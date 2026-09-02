Ariana Grande se despidió de los escenarios con lágrimas: cómo fue su último show y qué le dijo a sus fans

Con lágrimas en los ojos y un profundo mensaje de agradecimiento para sus fans, Ariana Grande le puso un punto final a su gira “Eternal Sunshine”. Durante el último concierto, que tuvo lugar el martes por la noche en el O2 Arena de Londres, la cantante se tomó unos minutos para mirar al público y poner en palabras lo que significó para ella volver a encontrarse con sus seguidores después de varios años. “Atesoraré esta experiencia siempre”, dijo.

Ariana Grande hará una pausa en su carrera VALERIE MACON - AFP

“Esta ha sido una de las experiencias más hermosas y extraordinarias de mi vida y solo quiero expresar mi gratitud sin ponerme a llorar por completo”, dijo Grande, visiblemente emocionada, según se puede ver en un video que publicó en X la cuenta Pop Base. Con este show, la artista terminó un recorrido de 41 conciertos, que comenzó el 6 de junio en Oakland, Estados Unidos, y concluyó después de diez presentaciones en la capital inglesa.

“Realmente, gracias desde el fondo de mi corazón. Ha sido algo muy especial y atesoraré esta experiencia siempre. Tengo los mejores fans del mundo entero, y siempre los he tenido”, continuó la cantante, mientras el público la aplaudía y se conmovía junto a ella.

Grande también se detuvo en algunos de los gestos que sus seguidores tuvieron con ella durante la gira: “Amo sus atuendos, amo sus caras, amo verlos, amo conectar con ustedes de esta manera. Gracias por todo el esfuerzo que hicieron para que esto fuera tan especial. Todos sus mensajes, sus disfraces, su vestuario y maquillaje son simplemente hermosos”.

Antes de abandonar el escenario, la cantante resumió el vínculo que construyó con su público durante estas semanas: “He amado cada minuto de esto con todos ustedes y solo quiero asegurarme de expresar lo agradecida que estoy”. Luego cerró la noche con una última declaración: “Gracias y los amo muchísimo”.

Ariana Grande delivers an emotional speech at her final show on the Eternal Sunshine Tour. pic.twitter.com/wAXmDxxO1W — Pop Base (@PopBase) September 1, 2026

Una pausa anunciada

Con el final de “Eternal Sunshine”, Grande se despidió por un tiempo de los escenarios. La decisión de hacer un paréntesis en su carrera había sido anunciada semanas atrás por su representante y generó especulaciones sobre los motivos, especialmente después de las críticas y los comentarios que recibió en redes sociales por su aspecto físico. Sin embargo, la cantante se encargó de aclarar que su decisión había sido meditada y que no respondía a una reacción ante lo que se decía sobre ella.

“Básicamente, el anuncio que se hizo ayer no fue algo reactivo o impulsivo. Es algo que decidí; es un plan que había hecho en silencio hace mucho tiempo”, explicó durante uno de sus conciertos. Y agregó: “Estoy tomando un descanso y, al mismo tiempo, estoy disfrutando de mi carrera”. De este modo, buscó dejar claro que alejarse temporalmente de la exposición no significa haber perdido el entusiasmo por su profesión.

Grande también se refirió a la necesidad de encontrar un equilibrio diferente después de un período de intensa exposición pública. “Creo que está bien establecer límites saludables y creo que está bien tomarse un descanso”, expresó. Para la cantante, la pausa forma parte de una decisión personal que le permite disfrutar de su carrera desde otro lugar y elegir con mayor libertad cuánto de su vida quiere compartir con el público.

Ariana Grande y su nuevo novio, Ricky Alvarez, durante un paseo hace unas semanas por las calles de Londres Splash News/The Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

En ese contexto, también puso en perspectiva el vínculo que mantiene con sus seguidores y diferenció esa conexión de todo lo que pueda ocurrir fuera de sus conciertos. “No importa qué ruidos existan allá afuera, nada podrá distorsionar mi realidad ni ser más real para mí o más fuerte que este amor que compartimos en esta sala”, aseguró frente al público.

La pausa de Ariana Grande no representa un retiro: la artista continuará vinculada a distintos proyectos mientras reduce temporalmente sus apariciones y su actividad sobre los escenarios. Entre ellos está su carrera como actriz, que en los últimos años cobró especial relevancia con su participación en Wicked.