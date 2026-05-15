Shakira estrenó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy: el video y la letra
La estrella colombiana vuelve a poner su voz y su ritmo al himno de la Copa del Mundo, esta vez con el cantante nigeriano
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Con la presentación oficial de “Dai Dai”, el nuevo himno del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que interpreta junto al cantante nigeriano Burna Boy, Shakira dio el puntapié inicial del torneo, que este año se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.
Luego del éxito de “Waka Waka”, la estrella colombiana vuelve a ponerle voz y ritmo a la canción que sonará en todo el mundo durante la competencia. En el anuncio, que se realizó en Nueva York en el marco de la cumbre Global Citizen NOW, la cantante reveló que el ciento por ciento de las ganancias del tema será donado al FIFA Global Citizen Education Fund.
“Dai Dai” es el resultado de una mezcla de afrobeats, reggaetón, dance pop y ritmos caribeños, en una fusión multicultural ideada para convertirse en un himno global. El videoclip fue grabado en el mítico Estadio Maracaná y, en el adelanto que presentó la propia barranquillera hace una semana, se la ve junto a un grupo de bailarines sobre el césped, cada uno con los colores de un país diferente.
A lo largo del tema aparece la idea de “vamos”, una forma universal de alentar expresada en varios idiomas: “dai” en italiano, “ikou” en japonés, “dale” en español, “allez” en francés y “let’s go” en inglés. Además, Shakira interpreta frases en español como: “Dale, no olvides lo que vales. Juega como tú sabes”. También se mencionan países protagonistas del fútbol mundial, como Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, México, Japón, Corea del Sur y Países Bajos.
Otro de los puntos fuertes de la canción es el repaso que los músicos hacen de grandes glorias del fútbol que, a lo largo de los mundiales, se adueñaron de la pelota y de la admiración de las hinchadas: Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Carlos Valderrama, Andrés Iniesta, David Beckham, Kaká, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Mohamed Salah.
La letra completa de “Dai Dai”
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
You knew from the day you were born
That here in this place you belong
You been this brave all along
What broke you once made you strong
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
Come follow your desire
Where there’s a will, there’s a way
You are the owner of that fire
No one can take it away
Sweat and blood to writе your story
That is how you paved the way
You’re about to rеach the glory
Only one step away
All the highs and lows
All the tears and the pain
You been there through it all, been through it all
Just do it again
Now you got to believe, I believe
‘Cause you know what it takes
To be living my dream
At the top of your game
Feel it, got everything you needed
Now bring it like you mean it
Just like you mean it
Dale, no olvide’ lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe’
Energy is contagious, you know
And it never fails no, no
No one’s getting tired, I know
‘Cause you got that fire, ayo
Dream a little higher, let’s go, let’s go, let’s go
Ayo
Ayo
We’ve taken all that our hearts can hold
We can’t hold on to the past no more (Mmm)
From the dirt and the tears, we make gold
We are more than flesh and bones
All the highs and lows (Highs and lows)
All the tears and the pain
You been there through it all, been through it all
Just do it again
Now you got to believe (I believe)
‘Cause you know what it takes
To be living my dream
At the top of your game
Feel it, got everything you needed
Now bring it like you mean it
Just like you mean it
Dale, no olvide’ lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe’
Pelé, Maradona, Maldini, Romario
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
US, England, Germany, France
South Africa, España, México, Japan
Korea, Netherlands
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Knew from the day you were born
Here in this place, you belong
You’ve been this brave all along
What broke you once made you strong
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
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