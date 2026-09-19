Así está hoy Alex D. Linz, el niño de Mi pobre angelito 3 y Un día muy especial

Alex D. Linz fue uno de los niños más famosos del Hollywood de los 90. Fue el hijo de Michelle Pfeiffer en Un día muy especial (1996), afrontó el desafío de protagonizar Mi pobre angelito 3 (1997), después del fenómeno de las películas protagonizadas por Macaulay Culkin, y le puso su voz al joven Tarzán en la película animada de Disney. Sin embargo, cuando su carrera parecía tener un largo camino por recorrer, decidió retirarse de la actuación. Hoy tiene 37 años y lleva una vida completamente alejada del mundo del espectáculo.

Sus primeros pasos en Hollywood

Alexander David Linz nació el 3 de enero de 1989 en la ciudad californiana de Santa Bárbara. Hijo de una abogada y de un profesor universitario, comenzó su carrera artística cuando tenía apenas seis años. Su primera aparición en televisión fue en 1995, en un capítulo de la exitosa serie Cybill. Un año después, el encanto que desplegó en el casting de una película de Hollywood le cambió la vida.

Linz fue elegido para interpretar a Sammy Parker, el hijo del personaje de Michelle Pfeiffer en Un día muy especial (1996), la comedia romántica que la actriz protagonizó junto a George Clooney. En la película, Pfeiffer y Clooney encarnan a dos padres solteros que, por distintas circunstancias, deben atravesar juntos una jornada laboral caótica mientras intentan hacerse cargo de sus respectivos hijos. Con sus anteojos y su particular personalidad, Linz se convirtió en uno de los personajes más entrañables de la película.

El desafío de protagonizar Mi pobre angelito 3

La siguiente gran oportunidad llegó apenas un año después. En 1997, con solo ocho años, Linz protagonizó Mi pobre angelito 3.

El reto era importante: Macaulay Culkin ya no formaba parte de la saga y la historia continuaba con un elenco completamente diferente. Linz interpretó a Alex Pruitt, otro niño que quedaba solo en casa y terminaba burlando a un grupo de delincuentes con una serie de ingeniosas trampas.

Mi pobre angelito 3 se estrenó en 1997

El niño que soñaba con las estrellas

En la previa al estreno de la película, el pequeño actor fue entrevistado por Bobbie Wygant en un especial navideño. Durante la charla habló de la audición para conseguir el papel y del rodaje de Mi pobre angelito 3, pero también reveló algunos de sus intereses fuera de los sets.

Cuando le preguntaron qué era lo que menos disfrutaba durante las filmaciones, Linz respondió sin dudar: “Probablemente, tener que hacer matemáticas durante el horario escolar”. Sin embargo, al hablar de sus materias favoritas, la respuesta fue otra: “Me gustan las ciencias y la astronomía”.

Por entonces tenía apenas ocho años y acababa de conseguir uno de los papeles más importantes de su carrera. También contó que tenía un telescopio en su casa y que soñaba con conseguir uno más potente para observar el espacio. Incluso fantaseó con comprar “el del observatorio”.

Tarzán y sus últimos papeles en Hollywood

Después de Mi pobre angelito 3, Linz continuó con su carrera tanto en cine como en televisión. En 1999 le puso la voz al joven Tarzán en la película animada de Disney y también participó en producciones como Mi hermano el cerdito (1999), Titan A.E. (2000), Un vuelco del corazón (2000) y Bruno (2000).

En 2001 llegó otro de sus grandes protagónicos: Max Keeble’s Big Move (2001), la comedia de Disney en la que interpretó a un adolescente que, convencido de que su familia estaba a punto de mudarse de ciudad, decidía vengarse de todos aquellos que le habían complicado la vida en la escuela. Ese mismo año también actuó en The Jennie Project (2001), una película para televisión en la que interpretó a Andrew Archibald.

Durante los años siguientes formó parte de películas como Race to Space (2001), Red Dragon (2002) y Full-Court Miracle (2003). En esta última interpretó a Alex Schlotsky, el protagonista de la película de Disney Channel. Ya convertido en adolescente, fue parte de los elencos de The Amateurs (2005) y Choose Connor (2007), su último trabajo como actor.

Cambio de rumbo

Hoy, Alex Linz se dedica a la planificación urbana

Después de más de una década frente a las cámaras, Linz dejó la actuación y se concentró en sus estudios. Ingresó a la Universidad de California en Berkeley, donde estudió Ciencia, Tecnología y Sociedad y se graduó en 2011. También pasó por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde obtuvo en 2017 una maestría en Planificación Urbana y Regional. En esos años, participó de un grupo de improvisación y comedia, pero su vida tomó un rumbo muy diferente al que parecía anticipar su exitosa infancia como actor.

Linz mantuvo durante años un perfil bajo y dejó de aparecer en películas, series y eventos vinculados al mundo del espectáculo. Su ausencia fue tan marcada que durante mucho tiempo poco se supo sobre aquel niño que había protagonizado Mi pobre angelito 3. En diciembre de 2023, unas fotos tomadas en las calles de Los Ángeles llamaron la atención de la prensa. En ese momento, distintos medios destacaron su cambio de aspecto y su alejamiento de la actuación.

Hoy, Linz trabaja como especialista en planificación urbana en Los Ángeles dentro del equipo del Plan de Vecindario de Tránsito de la Línea G. A los 37 años, el actor que alguna vez fue una de las caras más conocidas del cine infantil construyó una realidad lejos de las cámaras. Mientras él eligió vivir lejos del ojo público, sus películas todavía forman parte de la memoria de toda una generación.