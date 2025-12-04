Pícara: Nicole Kidman dijo que compartiría un almuerzo con Lily Allen, en medio de sus conflictivas separaciones

El 2025 fue un año especialmente activo para Nicole Kidman: además de producir y protagonizar Holland y Nine Perfect Strangers, preparar proyectos para el 2026 y trabajar en la tercera temporada de Big Little Lies, la estrella de Hollywood afrontó un duro revés personal al separarse de Keith Urban luego de casi 20 años juntos. En ese contexto, la actriz confesó que le gustaría conectar con Lily Allen, otra gran figura del espectáculo que quedó en el centro de la polémica tras separarse de David Harbour por una supuesta traición.

Kidman mencionó a la cantante de “Smile” en una breve entrevista con el medio especializado Hollywood Reporter en el marco de una nota sobre las 100 mujeres más poderosas del mundo del entretenimiento. Cuando le preguntaron con quién le gustaría compartir un almuerzo, la protagonista de Babygirl brindó algunos nombres conocidos. “Lily Allen, Spike Jonze, Matthieu Blazy, [Sandra] Bullock, Joey King y el Papa León XIV, todos en una mesa”, sorprendió.

Un final inesperado

Keith Urban y Nicole Kidman en una de sus últimas apariciones juntos Getty Images

Kidman, de 58 años, y Urban, de 57, se casaron en junio de 2006 en Sídney, Australia. Luego de 19 años juntos y dos hijas en común -Sunday Rose y Faith Margaret, de 17 y 14-, en junio decidieron separarse. Fue el músico country quien se fue de la casa que compartían. La separación se dio en tiempos de mucho trabajo para la pareja: él estaba constantemente de gira y ella dividía su tiempo entre rodajes y estrenos, por lo que el tiempo juntos -señaló el diario inglés Daily Mail- era muy acotado y la intimidad casi nula.

Kidman y Urban, en el día de su boda

Si bien ella intentó salvar el matrimonio, él siguió adelante con su vida: alquiló una casa en Nashville y en ningún momento intentó volver a acercarse a la actriz. “Todas las señales apuntan al hecho de que Keith está con otra mujer. Digamos que Nicole no lo dice, pero todavía está sorprendida por eso”, aseguraron múltiples fuentes del riñón de ella a TMZ. Además, aseguraron que “lo sabe todo Nashville”. La mujer apuntada como la tercera en discordia fue la estrella emergente Maggie Baugh.

Nicole Kidman estuvo acompañada por sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith, de 14, en el estelar desfile de Chanel Womenswear Primavera/Verano 2026 durante la Semana de la Moda de París el 6 de octubre de 2025. Fue su primera aparición pública luego de anunciar la ruptura Best Image/The Grosby Group

“Toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente“, le dijo una fuente a People remarcando que la hermana de la actriz, Antonia, ha sido un pilar fundamental para ella. Inmediatamente, la testigo reveló que la estrella de Las horas “ha estado estresada porque sabía que la separación eventualmente se haría pública y estaba temiendo eso, pero ahora se muestra sorprendentemente sensata y tranquila. Ahora que se ha revelado, solo se concentra en el futuro y en sus hijas”, agregó.

Un amor que terminó mal

Harbour y Allen, caminando por Nueva York poco antes de su casamiento GROSBY GROUP - LA NACION

Lily Allen y David Harbour se conocieron en 2019 y el flechazo fue inmediato. Luego de la presentación de él en Saturday Night Live, los flamantes novios decidieron mostrarse ya sin miedo al asedio de la prensa por las calles de Manhattan, y en octubre de ese mismo año blanquearon su vínculo pero sin brindar declaraciones, simplemente disfrutando de salidas: desde galas benéficas a partidos de básquet.

Sin embargo, la popularidad de la pareja aumentó el 28 de octubre, cuando Harbour posteó en su cuenta de Instagram una selfie con Allen en Disney World. De allí en adelante, las publicaciones se multiplicaron en ambas redes y en enero de 2020 llegó el inevitable paso por la alfombra roja de los premios SAG del Sindicato de Actores.

Lily Allen y David Harbour, un amor intenso que terminó muy mal Ron Adar - Shutterstock

A pesar de que una selfie de Allen en la que se le veía un anillo había llamado la atención, de todas formas la cantante y Harbour sorprendieron a todos el lunes 7 de septiembre de 2020, cuando se casaron en Las Vegas, en una ceremonia conducida por un imitador de Elvis Presley. ¿Las únicas personas invitadas? Las hijas de la cantante, Ethel Mary de 8 años en ese momento, y Marnie Rose, de 7. Todo parecía ir bien entre ellos desde entonces hasta fines del año pasado, cuando los rumores de crisis comenzaron a circular y, tiempo después, la separación se hizo oficial.

David Harbour y Lily Allen, casador por el Rey Captura Instagram

La ruptura no fue fácil para la cantante, quien decidió internarse para recibir tratamiento por la “confusión emocional” que atravesó. “Me siento muy agradecida de haber tenido el tiempo y el espacio que necesitaba. Estuve en una especie de centro de tratamiento durante unas semanas, lo cual fue genial”, aseguró la intérprete en su podcast, Miss Me?.

“Hice mucha terapia grupal y algo de terapia individual, pero necesitaba algo de tiempo y espacio lejos de todo”, agregó. A su vez, la estrella de la música aseguró que tuvo que trabajar mucho con las sombras de su “niña interior” y que, si bien “no fue nada fácil”, ahora sabe que “la curación dura toda la vida”. Hoy, un año después, hizo catarsis con su música: presentó West End Girl, un material que grabó en tan solo 16 días y en el que habla del derrumbe de su matrimonio y de cómo transitó la infidelidad de su ex. Incluso hay un tema dedicado a la supuesta amante del actor, a quien bautizó “Madeline”.