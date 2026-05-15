Shakira estrenó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy: el video y la letra

Con la presentación oficial de “Dai Dai”, el nuevo himno del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que interpreta junto al cantante nigeriano Burna Boy, Shakira dio el puntapié inicial del torneo, que este año se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Luego del éxito de “Waka Waka”, la estrella colombiana vuelve a ponerle voz y ritmo a la canción que sonará en todo el mundo durante la competencia. En el anuncio, que se realizó en Nueva York en el marco de la cumbre Global Citizen NOW, la cantante reveló que el ciento por ciento de las ganancias del tema será donado al FIFA Global Citizen Education Fund.

“Dai Dai” es el resultado de una mezcla de afrobeats, reggaetón, dance pop y ritmos caribeños, en una fusión multicultural ideada para convertirse en un himno global. El videoclip fue grabado en el mítico Estadio Maracaná y, en el adelanto que presentó la propia barranquillera hace una semana, se la ve junto a un grupo de bailarines sobre el césped, cada uno con los colores de un país diferente.

A lo largo del tema aparece la idea de “vamos”, una forma universal de alentar expresada en varios idiomas: “dai” en italiano, “ikou” en japonés, “dale” en español, “allez” en francés y “let’s go” en inglés. Además, Shakira interpreta frases en español como: “Dale, no olvides lo que vales. Juega como tú sabes”. También se mencionan países protagonistas del fútbol mundial, como Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, México, Japón, Corea del Sur y Países Bajos.

Dai dai - Shakira

Otro de los puntos fuertes de la canción es el repaso que los músicos hacen de grandes glorias del fútbol que, a lo largo de los mundiales, se adueñaron de la pelota y de la admiración de las hinchadas: Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Carlos Valderrama, Andrés Iniesta, David Beckham, Kaká, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Mohamed Salah.

Shakira anunció el estreno de la canción oficial del Mundial 2026 (Fuente: Instagram/@shakira)

La letra completa de “Dai Dai”

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

You knew from the day you were born

That here in this place you belong

You been this brave all along

What broke you once made you strong

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Come follow your desire

Where there’s a will, there’s a way

You are the owner of that fire

No one can take it away

Sweat and blood to writе your story

That is how you paved the way

You’re about to rеach the glory

Only one step away

All the highs and lows

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe, I believe

‘Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

Feel it, got everything you needed

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe’

Energy is contagious, you know

And it never fails no, no

No one’s getting tired, I know

‘Cause you got that fire, ayo

Dream a little higher, let’s go, let’s go, let’s go

Ayo

Ayo

We’ve taken all that our hearts can hold

We can’t hold on to the past no more (Mmm)

From the dirt and the tears, we make gold

We are more than flesh and bones

All the highs and lows (Highs and lows)

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe (I believe)

‘Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

Feel it, got everything you needed

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe’

Pelé, Maradona, Maldini, Romario

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

US, England, Germany, France

South Africa, España, México, Japan

Korea, Netherlands

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Knew from the day you were born

Here in this place, you belong

You’ve been this brave all along

What broke you once made you strong

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go