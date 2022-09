Anne Heche: la guerra por su herencia enfrenta a su hijo Homer con el actor James Tupper

La muerte de la actriz Anne Heche como consecuencia de un accidente en la zona de Mar Vista, en California, impactó al mundo del espectáculo y angustió enormemente a su familia, que ahora está en pie de guerra por el patrimonio de la intérprete que falleció a los 53 años. Como Heche no dejó testamento, se está suscitando una disputa legal que tiene como protagonistas a su hijo mayor, Homer Laffoon, y a la última pareja de la actriz, James Tupper, de quien la estrella se había separado en buenos términos.

Homer, fruto del matrimonio de Heche con Coleman Laffoon, fue el primero en reclamar legalmente la totalidad del patrimonio no solo para sí mismo sino también para su hermano menor, Atlas, quien tiene 13. De acuerdo a lo comunicado por E! News, el problema surgió cuando Tupper, padre de Atlas, solicitó que los bienes sean directamente heredados por él, y lo hizo a través de una petición en la que alega tener un correo electrónico de Heche del año 2011 en el que ella le habría manifestado que, en caso de que le suceda algo, él reciba su patrimonio.

James Tupper, última pareja de Anne Heche, solicita heredar todo el patrimonio GROSBY GROUP

“Mis deseos son que todos mis bienes pasen a Mr. James Tupper para el sustento de mis hijos, y para que después pase a ellos”, habría escrito Heche en su mail. Asimismo, su última pareja presentó otra documentación con una serie de ítems para que se rechace el pedido de Homer de ser el único beneficiario del patrimonio, como su edad (el joven tiene 20 años), su falta de trabajo y que, al momento de la muerte de Heche, ambos estaban distanciados porque Homer había decidido dejar sus estudios universitarios.

Además, Tupper contó en detalle que la convivencia entre Homer y su hermano Atlas no era la ideal, ya que el hijo mayor de la actriz le había impedido ingresar a la casa de su madre cambiando la cerradura. Al ser consultado por E! News sobre la petición presentada por Tupper, el letrado de Homer, Bryan Philipps, prefirió no brindar declaraciones. “Que sea la administración quien decida en un juicio, y no en los medios. Nuestros documentos legales hablan por sí solos”, manifestó el letrado.

El pedido de Homer, el hijo mayor de Heche

Anne Heche junto a sus dos hijos

Antes de que saliera a la luz la petición de Tupper, el hijo mayor de la actriz había firmado un documento solicitando que se le conceda el control de los bienes de su madre en vista de que ella no había redactado un testamento antes de su muerte.

La documentación, a la cual tuvo acceso la revista People, menciona tanto a Homer como a Atlas como herederos legítimos de los bienes de la estrella. “El patrimonio consta con dos herederos legítimos: Homer Heche Laffoon y Atlas Heche Tupper”, dicen los papeles. “Homer Heche Laffoon es mayor de edad y el administrador propuesto para el manejo de los bienes. Atlas Heche Tupper es menor de edad. Presentada al mismo tiempo que esta petición, hay una Petición de Nombramiento de Tutor ad Litem para el menor”, se podía leer en el documento.

Anne Heche murió a los 53 años el 11 de agosto Gregg DeGuire - FilmMagic

Homer también difundió un comunicado tras la muerte de su madre revelando que sus restos descansarán en el Hollywood Forever Cemetery de Los Ángeles. “Mi hermano Atlas y yo queremos agradecer a Tyler, Noelle y a toda la increíble gente de Hollywood Forever por su amabilidad, compasión y generosidad de espíritu. Estamos convencidos de que a nuestra mamá le encantaría el lugar que hemos elegido para ella ya que es hermoso, sereno y hará que esté entre sus compañeros de Hollywood”, expresó también en nombre de su hermano menor.

“Lo más importante es que Hollywood Forever es un lugar vivo, donde la gente asiste a películas y conciertos y otros eventos. Ella era nuestra madre, pero la amabilidad y la efusión de los últimos días nos han recordado que también pertenece a sus fans, a la comunidad del entretenimiento y, ahora, a los tiempos eternos”, concluía el mensaje.

El accidente que terminó con la vida de la actriz

Anne Heche y su hijo, Homer Laffoon, a poco de nacer

Heche fue hospitalizada el 5 de agosto después de que el auto en el que viajaba, un Mini Cooper de color azul, se estrellara contra una vivienda en la zona de Mar Vista , en California. Según la policía, el vehículo involucrado en el accidente iba a gran velocidad por una calle residencial y posiblemente chocó contra el cordón de la vereda antes de colisionar contra el patio delantero y el inmueble. El incidente provocó un incendio cuya extinción requirió de varias dotaciones de bomberos.

Tras permanecer varios días internada en terapia intensiva, y después de que la familia comunicara que no había esperanzas de vida, la actriz murió en Los Ángeles. “Anne Heche ha sido desconectada pacíficamente del soporte vital”, dijo el representante de la actriz a la revista People. Los órganos de Heche fueron donados a pacientes en lista de espera, como era su deseo. “Anne tenía un gran corazón y conmovió a todos los que conoció con su espíritu generoso”, destacó uno de sus agentes.