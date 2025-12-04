De Celeste Cid a Cris Morena, siete celebridades argentinas que sufren el calvario de los acosadores

El sábado por la noche, sentada a la mesa de Mirtha Legrand, Adriana Salgueiro reveló que recibió amenazas de muerte a través de sus redes sociales, que dos personas intentaron ingresar a su antiguo departamento y que la Justicia le entregó un botón antipánico. Conmovida por la situación, se quebró al hablar del tema.

La actriz no es la primera famosa en hacer público el acoso de un seguidor. Hace unos meses trascendió que Cris Morena también fue víctima de la obsesión de un hombre. Antes, Celeste Cid, Sol Pérez y Nazarena Di Serio habían hablado de sus casos.

Cris Morena

Cris Morena realizó una denuncia por un hombre que la perseguía. La Justicia llegó a allanarle el domicilio

El mes pasado, la actriz y productora Cris Morena denunció a un hombre de 51 años que la acosa desde 2020. El caso se dio a conocer en Tarde o temprano, el ciclo de eltrece que conduce Belén Ludueña. “En 2020 hizo una denuncia y este hombre tenía una perimetral. Se acercaba a su domicilio, hacía guardias con su auto, la esperaba en sus oficinas de Capital. Por cuatro años se comportó de manera tranquila, pero en julio algo cambió y Cris se vio obligada a realizar otra denuncia”, explicó la comunicadora.

“Este hombre fue sobreseído y la causa fue archivada porque Cris Morena le dio la posibilidad, siempre y cuando él siguiera una conducta de no molestar. Ahora, cuatro años después, incumplió”, agregó el periodista Germán “Pampa” Mónaco. Mauro Szeta, por su parte, informó del caso en su cuenta de X. “Ordenan restricción perimetral y colocan tobillera a hombre que acosa a Cris Morena hace 5 años”, escribió.

“El imputado ya cumplió con una probation por acosos y hostigamiento ocurridos en 2021. Ahora, Leandro Lo Giudice volvió a merodear a Cris. Le colocaron una tobillera de control”, agregó.

En un tercer tuit dedicado al tema, el especialista en temas policiales reveló algunos de los objetos que la policía allanó en la casa de Lo Giudice: “Había fotos de Cris Morena y mapas para acecharla durante cinco años. También había varias imágenes con los ojos de Morena”. “El acosador está con tobillera y ya tuvo una probation”, completó. Hasta el momento, la productora prefirió no hablar del tema de manera pública.

Nazarena Di Serio

Nazarena Di Serio también vivió una pesadilla (Crédito: Instagram/@nazadiserio)

Hace ocho años, Nazarena Di Serio tuvo una desagradable experiencia con un acosador. La panelista de Moria Casán dio detalles de lo que vivió hace unos meses en un móvil con A la Tarde. “Empecé a recibir muchos regalos en el canal. Fue bastante intimidante toda la secuencia. En un momento me había llegado hasta un cuadro con muchas fotos recortadas de mis amigos, mi familia y eso me asustó bastante. Habían entrado a las cuentas de Instagram que yo seguía y empezaron a stalkear”, recordó.

Alertada por la situación, con el apoyo de eltrece, donde se desempeñaba como notera en el noticiero, Di serio decidió accionar contra su acosador. “La verdad que el canal siempre me cuidó y cuando vio eso me dijo: ‘Ya tenés que ir a hacer la denuncia’. Así que tomamos cartas en el asunto, hicimos la denuncia correspondiente y me dieron el botón antipánico pero, en mi caso, fue una muy mala experiencia. Una pésima experiencia”, remarcó, y explicó que su dispositivo perdía con frecuencia la señal. “Lo entregué voluntariamente porque ya era insoportable”, confió.

Además de aquel incidente, Di Serio dio detalles de otro hecho que vivió este año en las afueras de la señal de Constitución: “El otro día me pasó que venía un tipo todo el tiempo a querer verme y salió Luis Otero, que es un mastodonte enorme y hermoso, y lo sacó; lo asustó. Pero como saben tus horarios, la gente aparece”.

Celeste Cid

Celeste Cid denunció públicamente el hostigamiento que vive desde su adolescencia por parte de un hombre (Foto: Instagram @celestecid)

En 2023, cuando Jay Mammon era el centro de atención por las acusaciones de abuso sexual de Lucas Benvenuto, Celeste Cid reveló, al pasar, que ella también había sido víctima de un acosador. En una charla que mantuvo en la puerta de un teatro con un notero de Socios del Espectáculo y luego de compartir su opinión sobre el entonces conductor de Telefe, contó la situación que le tocó vivir a ella. “Tuve que hacer una denuncia por una especie de acoso que tuve de una persona por redes”, disparó. Luego remarcó que nunca vio personalmente a su acosador.

En diciembre de 2024, en un extenso escrito que compartió en su cuenta de Instagram, la actriz volvió a hablar de esa persecución. “Esto es un botón antipánico. Cuando tenía 15 años empecé a recibir regalos de una persona en mi lugar de trabajo: cajas con fotos mías recortadas de revistas junto a decenas de preservativos usados, y cartas, muchas cartas. El tiempo pasó y las redes sociales volvieron a traer a esta persona”, repasó. “Ante los bloqueos a los que tuvimos que recurrir, empezó a cambiar el volumen y cada vez fue más fuerte el hostigamiento y las amenazas”, contó Celeste Cid a sus casi tres millones de seguidores.

“Este es el segundo botón antipánico que tengo, debido a que esta persona se presentó en la Feria del Libro de Uruguay (donde estuve hace casi 2 meses), y al estar fuera de Argentina (en donde tiene una perimetral y no puede acercarse) tuvo la lucidez de sí hacerlo allí, donde la perimetral no tiene alcance. Por suerte la policía pudo reconocerlo y frenarlo antes de que llegue a la sala en donde me encontraba presentando mi libro”, detalló sobre el último episodio que la tuvo prácticamente cara a cara con su agresor.

“Estamos a la espera de que un juez vea la gravedad del comportamiento sistémico que esta persona mantiene por más de 20 años. Hoy ya me genera miedo. No puedo desoír sus amenazas”, se lamentó al final.

Floppy Tesouro

Floppy Tesouro recordó el duro momento que vivió durante el Bailando (Foto: Instagram @floppytesouro)

Esta semana, Floppy Tesouro reveló que un hombre la persiguió durante mucho tiempo, incluso cuando era participante de Bailando por un sueño. “Tuve que vivir un momento muy particular, muy feo, fue terrible; la pasé muy mal”, confió en diálogo con un notero del programa de eltrece Puro Show. “Pero no solamente porque me dio mucho miedo, sino porque también tomás dimensión de hasta dónde puede llegar alguien”, agregó.

Sobre cómo la acechaba este hombre, la modelo reveló: “Me mandaba mensajes de texto poniéndome: ‘qué bueno que agarrás Libertador, camino corto’. Y yo iba por Libertador en ese momento”. El miedo, contó, se apoderó de ella. “Piel de gallina, lo llamaba a mi papá. Me acuerdo que salía muy tarde y hablaba por bluetooth con él y hasta no llegar a casa, mi papá no se quedaba tranquilo”. Si bien hizo varias denuncias, nunca tuvo una respuesta concreta.

La situación se terminó de tensar cuando llegó hasta su trabajo. “Empezó a mandarme obscenidades al camarín del Bailando. Yo se lo conté a Marcelo (Tinelli) fuera de cámara. Y ahí fue cuando él lo dijo en vivo ese mismo día, y lo dejó de hacer”, recordó la bailarina.

Agustina Peñalva

Agustina Peñalva denunció públicamente el acoso que sufre por parte del economista Walter Graziano.

La periodista de C5N, Agustina Peñalva, conmovió a todos a mediados de octubre cuando frente al micrófono de Andate a dormir vos se quebró al contar que estaba siendo víctima de acoso. El hombre acusado y denunciado en la justicia es Walter Graziano, un economista que hizo algunas participaciones en Duro de domar, ciclo que se emite por el mismo canal en el que ella trabaja.

La persecución, que comenzó en redes sociales, se tornó personal en tres oportunidades. Primero, en un restaurante mientras ella estaba comiendo con amigas. Luego, en el gimnasio al que la joven asiste habitualmente. Por último, en el estadio de San Lorenzo, donde estaba trabajando. “En la cancha tuvimos un forcejeo, él me decía que lo único que quería era estar conmigo; que si estaba con él, no me iba a lastimar, que por favor le aceptara el libro [de regalo]. Yo le decía: ‘por favor, no quiero nada con vos, necesito que lo entiendas, me da miedo lo que estás haciendo’“.

Ante esta situación, Peñalva realizó una tercera denuncia, que se radicó en la Fiscalía 18 de la ciudad y está caratulada como “hostigamiento”. En consecuencia, recibió un botón antipánico, por lo que el acosador está imposibilitado de acercarse a la periodista y de contactarla a través de cualquier medio. En su extenso descargo aquel día frente a las cámaras, Peñalva interpeló a las autoridades. “¿Qué tengo, que caer con un ojo morado? ¿Me tienen que encontrar tirada? Lo único que pido es que les presten atención a las chicas”, rogó. “Contamos un montón de muertes de pibas. Agilicen la Justicia. No les cuesta nada. Y los casos intermedios también son violencia de género. Los casos de acoso también son violencia de género. Lo único que pido es que se haga justicia”, completó.

Soledad Larghi

Soledad Larghi la pasó mal hace unos años por culpa de un acosador Gerardo Viercovich - LA NACION

Luego de escuchar el testimonio de Peñalva, Soledad Larghi decidió dejar atrás el silencio y habló de forma pública de su experiencia. “Vi el video de Agustina y me impresionó un montón, porque sentí que estaba recordando lo que me pasó a mí”, señaló en una charla con Pamela David. “Yo no lo hice público en ese momento porque fue una situación súper incómoda”, explicó y contó de inmediato su historia.

Larghi contó que un día, al salir de la radio, un hombre la interceptó frente a su auto. “Soledad, te vine a buscar”, le dijo. “Yo le dije que se estaba confundiendo, y cuando lo miro con atención, me doy cuenta de que le temblaba muchísimo la boca y me reiteró: ‘Te vine a buscar. Te dije que te iba a venir a buscar y te vine a buscar’”. “En ese momento, yo estaba haciendo la mañana en América con Antonio Laje y este hombre todo el día me mandaba mensajes”, sumó.

Dos semanas después de que la policía le pusiera custodia, el acosador volvió a escribirle. Cuando fue a la radio, lo reconocieron y lo detuvieron. “Ahí empezó este trámite horrible. En ese momento no me ofrecieron un botón antipánico, pero le pusieron una restricción para que no me contactara. Fue muy shockeante, porque vi el momento de la detención y esta persona le decía a la policía: ‘No, no... Ella nunca me dijo que no’”, sumó. “No estuvo detenido, porque no tenía antecedentes y me explicaron que no tenían motivos para hacerlo porque no me había agredido. Pero le pusieron una orden de restricción. La realidad es que nunca me volvió a contactar, por lo menos no desde su perfil”, indicó Larghi.

Sol Pérez

Sol Pérez contó que un hombre la persigue constantemente a la salida de su trabajo - Fuente: América

En mayo de 2019, Sol Pérez contó en vivo, en el programa Involucrados, que un hombre al que no conocía la acosaba y que vivía con miedo desde la primera vez que lo vio, durante la temporada de verano. “Justo estoy viviendo una situación muy extraña con una persona que me sigue a todos lados. No lo denuncié, pero me están por dar el botón antipánico a través de la aplicación. Es muy grave. Esta persona apareció en el verano, en Mar del Plata, venía a la salida del teatro”, recordó.

“Una vez acá, me siguió cuando iba a comer con mis amigos, se sentó en una barra a tomar whisky y se acercó a la mesa para sentarse. Que te persigan, ya pasa un límite. Luego empezó a venir a la radio. Una vez una de las productoras le tuvo que pedir que se vaya porque estaban todos incómodos”, relató.

La modelo se mostró muy preocupada por la situación y reconoció su temor a que el acosador llegue a su domicilio.“Por ahora no apareció en mi casa. Me da miedo, estoy constantemente llamando a mi mamá para estar en contacto cuando entro al auto, cuando salgo del gimnasio. Antes se paraba y me hablaba, ahora directamente me agarra del brazo”, manifestó. Además, Pérez contó que en ese momento tenía una señal en clave para pedir auxilio.