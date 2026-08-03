En fotos: del día de playa de Heidi Klum a la incómoda coincidencia entre Brooklyn Beckham y sus padres

Después de compartir unos días en Italia, Nicole Kidman y Michael Reinstein fueron vistos nuevamente juntos en Los Ángeles. La actriz australiana, de 59 años, y el empresario fueron fotografiados muy sonrientes saliendo del Aeropuerto de Van Nuys en un Ferrari negro. Los rumores de un supuesto romance entre ellos ha sido un duro golpe para Keith Urban, quién -según allegados- tenía intenciones de recuperar su vínculo con la actriz

TIDNY-47