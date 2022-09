Fito Páez en el Movistar Arena: salen a la venta nuevas entradas para sus shows y advierten sobre un sitio trucho

En la noche de mañana martes, Fito Páez protagonizará la primera de sus ocho fechas programadas en el Movistar Arena, donde celebrará los treinta años de El amor después del amor. Ante una reorganización del escenario que permitió una optimización del espacio, la producción de los conciertos confirmó que la nueva disposición permitirá habilitar nuevas localidades que se pondrán a la venta al público a partir de las 14 horas de este lunes.

El éxito en la venta de entradas, con llenos absolutos para todos los shows, había privado a algunos fans de la posibilidad de ver al artista rosarino en la esperada celebración en vivo de los 30 años de El amor después del amor. “Habiendo instalado toda la producción y puesta del escenario, se logró ampliar el aforo del venue, por lo que se liberaron localidades que salen a la venta hoy a las 14 horas por la página oficial del Arena Movistar, https://www.movistararena.com.ar”, señalaron los organizadores.

Además, la producción advierte a quienes quieran adquirir tickets de la necesidad de tomar precauciones frente a la reventa de entradas a través de plataformas no oficiales. Por medio de una publicación en las redes sociales, se informó de un canal de venta no autorizado. “No reconocemos su procedencia y por ello no se garantiza el ingreso a los shows de Fito Páez en el Movistar Arena con las entradas adquiridas por esta vía”, remarcaron.

El músico argentino se presentará los días 20, 21, 25, 26, 29 y 30 septiembre y 7 y 8 de noviembre en el Movistar Arena, en el marco de una gira que también llevará su repertorio a los Estados Unidos, Venezuela y España (en octubre), Uruguay (noviembre) y Chile (en diciembre). Páez retomará en diciembre las rutas argentinas para dar conciertos en Rosario y Córdoba y, para 2023, planea continuar con su tour 30° aniversario con más shows en los Estados Unidos y agregar actuaciones en Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Canadá e Israel.

Desde su lanzamiento, el 1° de junio de 1992, El amor después del amor se convirtió en el álbum más vendido en la historia del rock argentino. Un disco de 14 temas escritos y compuestos por Fito Páez que contó con la participación de músicos consagrados como Mercedes Sosa, Andrés Calamaro, Charly García, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Fabiana Cantilo, Celeste Carballo, Claudia Puyó y Ariel Rot.

El séptimo álbum de estudio del artista marcó su consagración no sólo a nivel local, sino también en el continente. El título del álbum, cuya primera canción lleva el mismo nombre, es una alusión a la ruptura de su antigua relación sentimental con Fabiana Cantilo y al inicio de su vínculo con Cecilia Roth.

Transcurría el verano del 92 y el músico rosarino gastaba sus días en una quinta en Punta del Este, donde terminó de componer la mayor parte del material y grabó los demos para su nuevo disco. Venía de vender 30 mil copias del álbum anterior, Tercer Mundo, y la compañía discográfica Warner había decidido apostar fuerte en su nueva producción. Lo acompañaban el músico y productor Tweety González, su manager Alejandro Avalis y la musa inspiradora absoluta de esta etapa de su carrera: la actriz Cecilia Roth, su pareja de ese momento.