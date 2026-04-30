Florencia Peña se sinceró sobre su reconciliación con Érica Rivas: “Entendí su dolor”

Florencia Peña fue este jueves la invitada especial de Intrusos y, fiel a su estilo, respondió una a una y sin filtro las preguntas que le realizaron los conductores, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y los panelistas del programa de chimentos. Uno de los temas que rápidamente despertaron el interés -y fomentaron la nostalgia y la ilusión de un nuevo encuentro sobre los escenarios o ante las cámaras- es la reciente reconciliación que la actriz protagonizó con su excompañera de Casados con hijos, Érica Rivas.

En principio, la actriz se refirió a su reciente incorporación en la exitosa obra Las hijas, como reemplazo de Julieta Díaz, que se vio obligada a abandonar el proyecto por cuestiones de salud. “Tuve que prepararme en seis días. Con las chicas, que son Soledad Villamil y Pilar Gamboa, dos actrices hermosas, decimos que esto va a quedar tanto en el recuerdo de ellas como en el mío, porque obviamente nos movilizó a las tres”, comenzó explicando.

Las hijas: Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa Gentileza

Y reveló: “Hay un sueño muy recurrente que tenemos casi todos los actores antes de estrenar: que salimos al escenario y no sabemos lo que tenemos que hacer; vemos a la gente dentro del teatro y nos sabemos qué tenemos que decir. Y sentí eso. Me pasó algo que nunca me había pasado: yo soy una actriz de teatro y cuando salgo al escenario lo hago en completo control. Ensayo mucho, soy de las que más ensayan. Y ese día, solté el control y me dejé abrazar, porque las chicas sabían la obra y yo no tanto. También se me puso en juego la memoria. Estoy por cumplir 52 años y a esta edad no tenés tanta memoria como para aprender 70 páginas... Es más fácil cuando tenés una escena en la que son dos, pero acá estamos todo el tiempo las tres, no salimos del escenario. Pero salió hermoso. Obviamente, voy profundizando. Las chicas y la obra son geniales”.

Luego, sí, se refirió al rumor que viene circulando desde abril: que existe la posibilidad de que Moni Argento y María Elena Fuseneco vuelvan a cruzarse, pero esta vez sobre un escenario.

El elenco de Casados con hijos: Érica Rivas, Luisana Lopilato, Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis

En 2023, el elenco original de la serie que se emitió entre 2005 y 2006 y que se convirtió en un clásico de la pantalla de Telefe, se volvió a reunir para presentar una versión teatral de las aventura de los Argento. Peña, Guillermo Francella, Marcelo De Bellis y los hermanos Luisana y Darío Lopilato fueron de la partida, pero una de las integrantes del reparto quedó afuera del proyecto: Érica Rivas.

La ausencia de la actriz, una de las mejores de su generación, y de su personaje, el contrapunto ideal de Moni y Pepe Argento, no pasó inadvertido ni para los fanáticos ni para los medios.

En ese momento, Rivas aseguró que la dejaron afuera por “romper las pelotas” y que además de maltratarla, la tildaron de “feminazi”. En rigor, explicó que solicitó modificar ciertas partes del libreto para adaptarlos a los tiempos actuales, sobre todo para alivianar el tinte machista que está presente en las dos temporadas de la serie.

Finalmente, con Rivas -y María Elena- fuera del proyecto, la producción incorporó un nuevo personaje interpretado por la actriz Jorgelina Aruzzi para acompañar a Dardo (De Bellis).

Jorgelina Aruzzi, en la versión teatral de Casados con hijos Adrian Diaz Bernini

La salida de Rivas del proyecto generó mucha controversia en los medios y en las redes, que le dieron tanto espacio al descargo de la actriz como al de sus compañeros de elenco, que negaron enfáticamente sus dichos.

Refiriéndose concretamente a la posibilidad de una reunión entre las vecinas y enemigas íntimas, Peña explicó: “No tengo nada para decirles. Eso surgió como un proyecto que surgió como algo comercial. No sé cómo, quién, ni para qué se filtró... Pero que eso pueda disparar otras cuestiones, no lo sé aún”, indicó la actriz, dejando la puerta entreabierta.

Y disparó: “Hoy, la relación con Érica está muy bien. Ese proyecto comercial que finalmente se cayó, ayudó. Las cosas siempre suceden por algo. Nos debíamos una charla”.

“Érica es una actriz muy cuidadosa de su intimidad y no quiero cometer una infidencia, porque no le va a gustar. Algún día contaremos todo juntas. Pero sí puedo decirles que nos hizo bien a las dos hablar”, reveló la actriz. Y explicó: “Porque fue duro... Y yo también entendí su dolor, porque no habíamos hablado después de lo que pasó”.

Érica Rivas, Florencia Peña y Luisana Lopilato Captura de TV/ Telefe

“Las dos estábamos enojadas, y las dos teníamos nuestros motivos. Y en esa charla entendimos que necesitábamos hablar, y nos dimos cuenta, también, que muchas de las cosas que a veces pasan en la vida son por errores de comunicación”, señaló Peña.

Y, refiriéndose concretamente a lo ocurrido en 2024, indicó: “Todos queríamos que ella esté. A mí, dámela a Érica en todos los equipos. La verdad es que Érica con María Elena la rompió, y nosotras teníamos una química muy especial”. Al final, cuando Pallares le preguntó si entonces existe la posibilidad de un futuro encuentro en los escenarios o ante cámaras, Peña respondió sonriendo: “Sí, hay esperanzas”.

Camilo García quiso saber si el problema que tuvo Rivas y que la llevó a quedar afuera de la obra teatral fue con la producción o con Francella. Y Peña explicó: “Bueno, Guille estaba en la producción... Fue algo que sucedió con los hombres del grupo”.

"Guille [Francella] estaba en la producción... Fue algo que sucedió con los hombres del grupo", aseguró Peña acerca del conflicto que dejó afuera a Érica Rivas de la puesta teatral de Casados con hijos

Después, reveló que la conversación entre ellas se produjo en 2025, y contó cuál fue el eje del conflicto entre ellas. “Yo insistía en que es una sátira, por eso no estaba de acuerdo con lo que ella planteaba”. Sin embargo, terminó dándole veladamente la razón a su colega: “Ahora, que estuvieron pasando de nuevo el programa, hubo capítulos que no se pudieron pasar... Por ejemplo, hay un episodio en el que un sátiro acosa a todas las mujeres del barrio menos a Moni, y ella hace todo lo posible para que también la acose a ella. Hoy no nos podemos reír de eso en la televisión abierta, y no está bueno”.