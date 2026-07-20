Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, le dedicó este lunes un sentido mensaje al astro argentino en la red social Instagram tras la derrota de la Albiceleste frente a España en la final del Mundial por 1 a 0.

“Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, escribió en la plataforma.

Antonela Roccuzzo le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi tras la derrota de la Argentina frente a España Captura Instagram (@antonelaroccuzzo)

Y completó: “Gracias por enseñarnos que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, y sin perder la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento orgullosa de caminar a tu lado. Te amo muchísimo”.

Minutos antes del posteo de Roccuzzo, el propio capitán de la selección se había expresado también en Instagram. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida“, decía la primera línea de la publicación.

El mensaje completo de Messi tras jugar su último Mundial con la selección argentina Captura Instagram (@leomessi)

“Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, ampliaba el atacante de Inter Miami.

Y cerraba: “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".

Las lágrimas de Messi tras caída de la Albiceleste

Ante un MetLife Stadium colmado y que coreaba su nombre, Messi no logró contener las lágrimas luego de la ceremonia de entrega de medallas, de la que participaron -entre otros- Gianni Infantino y Donald Trump.

Minutos antes de quebrarse, el rosarino permanecía acostado sobre el campo de juego mientras se consumaban los festejos de La Roja a sus espaldas. Tomó la determinación de levantarse del suelo cuando tuvo a Lamine Yamal a metros suyo. Reincorporado, el ocho se fundió en un abrazo con el futbolista blaugrana.

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