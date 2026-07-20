El mal momento de Wanda Nara y la preocupación de Maxi López por sus hijos: robaron en la casa de la conductora en Milán

Wanda Nara tuvo que abandonar de urgencia los Estados Unidos durante la final del Mundial entre Argentina y España cuando se enteró de que un grupo de delincuentes ingresó a robar a su casa en las afueras de Milán, Italia, donde estaban sus hijos y su madre, Nora Colosimo.

Wanda Nara contó a través de sus redes sociales que sus hijos fueron víctimas de un robo en su casa de Milán

“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos”, reveló la conductora a través de sus historias de Instagram.

“Gracias a la policía que está ahora cuidando de mis hijos. Maxi y yo estamos buscando un vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”, agregó, dando a conocer qué se habían llevado los ladrones de su hogar.

La conductora estaba en Nueva Jersey para la final del Mundial, que compartió junto a su hermana Zaira y Pampita

Horas más tarde, la empresaria e influencer se volcó nuevamente a sus redes para agradecer la preocupación de sus seguidores. “Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo. Orgullosa de lo valiente que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban”, comentó sobre el accionar de sus cinco herederos —Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella— durante el mal momento que vivieron.

"Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban", remarcó Nara

“Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. Espero que pronto los encuentren. Un especial gracias a mi mamá, que es la mejor abuela que pueden tener, siempre con nosotros. Lo material se recupera”, concluyó Nara.

Por su parte, Maxi López también dio a conocer la noticia del robo a través de sus redes sociales e indicó que, al igual que su exmujer, estaba buscando un vuelo para reencontrarse con sus hijos en el Viejo Continente.

Las hermanas Nara en la previa del partido entre Argentina y España

“Durante la final de la Copa del Mundo en NYC, entraron a la casa de Wanda en Italia con los chicos adentro, tres ladrones. Los nenes están todos bien, gracias a Dios. En este momento me encuentro yendo para el aeropuerto hacia Italia para reunirme con ellos; Wanda está haciendo lo mismo para estar todos allá”, explicó el exfutbolista, que estuvo trabajando en la cobertura del Mundial para Telefe.

En sintonía con las palabras de Nara, López agradeció “a los Carabinieri italianos por la pronta respuesta” y la velocidad con la que llegaron al lugar de los hechos, y a todos sus seguidores por los mensajes de cariño y apoyo enviados.

Maxi López también dio a conocer la noticia del robo a través de sus redes sociales

Durante la jornada del domingo, Wanda Nara había publicado varias imágenes de su participación en la final entre Argentina y España, que compartió junto a su hermana Zaira y otras famosas argentinas como Pampita, Jimena Barón y Stefanía Roitman.

La conductora de Love is Blind había llegado a los Estados Unidos para la culminación del Mundial luego de unos días de vacaciones familiares en Europa: estuvo en París, donde visitó EuroDisney y la Torre Eiffel -y desató una nueva polémica con Mauro Icardi porque su abogada, Elba Marcovecchio, aseguró que esa parada en Francia no había sido autorizada por la Justicia- y luego se refugió con sus hijos y su madre en su casona de Galliate, en la región de Piamonte.

Jimena Barón, que casi no llega al partido luego de que le cancelaran su vuelo, también estuvo con Wanda y Zaira Nara en la tribuna

En las últimas horas se dio a conocer que, en medio de la disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la Justicia habría establecido un aumento en la cuota alimentaria que debe pagar por sus dos hijas, Francesca e Isabella, a modo de multa por los retrasos que mantiene hasta la fecha.

“Se ajusta la manutención de las niñas”, anunció Marina Calabró en la emisión del viernes de su programa en América. Según indicó la periodista, el futbolista debía pagar originalmente 30 mil euros por mes y ahora deberá abonar 45 mil euros mensuales. “Esto tiene que ver con una suerte de punitorio”, advirtió e hizo énfasis en que, como Icardi adeuda el pago desde abril, el juez decidió “aplicar una multa” por los meses de abril y mayo. “Debe 90 mil euros. Tenemos entonces una cuota que se incrementa en un 50 por ciento y Wanda espera la actualización de mayo en adelante”, señaló.