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En fotos: de Ariana Grande con su nuevo novio en la alfombra roja a Ben Stiller en familia y Ana de Armas enamorada
Entre estrenos de cine y series, presentaciones de parejas y una gala musical, las estrellas de Hollywood desfilaron por Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas
12 de noviembre de 2026
11:35
1
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LA NACION
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Entre estrenos de cine y series, presentaciones de parejas y una gala musical, las estrellas de Hollywood desfilaron por Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas
CHARLY TRIBALLEAU - AFP
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Ariana Grande y Ricky Álvarez se mostraron por primera vez juntos en una alfombra roja desde su reconciliación. La pareja había mantenido una relación entre 2015 y 2016 y retomó su romance este año. Durante la presentación del film de La nueva Focker, la cantante, que comparte elenco con Ben Stiller y Robert De Niro, presentó a Olivia Jones, su personaje en la película, quien está comprometida con el hijo de Greg Focker
CHARLY TRIBALLEAU - AFP
La artista eligió un vestido vintage de Badgley Mischka de los años 90, en tonos plateados y grises, con detalles florales bordados y una falda voluminosa. El estilismo estuvo a cargo de Law Roach, quien buscó hacer un guiño a la época en la que se estrenó la primera película de la saga, en 2000. Completó el conjunto con aros de Swarovski y el cabello recogido
CHARLY TRIBALLEAU - AFP
Christina Ricci fue una de las protagonistas de la presentación de la cuarta y última temporada de Yellowjackets, que llegará a Paramount+ el 20 de noviembre. La actriz, que interpreta a la versión adulta de Misty Quigley, eligió un vestido blanco de Vivienne Westwood para la première en Los Ángeles
LISA O'CONNOR - AFP
Melanie Lynskey y Sophie Nélisse volvieron a encontrarse durante la presentación de Yellowjackets. Ambas interpretan a Shauna Shipman en distintas etapas de su vida: Nélisse encarna a la adolescente que sobrevive a un accidente aéreo en medio de la naturaleza y Lynskey, a la mujer que casi 25 años después continúa enfrentándose a las consecuencias de aquella experiencia
LISA O'CONNOR - AFP
Lynskey estuvo acompañada por su marido, el actor Jason Ritter, durante la première de Yellowjackets. La pareja se casó en 2020 y tiene una hija nacida en 2018. Ritter, hijo del recordado actor John Ritter, también desarrolló una extensa carrera en televisión y cine. Para esta ocasión, Lynskey eligió un conjunto de Tom Ford y joyas de Martin Katz
LISA O'CONNOR - AFP
Jennifer Morrison también estuvo presente en la presentación de Yellowjackets, producción en la que participó detrás de cámara como directora. La actriz, recordada por sus personajes de Allison Cameron en Dr. House y Emma Swan en Once Upon a Time, amplió en los últimos años su trayectoria como realizadora, con trabajos en distintas producciones televisivas
LISA O'CONNOR - AFP
Jasmin Savoy Brown y Liv Hewson, quienes interpretan a las versiones adolescentes de Taissa Turner y Vanessa “Van” Palmer, también dijeron presente anoche. Sus personajes mantienen una relación sentimental que atraviesa buena parte de la historia de supervivencia
LISA O'CONNOR - AFP
Ben Stiller asistió junto a su esposa, Christine Taylor, al estreno de La nueva Focker en el Beacon Theatre de Nueva York. La comedia, que llegará a los cines argentinos el 26 de noviembre, marca su regreso al personaje de Greg Focker, esta vez enfrentado al desafío de convertirse en suegro. Robert De Niro también retoma su papel de Jack Byrnes en esta nueva entrega de la franquicia, dirigida por John Hamburg
CHARLY TRIBALLEAU - AFP
Stiller y Taylor compartieron la alfombra roja con su hijo Quinlin Dempsey Stiller. Los actores se casaron en mayo de 2000, anunciaron su separación en 2017 y retomaron su relación durante la pandemia. Además de Quinlin, nacido en 2005, son padres de Ella Olivia, nacida en 2002. La pareja también compartió varios proyectos cinematográficos, entre ellos Zoolander
CHARLY TRIBALLEAU - AFP
Rosanna Arquette fue otra de las invitadas de este evento. La actriz, recordada por sus participaciones en Buscando desesperadamente a Susan, junto a Madonna, y Tiempos violentos, de Quentin Tarantino, eligió para la ocasión un conjunto oscuro acompañado por una camisa azul y un pañuelo al cuello
CHARLY TRIBALLEAU - AFP
Roselyn Sánchez asistió a la gala Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, celebrada en el MGM Grand de Las Vegas, donde Daddy Yankee fue homenajeado por su trayectoria en el reggaeton. La actriz puertorriqueña eligió un conjunto negro con aberturas en el abdomen y una falda larga de rayas blancas y negras. Completó el look con un pequeño bolso metalizado y el cabello suelto
CHRIS DELMAS - AFP
Ana de Armas fue otra de las figuras que participaron del evento en Las Vegas. La actriz cubano-española, que en 2025 protagonizó Bailarina, la película derivada del universo de John Wick, tiene entre sus próximos proyectos Impunidad, un thriller de espionaje junto a Sebastian Stan, dirigido por el cineasta chileno Felipe Gálvez
CHRIS DELMAS - AFP
Presentación oficial: la actriz posó en la alfombra junto a su novio, Alberto “Beto” Montenegro, cantante y cofundador de la banda venezolana Rawayana. Los primeros rumores sobre su relación surgieron durante el verano europeo, cuando fueron fotografiados juntos en Madrid. La gala tuvo un significado especial para Montenegro, ya que Rawayana participó del homenaje musical a Daddy Yankee con una versión de “La Despedida”
CHRIS DELMAS - AFP
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