El sábado 3 de octubre Nacha Guevara cumplió 80 años. Debido a la pandemia, la artista no pudo tener el festejo que se merece sin embargo, los homenajes a su trayectoria fueron moneda corriente durante estos días. Este lunes, las sorpresas para la jurado del Cantando 2020 siguieron en Los ángeles de la mañana, donde su hijo Ariel del Mastro recordó varias anécdotas familiares y contó cómo es Nacha como mamá.

"Una cosa es la artista y otra la mamá. Como artista aprendí un montón de cosas de ella. Cuando éramos chicos nos comíamos las giras ciudad por ciudad y yo preguntaba todo: '¿y este micrófono para qué sirve? ¿Y esta luz?'. Un día falto el seguidorista de luz y dijeron que lo haga yo, en ese momento tenía 14, 15 años", recordó, vía Skype, el director de teatro musical sobre sus inicios en el medio.

En cuanto a lo que más admira de Guevara como artista, advirtió: "Ella está en todo. Es una artista muy integral. Detrás de su mirada he aprendido un montón y se agradece porque eso no se impone, se comparte".

Sin embargo, la Nacha mamá parece ser muy diferente a la que vemos en pantalla. "Tenemos un personaje que creamos para protegernos y otro puertas adentro. Es una mamá muy contenedora, nos respetamos mucho todo el tiempo. No somos la familia italiana que nos juntamos todos los domingos a comer los ñoquis, pero nos apoyamos y estamos cuando nos necesitamos", reveló.

Tras asegurar que de chico no entendían esto de "no ser la familia tradicional", Del Mastro confesó que de adulto "lo agradecés". Y enseguida llovieron las anécdotas sobre lo que más le molestaba de pequeño. "Siempre en casa se comió extremadamente sano. Cuando mamá se iba de gira se agradecía, por ahí se iban dos o tres meses de gira a Brasil y nosotros calculábamos que haya salido el avión (en esa época no existían ni los celulares ni internet), e íbamos con la plata que nos habían dejado y comprábamos de todo (...): chizitos, papas fritas, hamburguesas", contó, entre risas al aclarar que en su casa no sabían lo que era la carne.

Mientras asegura que su relación pasó por distintos roces, el director de éxitos como Peter Pan y Violetta Live aseguró que pudieron limar asperezas. "Nuestra relación es adulta e interesante. Nos hemos dicho las cosas desde el amor y no desde el reclamo, estoy buscando la sanación. De hecho, le aconsejé un par de cosas para el Cantando... como que esté más relajada".