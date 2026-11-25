“Escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora las escucho y me río”. Así recordaba Ariana Grande a su exnovio Ricky Alvarez en “Thank U, Next”, el éxito que lanzó en 2018. Ocho años después, durante Eternal Sunshine Tour, la gira con la que volvió a recorrer los escenarios internacionales, la cantante comenzó a modificar la letra para dejar pistas de que algo estaba ocurriendo entre ellos.

Lo que al principio parecía una simple broma escondía algo más: diez años después de su separación, Ariana estaba viviendo un nuevo capítulo de su historia de amor con el hombre que alguna vez fue su bailarín.

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Cómo comenzó el romance

Ariana Grande y Ricky Alvarez comenzaron a trabajar juntos en 2014, cuando él formaba parte del cuerpo de bailarines de la cantante

Antes de convertirse en pareja, Grande y Alvarez compartían escenarios. En 2014, el bailarín participó en la presentación de “Problem”, que la cantante realizó durante los Radio Disney Music Awards y también apareció en el videoclip navideño de “Santa Tell Me”, junto a otros integrantes de su equipo.

El romance comenzó al año siguiente, durante The Honeymoon Tour, la gira internacional con la que Grande promocionó su segundo álbum, My Everything. Los ensayos, los viajes y las presentaciones los mantuvieron cerca durante meses. Una de las primeras señales públicas del romance llegó en junio, cuando se besaron durante una actuación de Grande en un evento del Orgullo en Nueva York.

La relación profesional se convirtió en romance durante The Honeymoon Tour, en 2015. Durante los primeros meses de su romance, mantuvieron un perfil bajo, aunque algunos besos en público terminaron por confirmar la relación

Al mes siguiente, los dos aparecieron involuntariamente en una polémica que trascendió su vida sentimental. Una cámara de seguridad de una tienda de donas de California registró a la cantante lamiendo un producto exhibido y haciendo comentarios despectivos sobre Estados Unidos. El video generó críticas y una disculpa pública, pero también mostraba a Grande y Alvarez besándose. El episodio terminó por darle una exposición inesperada al romance.

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Sin embargo, una de las historias más personales de aquellos primeros meses se conoció recién al año siguiente. En mayo de 2016, Victoria Monét, amiga y colaboradora de Grande, reveló durante una entrevista con Billboard que la canción “Moonlight”, incluida en el álbum Dangerous Woman, estaba inspirada en los comienzos de la relación. “Así fue como Ricky la llamó una noche. Creo que fue después de su primer beso”, recordó Monét, quien explicó que el bailarín había esperado bastante tiempo antes de besar a Ariana y que aquel gesto la había impresionado. La compositora lo describió como un caballero y aseguró que la canción funcionaba como un recuerdo de los primeros momentos del romance.

No fue el único tema que los seguidores relacionaron con él. Dentro del repertorio de Dangerous Woman, publicado mientras estaban juntos, también aparecieron “Knew Better / Forever Boy” e “Into You”. Los fanáticos interpretaron que las letras hablaban de Alvarez, aunque Grande nunca lo confirmó.

En aquel momento, Ariana tampoco tenía demasiado interés en dar detalles de su vida sentimental. Durante una entrevista con Billboard, cuando llevaban cerca de un año juntos, habló brevemente sobre su noviazgo: “Estamos felices. Soy una chica muy feliz. Tengo una vida saludable en este momento y creo que eso es todo lo que la gente necesita saber. Punto final”, expresó.

La separación y la canción que volvió a poner a Ricky en su vida

La relación terminó en julio de 2016, después de aproximadamente un año, pero ninguno de los dos explicó públicamente sus motivos. En los años siguientes, Grande estuvo en pareja con el músico Mac Miller y más tarde con el comediante Pete Davidson, con quien llegó a comprometerse. Alvarez, por su parte, continuó vinculado con la fotografía y el trabajo creativo.

Después de separarse en 2016, Grande volvió a mencionar a Alvarez en su éxito “Thank U, Next”, lanzado dos años después. En la canción recordaba con humor los temas que le había dedicado durante su noviazgo Scott A Garfitt - Invision

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La historia entre ellos parecía pertenecer al pasado hasta que, en noviembre de 2018, la cantante estrenó “Thank U, Next”, una canción en la que repasaba abiertamente sus relaciones anteriores y mencionaba por su nombre a cuatro de sus exnovios: Big Sean, Ricky Alvarez, Pete Davidson y Mac Miller, fallecido pocos meses antes.

En uno de los primeros versos, Grande cantaba: “Pensé que terminaría con Sean, pero no éramos compatibles. Escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora las escucho y me río. Incluso estuve a punto de casarme, y estoy muy agradecida con Pete. Ojalá pudiera decirle “gracias” a Malcolm, porque era un ángel".

Lejos de presentar todas esas historias como errores, Grande cantaba sobre el amor, la paciencia y el dolor, y agradecía las experiencias que la habían ayudado a crecer. Pero, entre todas aquellas dedicatorias, la frase sobre Ricky terminó convirtiéndose en una de las más comentadas.

Cuando Alvarez escuchó su nombre, decidió reaccionar con humor. Publicó una historia de Instagram en la que aparecía mirando a la cámara mientras sonaba el verso dedicado a él, con una expresión de desconcierto. Después escribió: “Nada más que gratitud. Gracias, siguiente... Aunque esas canciones son increíbles. De nada”. Ariana lo republicó y le contestó, entre risas, que lamentaba que le hubiera tocado “la peor frase”, porque había sido escrita con cariño.

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El intercambio bastó para encender rumores de reconciliación. Ella los desmintió entonces con una aclaración en Instagram: “Somos amigos, tranquilos todos”.

El vínculo, de todas maneras, no desapareció. Alvarez volvió a fotografiarla y compartió imágenes de ella en sus redes sociales. También participó en el diseño de la portada de “Imagine” y estuvo presente en una celebración por el lanzamiento de “7 Rings”.

La reconciliación 10 años después

El nuevo capítulo comenzó en junio de 2026. Grande estaba de gira con Eternal Sunshine Tour cuando fue fotografiada en Austin, Texas, comiendo con un grupo de amigos entre los que estaba Alvarez. La salida coincidió con las celebraciones por el cumpleaños de la cantante. En un principio, fuentes consultadas por TMZ aseguraron que se trataba de un encuentro amistoso. Sin embargo, durante los conciertos en la ciudad, Ariana hizo algunos cambios en la letra de “Thank U, Next” que alimentaron los rumores.

En una de las presentaciones, cantó que las canciones que había escrito sobre Ricky todavía eran buenas. En otra, aseguró que él seguía apoyándola. Alvarez estaba entre el público durante una de aquellas actuaciones y los seguidores difundieron un video en el que se lo veía sonriendo después de escuchar la referencia. La escena alimentó las especulaciones: ¿era simplemente una broma entre dos amigos o Ariana estaba intentando contar algo más?

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Los rumores de reconciliación comenzaron cuando Grande y Alvarez fueron vistos juntos en Austin, Texas. Poco después, los fotografiaron haciendo compras en un supermercado de Boca Ratón, Florida, antes de reunirse con la familia de la cantante

Luego fueron fotografiados haciendo compras juntos en un supermercado de Boca Ratón, Florida, antes de reunirse con la familia de la artista para celebrar el Día de la Independencia estadounidense. Por entonces, Grande ya había terminado su relación con Ethan Slater, el actor al que había conocido durante el rodaje de Wicked.

Una fuente cercana a la cantante explicó a People que Ricky siempre había sido un amigo y confidente para ella, alguien en quien confiaba profundamente y con quien compartía el sentido del humor.

Pero la señal más clara llegó durante un concierto en Brooklyn. Al interpretar nuevamente “Thank U, Next”, Ariana reemplazó la referencia original por una frase que sorprendió a sus seguidores: “Siempre encontramos el camino de regreso”.

Al día siguiente, People y TMZ confirmaron que habían retomado su relación sentimental. Según las fuentes consultadas por ambos medios, estaban avanzando con calma y sin apresurarse a asumir compromisos. Una persona cercana a la pareja aseguró que Grande estaba feliz de tener nuevamente a Alvarez en su vida.

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Durante un concierto en Brooklyn, Grande modificó la letra de “Thank U, Next” para cantar: “Siempre encontramos el camino de regreso”. Días después, tras confirmarse la reconciliación, fue fotografiada caminando abrazada a Alvarez por Central Park

De las pistas de los fans a la relación pública

Grande también comenzó a compartir imágenes de Ricky en sus redes sociales. Primero lo etiquetó en una fotografía donde no se le veía la cara y, poco después, publicó varias fotos, entre ellas algunas en las que aparecían juntos. Así, la cantante empezó a mostrar públicamente su relación, sin necesidad de hacer un anuncio formal.

Otro detalle despertó la curiosidad de los seguidores. Durante sus conciertos en Londres, Ariana dejó ver un tatuaje en la parte superior del pecho con la frase “I do love you” (“Realmente te amo”). Ricky tenía las mismas palabras cerca de la clavícula, aunque escritas con otra tipografía. La coincidencia hizo pensar en un tatuaje compartido, pero ninguno confirmó que se lo hubieran hecho juntos.

Grande y Alvarez siguieron siendo fotografiados juntos durante sus paseos por distintas ciudades. En el último concierto de su gira, la cantante volvió a cambiar la letra de “Thank U, Next” para dedicarle una frase a su novio: “Estoy intentando que él sea el último”

Mientras tanto, la historia continuaba avanzando también sobre el escenario. En el último concierto de su gira actual, en el O2 Arena de Londres, Ariana volvió a cambiar la letra de “Thank U, Next”. Esta vez, al llegar al verso sobre Ricky, cantó: “Estoy intentando que él sea el último”.

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Los besos, la alfombra roja y un nuevo capítulo

Después de la gira, Grande y Alvarez continuaron compartiendo algunos momentos de su vida cotidiana. El 1° de noviembre fueron vistos juntos siguiendo el maratón de Nueva York. Al día siguiente, la artista publicó fotografías en las que aparecían abrazados y besándose.

Una de las escenas más comentadas llegó con un video para R.E.M. Beauty, la marca de cosméticos de la cantante. Ariana estaba sentada sobre las piernas de Ricky, que tenía los ojos cubiertos con un gorro. El juego consistía en que él debía reconocer qué producto labial llevaba puesto ella después de besarla. “Este es un desafío llamado ‘¿Qué tengo en los labios?’”, explicó Grande. “O qué tiene mi novia en los labios, en realidad”, respondió Alvarez, antes de comenzar a adivinar los productos.

Días después llegó su primera alfombra roja juntos como pareja. Grande y Alvarez asistieron a la presentación de La nueva Focker, en el Beacon Theatre de Nueva York. La película, en la que la cantante comparte elenco con Ben Stiller y Robert De Niro, se estrena el próximo jueves 26 de noviembre en los cines argentinos. Para la ocasión, Ariana eligió un vestido vintage de Badgley Mischka, con una amplia falda a cuadros, mientras que Ricky lució un saco negro, camisa blanca y jeans oscuros.

La pareja hizo su debut conjunto en una alfombra roja durante el estreno de La nueva Focker, en Nueva York. La película, en la que Ariana comparte elenco con Ben Stiller y Robert De Niro, llegará a los cines argentinos este jueves 26 de noviembre Dia Dipasupil - WireImage

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