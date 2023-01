Atlas, el hijo menor de Anne Heche, recordó a la actriz con cariñosas palabras: “Siempre sabía qué era lo correcto”

escuchar

A cinco meses de la trágica muerte de Anne Heche, su hijo Atlas, de 13 años, realizó su primera declaración pública en donde expresa el amor que sentía por su mamá y cuánto la extraña.

El niño se refirió a la actriz como “la persona más brillante” que conoció, en una declaración a la revista Los Angeles Inquisitor. “Ella siempre sabía cómo resolver un problema o ayudar a un amigo. Siempre sabía qué era lo correcto”, aseguró.

“No puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy ni lo mucho que la echo de menos”, continuó el pequeño.

Atlas es fruto de la relación que tuvo Heche con el actor James Tupper, quien también habló con el medio sobre “el amor y la energía” que Atlas aportó a su vida y a la de la fallecida actriz. “ Anne y yo estuvimos juntos durante más de una década; tenemos un hermoso hijo juntos, y en ese tiempo, él era la definición misma de la luz en nuestras vidas, siempre trayendo diversión ”, dijo Tupper. El actor, que salió con Heche de 2007 a 2018, concluyó: “Ella siempre será recordada en nuestros corazones y mentes”.

Anne Heche y James Tupper GROSBY GROUP

En septiembre, Atlas estuvo metido en controversias con respecto a la herencia. Su hermano Homer, fruto del matrimonio de Heche con Coleman Laffoon, reclamó legalmente la totalidad del patrimonio de la actriz no solo para sí mismo, sino también para su hermano menor. De acuerdo a lo comunicado por E! News, el problema surgió cuando Tupper, padre de Atlas, solicitó que los bienes sean directamente heredados por él, y lo hizo a través de una petición en la que alega tener un correo electrónico de Heche del año 2011 en el que ella le habría manifestado que, en caso de que le suceda algo, él reciba su patrimonio.

“Mis deseos son que todos mis bienes pasen a Mr. James Tupper para el sustento de mis hijos, y para que después pase a ellos”, habría escrito Heche en su mail. Asimismo, su última pareja presentó otra documentación con una serie de ítems para que se rechace el pedido de Homer de ser el único beneficiario del patrimonio, como su edad (el joven tiene 20 años), su falta de trabajo y que, al momento de la muerte de Heche, ambos estaban distanciados porque Homer había decidido dejar sus estudios universitarios.

Además, Tupper contó en detalle que la convivencia entre Homer y su hermano Atlas no era la ideal, ya que el hijo mayor de la actriz le había impedido ingresar a la casa de su madre cambiando la cerradura. Al ser consultado por E! News sobre la petición presentada por Tupper, el letrado de Homer, Bryan Philipps, prefirió no brindar declaraciones. “Que sea la administración quien decida en un juicio, y no en los medios. Nuestros documentos legales hablan por sí solos”, manifestó el letrado.

Heche fue hospitalizada el 5 de agosto después de que el auto en el que viajaba, un Mini Cooper de color azul, se estrellara contra una vivienda en la zona de Mar Vista, en California. Según la policía, el vehículo involucrado en el accidente iba a gran velocidad por una calle residencial y posiblemente chocó contra el cordón de la vereda antes de colisionar contra el patio delantero y el inmueble. El incidente provocó un incendio cuya extinción requirió de varias dotaciones de bomberos.

Tras permanecer varios días internada en terapia intensiva, y después de que la familia comunicara que no había esperanzas de vida, la actriz murió en Los Ángeles. Los órganos de Heche fueron donados a pacientes en lista de espera, como era su deseo. “Anne tenía un gran corazón y conmovió a todos los que conoció con su espíritu generoso”, destacó uno de sus agentes.

LA NACION

Temas Anne Heche