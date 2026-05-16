El curioso cambio de Benjamin McKenzie: pasó de ser una estrella juvenil a destapar “la estafa” de las criptomonedas

Durante años Benjamin McKenzie fue una verdadera estrella de la televisión entre el público adolescente. Pero, en los últimos años su nombre reapareció en los medios de comunicación con una nueva e inesperada faceta: el popular actor comenzó a investigar sobre el mundo de las criptomonedas y denunció fraudes.

Fue a partir de 2020, durante la pandemia, cuando el artista empezó a interesarse por el fenómeno cripto. McKenzie se cargó al hombro la difusión sobre el funcionamiento de una industria que considera que se basa en promesas exageradas y en una cultura de especulación. Su curiosidad derivó en la publicación de un libro y en el estreno de un documental.

Benjamin McKenzie, en la premiere de su documental Todo el mundo te miente por dinero, en octubre de 2025

McKenzie nació en Austin (Texas) en 1978 y saltó a la fama en 2003 al interpretar a Ryan Atwook en el drama juvenil The O.C., uno de los grandes éxitos televisivos de los años 2000. La ficción, que seguía la vida de un grupo de adolescentes de la costa californiana, lo convirtió rápidamente en un actor muy popular. Tras el final de la serie en 2007, McKenzie continúo en el mundo del espectáculo y participó de diversas series como Southland y, más tarde, Gotham, en la que interpretó al detective James Gordon durante cinco temporadas. Su carrera también incluyó participaciones en teatro y en cine independiente.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, McKenzie además de su carrera de actor ostenta una formación de excelencia en economía y en relaciones internacionales que salió a la luz este último tiempo de la mano de un nuevo proyecto que captó la atención de sus seguidores.

“El mayor esquema Ponzi de la historia”

Benjamin Mckenzie definió al universo cripto como “el mayor esquema Ponzi de la historia”

En 2023 publicó Easy Money: Cryptocurrency, Casino Capitalism and the Golden Age of Fraud (Dinero fácil: las criptomonedas, el capitalismo de casino y la edad dorada del fraude), escrito junto al periodista Jacob Silverman. En el libro, ambos examinan el vertiginoso auge de las criptomonedas y las controversias que rodean a la industria. El ensayo, que ingresó en la lista de bestsellers de The New York Times, plantea que gran parte del ecosistema cripto se sostiene sobre expectativas desmedidas y el impulso de celebridades e influencers que promocionan inversiones altamente riesgosas.

Su compromiso con el tema también lo llevó al ámbito político: tras el colapso de la plataforma FTX, fue convocado a declarar ante el Senado de Estados Unidos, donde definió al universo cripto como “el mayor esquema Ponzi de la historia”.

Ese interés por desentrañar los mecanismos detrás del fenómeno derivó en su primer largometraje documental, Everybody Is Lying to You for Money (Todo el mundo te miente por dinero), proyecto que escribió, y dirigió. Estrenada en festivales como SXSW London en 2025, la película profundiza en cómo se construyó el boom de las criptomonedas y quiénes fueron los verdaderos beneficiados de esa expansión.

El documental incluye entrevistas con referentes del sector, como el exdirector de FTX Sam Bankman-Fried o el fundador de Celsius Alex Mashinsky, además de testimonios de inversores afectados por las quiebras de las plataformas cripto. McKenzie se muestra especialmente crítico con lo que considera una “mezcla de marketing agresivo, especulación y falta de regulación”. En las entrevistas, define a las criptomonedas como un fenómeno que funciona como “una estafa piramidal” y como un “sistema de apuestas donde alguien siempre termina perdiendo". Eso no es todo. El actor y economista siguió profundizando en sus investigaciones y estableció algunas conexiones entre el ecosistema tecnológico y financiero de las cripto con figuras polémicas como Jeffrey Epstein.

Un romance de perfil bajo y un nuevo rumbo

A lo largo de su vida, el economista y actor mantuvo un perfil bajo cuando de romances se trata. En el esplendor de la primera temporada de la exitosa serie The O.C. McKenzie mantuvo un romance -en secreto- con su coprotagonista Mischa Barton. Si bien existían rumores al respecto, en ese momento los actores negaron el vínculo que admtieron públicamente muchos años después.

En 2017, McKenzie se casó en secreto con la actriz brasileña-estadounidense Morena Baccarin frente a un reducido grupo de amigos y familiares, en el Brooklyn Botanical Gardens de Nueva York. El romance entre los actores se había hecho público dos años antes, en septiembre de 2015, cuando se dio a conocer, además, que estaban esperando su primer hijo. En 2021, la pareja recibió a su segundo hijo. Además, McKenzie es el padrastro de Julius, el hijo mayor de Baccarin de un matrimonio anterior

Si bien McKenzie, que ahora tiene 47 años, se toma con humor su pasado como estrella juvenil de la televisión, lo cierto es que cada vez es más reconocido por sus contenidos como economista y se convirtió en un referente serio sobre el tema.