“Cola” Almeida, de Gran Hermano: la “hija” que trajo al mundo, su curioso trabajo con empresarios y los mandatos que desoyó

A pocas semanas del final, en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada aún hay varios eliminados por delante. Y en esa línea, el último expulsado fue Sebastián “Cola” Almeida, un jugador único en su estilo que, en diálogo con LA NACION, habló sobre su familia, sus referentes televisivos y la historia en la que ayudó a una mujer a punto de dar a luz.

-¿Te tomó por sorpresa o esperabas quedar eliminado de Gran Hermano?

-Mitad y mitad. Dentro de la casa lo fui sintiendo un poco la semana anterior. La gente me cruzaba y era como el “Desierto de la muerte”... No me saludan como antes, me miraban distinto, yo llegaba y se paraban. Entonces dije: “Acá me la re pusieron”.

-¿Y cómo fue la experiencia?

-Yo soy fan de Gran Hermano. De verlo desde el sillón a estar dentro de la casa hay una diferencia abismal. Uno puede pensar que va a hacer esto o lo otro, pero cuando entrás te hacés pis, y después intentás hacer algo. Es muy diferente.

-¿Qué fue lo que más sufriste que, antes de entrar en la casa, ni se te había cruzado por la cabeza?

-No había contemplado lo maquiavélico de algunos jugadores. Yo había pensado que se iban a manejar con un código de juego más laxo, pero hay jugadoras que están dispuestas a que su juego se caiga por tierra. Para mí es un montón.

-¿Qué es lo que más te entusiasma de volver a hacer ahora que estás afuera de la casa?

-En la vida real me hace ilusión qué va a pasar con mi futuro, por dónde va a ir mi camino artístico, mi carrera. A mi vieja ya la vi, ya nos reímos. Y también cómo va a seguir el arte y el amor. Soy un tipo que siempre estuvo soltero, pero con tanta exposición, a algún ser humano le tuve que haber gustado, capaz que tengo alguna chance de que algo ocurra.

-Vos tenés una hija chiquita, a la que hacías referencia en tu presentación, ¿es así?

-¿Vos también caíste en la trampa? Soy un tipo que tiene mucha mala leche y comete muchos errores. Fui partero en la calle, traje un bebé al mundo pero en el casting de 2022 me olvidé de decir la palabra “partero”, y se viralizó que yo tenía una hija y no lo podía explicar. Encima mi imagen quedó vapuleada y no entré, o sea, fracaso total (risas).

-¿Cómo es esa historia?

-Fui partero en la calle. Volvía del cine en el año 2003 y una chica rompió bolsa adentro de un Fiat Uno, y fui a asistirla. No había nadie y dije: “Y bueno, soy yo”. Y le bajaba la bombacha y el marido me miraba, y la chica me miraba como diciendo “sos vos, sos vos, sos vos”, y así fue. Antes de que pudiera hacer algo, ya estaba saliendo algo violeta.

-¿Y después supiste algo más de esa gente?

-Nada, yo tenía la ilusión de que en mi Congelados iba a aparecer mi “no hija”, pero ni siquiera tuve mi Congelados, porque no llegué a esa instancia del juego, y mi “no hija” está por ahí y quizás le doy cringe, vergüenza. Es grande, debe estar en algún lado escondida.

-¿Cómo era tu vida antes de Gran Hermano y cómo nace la idea de entrar en la casa?

-Justo antes de entrar me estaba dedicando a generar experiencias y juegos a marcas. Hacía que la gente conectara, por ejemplo, entre gerentes de empresas. Yo estudiaba sus comportamientos y qué le gustaba, y armaba experiencias para que sean amigos o se llevaran mejor sin que se dieran cuenta. Hacía arte, mis cuadros bizarros y kitsch. Mis últimas obras eran de los ochenta, fotos viejas intervenidas de Moria y Susana. Muy bizarro y muy artístico. Desde los 15 años yo miraba Telefe y de repente un día aparece una publicidad en blanco y negro con la música y el ojo de Gran Hermano, eso despertó algo en mí, y desde ahí no paré. Pensé que algún día lo iba a hacer y me lo cumplí.

-Contame sobre el trabajo de conexión entre personas...

-Por ejemplo, una multinacional me plantea que tiene 10 gerentes de ventas de toda la Argentina que no se llevan muy bien, y me preguntan qué pueden hacer para que conecten. Entonces a partir de los perfiles, creo una experiencia para que pasen tiempo juntos, de juegos, capaz les armo una dinámica con cosas de su familia, cosas que le gustan. Entonces, al final del día, ellos conectan de otra forma, y todo se da de forma invisible. Lo pasan bien y se cumple el objetivo. Por eso pensé que en Gran Hermano, si lograba conectar, me podía ir bien.

-Te gustan cosas muy por fuera de lo común... ¿Te pasó que tu entorno te incitara a estudiar carreras tradicionales?

-Me pasó exactamente eso. Siempre fui la oveja colorida de la familia. Siempre quise ser artista o actor y mis viejos me dijeron: “No, de ninguna manera. Vas a estudiar una carrera y después hacés lo que vos quieras”. Se me había ocurrido estudiar psiquiatría, pero por suerte “la idea pasó volando como una saeta”, como diría Marixa Balli. Así que estudié diseño gráfico con orientación a diseño empresarial y corporativo.

-¿Con tu familia hoy por hoy tenés una buena relación? ¿Les parece bien el camino que elegiste?

-Tengo la mejor con mi familia. Estaban muy preocupados con mi ingreso en Gran Hermano, pero decidieron apoyarme. Mi vieja me anticipó que era una casa llena de peleas y que yo no soy así. Y por supuesto, mi mamá tenía razón porque las madres siempre tienen razón, y cuando salí resulta que ella se hizo ultra fan, se había visto todo.

-¿Qué esperás o qué tenés ganas que suceda en un futuro cercano?

-Me encantaría explorar un poco los medios, comunicar mi arte. Siempre había soñado con ser televisivo y finalmente se me dio y me gusta. Y ver qué pasa con mi amiga Charlotte [Caniggia], con ella soñamos hacer un programa de streaming que bautizamos No estamos bien, y a futuro apuntamos a eso. También divertirme y pasarla bien. Es un juego y no odio a nadie. La vida y el mundo necesitan más arte, más amor y más perdón.

-¿Cuál es tu ícono televisivo favorito?

-Tengo varios, pero una Marixa Balli, tipo “claro, claro, soy empresaria, conductora, modelo y zapatera”. La Balli es todo, Susana, Moria no puede faltar, y Silvia Suller. Soy un tipo bastante bizarro por si no se dieron cuenta. ¡Aguante lo bizarro!