y de repente tuve una hernia, me trasladaron a Buenos Aires y me operaron de urgencia. Así se lo conté Caye porque pensé: ‘Por ahí, me muero’. Y cuando se lo dije, él me respondió ‘ya lo sé, pelotudo’. Fue muy gracioso”.

A remarla, pese a los celos

Había buena onda, conversaban, se reían, pero todavía no pasaba nada. Kusnetzoff tuvo que remarla mucho . “Sentía que había una resistencia y eso fue difícil porque tuve que abrir un Facebook del programa para tratar de espiarla un poco. Ella iba al boliche, salía y yo sufría mucho. Me acuerdo que miraba el celular a las siete de la mañana y ella estaba online, y pensaba que acababa de salir del boliche. Tenía muchos celos . En un momento, el psicólogo me dijo ‘A veces las cosas no terminan bien, no siempre se va a poder’”, le contó a Florencia Peña cuando pasó por su programa LPA en América.

Y sumó: “Traté de evitarlo lo máximo que pude y después ella me quiso evitar a mí, lo cual fue mucho más complicado. Para ser sincero, no sentía onda de parte de Flor y fuimos entablando una amistad, pero siempre blanqueando un poco que me gustaba”. Con el tiempo esa amistad se transformó en amor y empezaron a salir a escondidas, pero ya en 2014 surgieron los primeros rumores de este romance . De todas maneras, pasaron varios meses para que lo blanquearan en su grupo de trabajo y mucho más para que lo hicieran público y oficial.

“Lo más importante que logré en mi vida es haber formado una familia. Me costó, pero lo conseguí y hoy me siento muy feliz”, le confesó a LA NACION en 2019.

Papá corazón

La paternidad no era una inquietud para el conductor de Perros de la calle hasta que se enamoró de Suárez. “Ella me ayudó bastante. Me centró un poco y pasé a otra etapa. Empecé con las sobrinas, me cayeron muy bien, me gustó y dije: ‘me divierte’”, aseguró.

En agosto de 2016 fueron padres de Helena y Kusnetzoff decía por ese entonces: “Tenía mucho miedo, es verdad. Un montón de cosas me daban miedo . Fue un momento increíble, sobre todo cuando la agarré en brazos y se la llevé a Flor. Todo fue muy loco porque es como una película”. Y en 2021 tuvieron a su segundo hijo, León, que estuvo en neonatología durante algunas semanas. “Es un lugar de bebés luchadores, gladiadores, que salen adelante gracias al amor y profesionalismo de cada persona que trabaja con tanto amor. No solo se dedican a los bebés sino a los padres”, contó en su momento. Además posteó en sus redes sociales: “Tu nombre lo dice todo. Sos un león. Y ahora siendo 4, a disfrutar de la vida en familia. Párrafo aparte para las madres. Bancan física y emocionalmente todo. ¡No sé cómo hacen! ¡Flor sos una leona! ¡Bienvenido hijo! ¡Te amamos!”.

El último día del padre Florencia Suárez escribió en sus redes: “Gracias por hacerme reír, por despertarme cantando cada mañana, por dormir arrinconado para que tenga espacio, por tus ricos desayunos de finde, por leerme cuentos a la noche, por enseñarme de música, de valores y de emociones. Por todo. Te elegimos cada día. Feliz día hoy y toda tu vida. Te amamos infinito, Andy Kusnetzoff”.