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En fotos: del día de playa de Heidi Klum a la incómoda coincidencia entre Brooklyn Beckham y sus padres

Mientras la modelo y conductora celebra sus 7 años de matrimonio con el músico Tom Kaulitz, el hijo de David y Victoria Beckham estuvo a tan sólo “cinco minutos” de cruzarse con sus papás en Saint-Tropez

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Heidi Klum celebró en familia su aniversario de bodas con el músico Tom Kaulitz
Heidi Klum celebró en familia su aniversario de bodas con el músico Tom KaulitzSplash News/The Grosby Group
Mientras celebra sus 7 años de matrimonio con el músico alemán Tom Kaulitz, integrante de la banda Tokio Hotel, Heidi Klum está disfrutando de las paradisíacas playas de San Bartolomé
Mientras celebra sus 7 años de matrimonio con el músico alemán Tom Kaulitz, integrante de la banda Tokio Hotel, Heidi Klum está disfrutando de las paradisíacas playas de San BartoloméSplash News/The Grosby Group
Recientemente, la top model lanzó una exclusiva línea de papas fritas en colaboración con la reconocida marca Chipsfrisch, que incluye tres sabores: pollo asado, jamón glaseado y miel picante. De hecho, en los últimos días llamó la atención al compartir una foto en topless, también desde la playa, cubriéndose con el paquete de papas que lleva su rostro
Recientemente, la top model lanzó una exclusiva línea de papas fritas en colaboración con la reconocida marca Chipsfrisch, que incluye tres sabores: pollo asado, jamón glaseado y miel picante. De hecho, en los últimos días llamó la atención al compartir una foto en topless, también desde la playa, cubriéndose con el paquete de papas que lleva su rostroSplash News/The Grosby Group
Leni Klum -la hija mayor de la conductora de Project Runway fruto de su relación con Flavio Briatore- y su novio, Aris Rachevsky, también se sumaron a las vacaciones familiares. Juntos fueron captados acariciando a Fritz, la mascota de Heidi
Leni Klum -la hija mayor de la conductora de Project Runway fruto de su relación con Flavio Briatore- y su novio, Aris Rachevsky, también se sumaron a las vacaciones familiares. Juntos fueron captados acariciando a Fritz, la mascota de HeidiSplash News/The Grosby Group
Eva Longoria también fue captada en el mar en medio de la ola de calor extremo que azota a algunas regiones de Europa
Eva Longoria también fue captada en el mar en medio de la ola de calor extremo que azota a algunas regiones de EuropaBackgrid UK/The Grosby Group
A lo largo de la tarde del sábado, la actriz y directora se sumergió tres veces en las playas de Marbella, España, donde reside actualmente
A lo largo de la tarde del sábado, la actriz y directora se sumergió tres veces en las playas de Marbella, España, donde reside actualmenteBackgrid UK/The Grosby Group
Pedro Pascal puso en pausa su agenda y tuvo una escapada con amigos en un yate de lujo en Mallorca
Pedro Pascal puso en pausa su agenda y tuvo una escapada con amigos en un yate de lujo en MallorcaIBPR - Backgrid UK/The Grosby Group
El actor chileno compartió el paseo con el modelo Christian Hogue, con quien fue visto conversando animadamente
El actor chileno compartió el paseo con el modelo Christian Hogue, con quien fue visto conversando animadamenteGIM - G3/The Grosby Group
El protagonista de The Mandalorian y el modelo disfrutaron de un paseo en lancha
El protagonista de The Mandalorian y el modelo disfrutaron de un paseo en lanchaIBPR - Backgrid UK/The Grosby Group
Hogue fue pareja de la modelo cordobesa María del Mar Molar (la exesposa de Matías Alé), con quien pasó la cuarentena en Los Ángeles durante 2020
Hogue fue pareja de la modelo cordobesa María del Mar Molar (la exesposa de Matías Alé), con quien pasó la cuarentena en Los Ángeles durante 2020IBPR - Backgrid UK/The Grosby Group
Asimismo, el modelo neoyorquino fue noticia en enero de este año cuando fue arrestado, acusado de agredir físicamente e inmovilizar a un hombre en un parque para perros de Tennessee
Asimismo, el modelo neoyorquino fue noticia en enero de este año cuando fue arrestado, acusado de agredir físicamente e inmovilizar a un hombre en un parque para perros de TennesseeIBPR - Backgrid UK/The Grosby Group
Tres días más tarde, Hogue compartió otro día en las aguas del Mediterráneo en un yate junto a Jennifer Aniston y su novio, Jim Curtis, así como Jason Bateman, compañero de elenco de la actriz en la serie The Morning Show, y la estilista Jamie Mizrahi
Tres días más tarde, Hogue compartió otro día en las aguas del Mediterráneo en un yate junto a Jennifer Aniston y su novio, Jim Curtis, así como Jason Bateman, compañero de elenco de la actriz en la serie The Morning Show, y la estilista Jamie MizrahiBackgrid UK/The Grosby Group
Allí, el grupo disfrutó de distintas actividades acuáticas. La estrella de Friends, por ejemplo, dio un paseo en un kayak a pedales, mientras que Hogue practicó paddleboard
Allí, el grupo disfrutó de distintas actividades acuáticas. La estrella de Friends, por ejemplo, dio un paseo en un kayak a pedales, mientras que Hogue practicó paddleboardBackgrid UK/The Grosby Group
Curtis está en pareja con Aniston desde julio del año pasado. Además de desempeñarse como hipnoterapeuta, es escritor y conferencista especializado en bienestar emocional y desarrollo personal. Meses atrás, durante una entrevista concedida al programa Today, contó cómo inició su historia de amor con la actriz. “Nos presentaron unos amigos. Eso es todo. Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos a charlar”, recordó
Curtis está en pareja con Aniston desde julio del año pasado. Además de desempeñarse como hipnoterapeuta, es escritor y conferencista especializado en bienestar emocional y desarrollo personal. Meses atrás, durante una entrevista concedida al programa Today, contó cómo inició su historia de amor con la actriz. “Nos presentaron unos amigos. Eso es todo. Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos a charlar”, recordóBackgrid UK/The Grosby Group
En medio del conflicto familiar que mantiene con sus padres y sus hermanos, Brooklyn Beckham fue captado en el yate de su padrino, Elton John, al sur de Francia
En medio del conflicto familiar que mantiene con sus padres y sus hermanos, Brooklyn Beckham fue captado en el yate de su padrino, Elton John, al sur de FranciaBackgrid UK/The Grosby Group
El chef arribó a la embarcación junto a su mujer, Nicola Peltz. Tras navegar, la pareja decidió bajar a tierra para tomar un helado en una reconocida heladería de Saint-Tropez y casi se cruza con Victoria y David Beckham, quienes estaban almorzando en un restaurante a tan sólo cinco minutos del lugar
El chef arribó a la embarcación junto a su mujer, Nicola Peltz. Tras navegar, la pareja decidió bajar a tierra para tomar un helado en una reconocida heladería de Saint-Tropez y casi se cruza con Victoria y David Beckham, quienes estaban almorzando en un restaurante a tan sólo cinco minutos del lugarBackgrid UK/The Grosby Group
Elton John y su esposo, David Furnish, también dieron un paseo en tierra firme. El músico lució un look muy veraniego compuesto por una camisa estampada y unas bermudas color lila, a tono con sus gafas
Elton John y su esposo, David Furnish, también dieron un paseo en tierra firme. El músico lució un look muy veraniego compuesto por una camisa estampada y unas bermudas color lila, a tono con sus gafasBackgrid UK/The Grosby Group
Jennifer Lopez fue fotografiada saliendo del icónico restaurante Da Ivo, en Venecia, Italia. Para esta cena sobre el agua, la actriz y cantante optó por un vestido amarillo que se destacó por su escote pronunciado
Jennifer Lopez fue fotografiada saliendo del icónico restaurante Da Ivo, en Venecia, Italia. Para esta cena sobre el agua, la actriz y cantante optó por un vestido amarillo que se destacó por su escote pronunciadoBackgrid UK/The Grosby Group
Al finalizar la velada,JLO se retiró al más puro estilo veneciano, abandonando el restaurante a bordo de un taxi acuático. La artista está de vacaciones junto a sus hijos, los gemelos Max y Oskar Muñiz: "De viaje con mis cocos antes de que se vayan a la universidad", escribió la intérprete en su cuenta de Instagram
Al finalizar la velada,JLO se retiró al más puro estilo veneciano, abandonando el restaurante a bordo de un taxi acuático. La artista está de vacaciones junto a sus hijos, los gemelos Max y Oskar Muñiz: "De viaje con mis cocos antes de que se vayan a la universidad", escribió la intérprete en su cuenta de Instagram Backgrid UK/The Grosby Group
Después de compartir unos días en Italia, Nicole Kidman y Michael Reinstein fueron vistos nuevamente juntos en Los Ángeles. La actriz australiana, de 59 años, y el empresario fueron fotografiados muy sonrientes saliendo del Aeropuerto de Van Nuys en un Ferrari negro. Los rumores de un supuesto romance entre ellos ha sido un duro golpe para Keith Urban, quién -según allegados- tenía intenciones de recuperar su vínculo con la actriz
Después de compartir unos días en Italia, Nicole Kidman y Michael Reinstein fueron vistos nuevamente juntos en Los Ángeles. La actriz australiana, de 59 años, y el empresario fueron fotografiados muy sonrientes saliendo del Aeropuerto de Van Nuys en un Ferrari negro. Los rumores de un supuesto romance entre ellos ha sido un duro golpe para Keith Urban, quién -según allegados- tenía intenciones de recuperar su vínculo con la actrizTIDNY-47
¿Nuevo trabajo? Penélope Cruz se convirtió en reportera por un día en Los Ángeles. Con un look muy relajado, la actriz fue descubierta entrevistando a personas en las calles de Beverly Hills para un nuevo proyecto
¿Nuevo trabajo? Penélope Cruz se convirtió en reportera por un día en Los Ángeles. Con un look muy relajado, la actriz fue descubierta entrevistando a personas en las calles de Beverly Hills para un nuevo proyectoBackgrid/The Grosby Group
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