Anya Taylor- Joy y su reflexión sobre la actuación: “Si empeñás demasiado tiempo en ser un imbécil…”

Desde hace varias décadas en Hollywood, muchos actores lograron un enorme reconocimiento al componer sus personajes a través del Método. Esa forma de interpretación creada por Stanislavski y popularizada por Lee Strasberg, en líneas muy generales dicta que el actor debe comprometerse en profundidad con su rol, al punto de vivir de manera genuina las emociones de su personaje, hurgando en su propia memoria emotiva. Algunos actores incluso llevar a su vida cotidiana y al set de rodaje (aún cuando las cámaras no están filmando), rasgos de su composición de ficción, una conducta que no forma parte del Método.

Ejemplos de artistas que se hicieron famosos por utilizar el Método en la composición de sus roles, fueron Marlon Brando, Jack Nicholson, Dustin Hoffman o Robert De Niro, entre muchísimos otros. Y en una entrevista, la actriz Anya Taylor- Joy compartió su parecer sobre por qué las mujeres no suelen utilizar las técnicas de esa escuela.

Anya Taylor- Joy en su más reciente producción, Lucky Michael Becker - Apple TV

En una nota con el medio Complex News, la intérprete aseguró: “Si lo mirás bien, las mujeres no utilizan el Método porque tienen cosas de las que ocuparse, no podemos perder nuestras cabezas. Yo veo a la actuación como una suerte de psicosis controlada. Vos pretendés ser alguien más y tener sus pensamientos durante 16 horas en un día, y te movés como alguien más, en sus casa y con su ropa. Es como si una hermana o una amiga pasara por tu mente a ver cómo anda todo durante un ratito”.

Marlon Brando, un abanderado del método Getty Images

En esa misma línea, Taylor- Joy luego continuó: “A veces si se me va de las manos, me llaman por el nombre de mi personaje y me dicen ´hay que volver´. Pero no me imagino sostener eso durante todo el rato, porque vos trabajas con cientos de personas, y es tu responsabilidad ser amable con ellos y ayudarlos a realizar su mejor trabajo. Si empeñás demasiado tiempo en ser un imbécil, entonces la cosa no va a ser para nada divertida”.

Si bien al menos en Hollywood es cierto que el Método es una escuela interpretativa mayormente utilizada por hombres, hubo algunas actrices que recurrieron a esa manera, como fueron los casos de Marilyn Monroe o Jane Fonda.

Anya y detalles de su matrimonio

Anya Taylor Joy y su marido Malcolm McRae Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Anya Taylor-Joy abrió una vez más la puerta a su vida privada y compartió cómo su matrimonio con el músico Malcolm McRae cambió profundamente su forma de enfrentar tanto la vida personal como su carrera. La actriz, que suele mantener en privado los detalles de su relación, aseguró que casarse con el integrante de la banda More* le dio una sensación de estabilidad y confianza que nunca había experimentado.

Anya Taylor- Joy Splash News/The Grosby Group

La protagonista de Gambito de dama, de treinta años, le dijo a la revista Elle UK que la seguridad emocional que encontró junto a McRae la impulsa a asumir mayores riesgos profesionales. “No quiero sonar engreída, pero lo quiero muchísimo”, confesó. “Tener un mejor amigo que te acompaña en la vida me ha dado una sensación de seguridad que jamás imaginé”, agregó.

Taylor-Joy explicó que esa tranquilidad llegó de una forma inesperada. “No era algo que creía posible”, señaló. “Ahora que lo tengo, me siento con más confianza para arriesgarme porque sé que tengo algo realmente nutritivo, sólido, saludable y, además, ¡jodidamente divertido!”. Por último, la actriz también destacó el sentido del humor que comparte con su marido como uno de los pilares de la relación. “Me río casi siempre, el 90% del tiempo”, aseguró.