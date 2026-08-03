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En fotos: del día de playa de Heidi Klum a la incómoda coincidencia entre Brooklyn Beckham y sus padres
Mientras la modelo y conductora celebra sus 7 años de matrimonio con el músico Tom Kaulitz, el hijo de David y Victoria Beckham estuvo a tan sólo “cinco minutos” de cruzarse con sus papás en Saint-Tropez
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LA NACION
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