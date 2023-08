escuchar

La Barbiemania no se detiene. El film protagonizado por Margot Robbie y dirigido por Greta Gerwig es el mayor evento cinematográfico en lo que va del año. La película gira alrededor de la popular muñeca, que parte de Barbieland en dirección al mundo real, con el objetivo de descubrir el por qué de algunos inexplicables pensamientos que la atraviesan. Y si bien hoy resulta imposible pensar ese film sin Robbie, la primera opción para componer a la protagonista fue Gal Gadot.

Margot Robbie en "Barbie" Courtesy Warner Bros. Pictures - Warner Bros. Pictures

Recientemente se reveló que en su rol de productora, Margot Robbie no se veía necesariamente a sí misma en la piel de la famosa muñeca, y por ese motivo comenzó a barajar otras opciones. En ese momento apareció Gal Gadot, a la que Robbie quería para el rol central. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzó, la intérprete israelí debió dar un paso al costado, debido a otras filmaciones que tenía pautadas. A partir de ese momento, y aunque hubo otras aspirantes a quedarse con el protagónico, la actriz de El lobo de Wall Street dio un paso al frente y resolvió quedarse con el papel principal.

En una nota con la revista Flaunt, la actriz de Mujer Maravilla recordó ese proceso que la llevó a estar a un paso de darle vida a la icónica muñeca, avalada por la propia Robbie. “ Yo amo a Margot. Ella es una de esas mujeres que querés que sea tu amiga”, contó Gadot. “Es divertida, cálida, ingeniosa y desde luego muy talentosa. Me encantaría hacer algo con ella, y cada una de las palabras que tuvo para conmigo, conmovieron mi corazón” , aseguró.

Barbie WARNER BROS. - WARNER BROS.

Por su parte y en un diálogo con Vogue, Robbie también elogió a su colega. “Gal Gadot encarna la energía Barbie porque es imposiblemente hermosa pero no la odias por eso: es tan genuinamente sincera y tan amable que bordea la ingenuidad sin caer en ella”, dijo.

El de Gadot no es el único nombre que estuvo cerca de integrar el largometraje, aunque quedó afuera del proyecto. Según se reveló, Bowen Yang, Dan Levy y Ben Platt estuvieron muy cerca de ser Ken, mientras que Jonathan Groff casi se convierte en Allan, un rol que quedó en manos de Michael Cera.

Por otra parte, Gerwig contó que hizo todo lo posible para que hicieran un cameo dos de sus nombres fetiche, Saorise Ronan y Timothée Chalamet (a quienes dirigió en Lady Bird y Mujercitas). Pero la realizadora no pudo cumplir ese deseo. “Iban a tener una participación especial. Pero ninguno de los dos pudo estar, y yo me sentí muy molesta. Los quiero un montón. Yo sentía que estaba haciendo algo sin mis hijos, porque aunque no soy su mamá, de alguna manera me siento como una figura materna para ambos”, explicó.

Agente Stone, el nuevo film de Gadot

Esta nueva era del cine de acción impulsada por la plataforma de streaming está diseñada con objetivos globales: en ese contexto aparece Agente Stone, un relato de espionaje que llegó a Netflix, y que cuenta con numerosas escenas de riesgo y peleas perfectamente coreografiadas. Esta propuesta está encabezada por Gadot, acompañada por un elenco internacional que incluye al irlandés Jamie Dornan (Belfast) y Alia Bhatt (RRR), de India.

Agente Stone protagonizada por Gal Gadot

Como toda historia de espías internacionales que se precie de serlo, la trama de la película transcurre en escenarios tan diversos como Islandia, Portugal, Londres, Marruecos e Italia, una aventura que llevó al equipo por toda Europa. “No es algo que suceda muy seguido. Generalmente se filma todo en una misma locación, con el mismo equipo. En cambio en este caso, salvo por el elenco y algunos integrantes esenciales del equipo técnico, nos la pasamos yendo de un país a otro, trabajando con especialistas locales en cada lugar. Todo el tiempo nos encontrábamos con caras nuevas, personas a las que les pedíamos que nos ayudaran en la creación de este proyecto. Y me parece que es algo hermoso que todos se esforzaran tanto por alcanzar ese objetivo común”, recordó la actriz en diálogo con LA NACIÓN.

“Obviamente que mi parte favorita de todo el proceso es interpretar al personaje, pero la producción me resultó muy empoderante. El hecho de hacer realidad un proyecto que te apasiona es una sensación fascinante, una experiencia casi eléctrica”, agregó Gadot que según sus propias palabras y los constantes rumores de Hollywood podría volver a interpretar a la Mujer Maravilla en una tercera película dedicada a la superheroína de DC. Pero hasta tanto eso suceda -si es que sucede-, Gadot no se queda quieta. Literalmente.

