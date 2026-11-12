En fotos: de Ariana Grande con su nuevo novio en la alfombra roja a Ben Stiller en familia y Ana de Armas enamorada

Ariana Grande y Ricky Álvarez se mostraron por primera vez juntos en una alfombra roja desde su reconciliación. La pareja había mantenido una relación entre 2015 y 2016 y retomó su romance este año. Durante la presentación del film de La nueva Focker, la cantante, que comparte elenco con Ben Stiller y Robert De Niro, presentó a Olivia Jones, su personaje en la película, quien está comprometida con el hijo de Greg Focker

CHARLY TRIBALLEAU - AFP