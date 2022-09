Qué pasará con la herencia de Anne Heche: harán un reclamo en la Justicia

Casi un mes después del accidente que terminó con la vida de Anne Heche, el hijo mayor de la actriz, Homer Laffoon, firmó una petición solicitando que se le conceda el control de los bienes de su madre en vista de que ella no había redactado un testamento antes de su muerte.

La documentación, a la cual tuvo acceso la revista People, menciona tanto a Homer, de 20 años, como al otro hijo de Heche, Atlas Tupper, de 13 años, como herederos legítimos de los bienes de la estrella .

“El patrimonio consta con dos herederos legítimos: Homer Heche Laffoon y Atlas Heche Tupper”, dicen los papeles. “Homer Heche Laffoon es mayor de edad y el administrador propuesto para el manejo de los bienes. Atlas Heche Tupper es menor de edad”, continúan y especifican: “Presentada al mismo tiempo que esta petición, hay una Petición de Nombramiento de Tutor ad Litem para el menor”.

Anne Heche junto a sus dos hijos

Homer, cuyo padre es Coley Laffoon, difundió un comunicado tras la muerte de su madre revelando que sus restos descansarán en el Hollywood Forever Cemetery de Los Ángeles. “Mi hermano Atlas y yo queremos agradecer a Tyler, Noelle y a toda la increíble gente de Hollywood Forever su amabilidad, compasión y generosidad de espíritu. Estamos convencidos de que a nuestra mamá le encantaría el lugar que hemos elegido para ella ya que es hermoso, sereno y hará que esté entre sus compañeros de Hollywood”, expresó también en nombre de su hermano menor.

“Lo más importante es que Hollywood Forever es un lugar vivo, donde la gente asiste a películas y conciertos y otros eventos. Ella era nuestra madre, pero la amabilidad y la efusión de los últimos días nos han recordado que también pertenece a sus fans, a la comunidad del entretenimiento y, ahora, a los tiempos eternos ”, culmina el mensaje.

El accidente de Heche

Heche fue hospitalizada el pasado 5 de agosto después de que el auto en el que viajaba, un Mini Cooper de color azul, se estrellara contra una vivienda en la zona de Mar Vista, en California. Según la policía, el vehículo involucrado en el accidente iba a gran velocidad por una calle residencial y posiblemente chocó contra el cordón de la vereda antes de impactar contra el patio delantero y el inmueble. El incidente provocó un incendio cuya extinción requirió de varias dotaciones de bomberos.

Tras estar varios días internada en terapia intensiva, el domingo 14 de agosto, dos días después de que la familia comunicara que no había esperanzas de vida, la actriz murió en Los Ángeles. “Anne Heche ha sido desconectada pacíficamente del soporte vital”, dijo el representante de la estrella a la revista People.

Cumpliendo con su última voluntad, los órganos de Heche fueron donados a pacientes en lista de espera . “Anne tenía un gran corazón y conmovió a todos los que conoció con su espíritu generoso”, destacó uno de sus representantes en uno de los comunicados que se difundieron tras conocerse la triste noticia. “Más que su extraordinario talento, vio difundir la bondad y la alegría como el trabajo de su vida. Será recordada por su valiente honestidad y extrañada por su luz”, sumó.

Heche fue una de las estrellas de cine más destacadas de Hollywood a finales de la década del 90. Actuó junto a otras celebridades como Johnny Depp (Donnie Brasco) y Harrison Ford (Seis días, siete noches). Recientemente tuvo papeles en las series de televisión “Chicago PD” y “All Rise”.

La actriz estuvo en pareja entre 1997 y 2000 con la famosa comediante Ellen DeGeneres. “Nuestro tiempo juntas fue una hermosa parte de mi vida. No hubiese logrado nada de lo que logré si no me hubiera enamorado de ella”, sostuvo en un episodio de Dancing with the Stars dos años atrás cuando le preguntaron por el romance.

Tras la separación, la estrella se puso en pareja con el camarógrafo Coleman Laffoon, pero el amor no duró demasiado y el divorcio llegó en 2009, aunque Laffoon le había pedido el divorcio dos años antes. Luego, la actriz volvió a confiar en el amor y comenzó una relación con actor James Tupper, que duró diez años y fruto de la cual nació su hijo menor. En 2001, Anne Heche editó sus memorias y reveló su dura infancia y habló sobre cómo luchó durante buena parte de su vida con varios problemas de salud mental.