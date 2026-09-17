Kevin Costner, ¿enamorado? Quién es Jennifer Milburn, su “misteriosa” acompañante 31 años menor que él

Una salida al supermercado alcanzó para volver a poner la vida sentimental de Kevin Costner bajo la lupa. A más de dos años de finalizar su divorcio de Christine Baumgartner, el actor de 71 años fue fotografiado en Santa Bárbara, California, acompañado por una misteriosa mujer rubia. Días después se conoció su identidad: Jennifer Milburn, de 40 años, una exazafata y modelo con una larga vinculación con Aspen, Colorado, uno de los lugares predilectos del protagonista de Yellowstone.

Costner, de 71 años, y Milburn recorrieron juntos un supermercado Albertsons de Santa Bárbara; testigos citados por Daily Mail aseguraron que se mostraron “extremadamente afectuosos” Coleman Rayner/The Grosby Group

Las imágenes fueron obtenidas por Daily Mail y muestran a Costner y Milburn haciendo compras en un supermercado Albertsons de Santa Bárbara, a comienzos de septiembre. Según testigos citados por el medio británico, ambos se mostraron “extremadamente afectuosos” durante la salida.

Durante la salida, Milburn llevó el carrito con las compras, entre las que había filetes, verduras, jugo de pomelo y cereales; para la ocasión, Costner eligió un look completamente blanco y anteojos de sol Coleman Rayner/The Grosby Group

Recorrieron juntos los pasillos, compraron carne, verduras, jugo de pomelo y cereales y luego se dirigieron al Mercedes-Benz del actor.

Tras terminar las compras, ambos se dirigieron al Mercedes-Benz de Costner; la identidad de su acompañante era hasta ahora desconocida y fue revelada días después por Daily Mail Coleman Rayner/The Grosby Group

Las fotografías rápidamente despertaron especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó hasta el momento que exista una relación sentimental. Contactada por Daily Mail, Milburn confirmó que era la mujer que aparecía en las imágenes junto al ganador del Oscar, pero terminó la comunicación cuando le preguntaron si estaban juntos.

Quién es Jennifer Milburn y su conexión con Aspen

Aunque hasta ahora su nombre era prácticamente desconocido fuera de Aspen, Milburn lleva años vinculada con esa exclusiva ciudad de Colorado. Según informó Daily Mail, trabajó durante casi seis años en Kemo Sabe, una reconocida tienda de indumentaria western frecuentada por celebridades.

Antes de ser identificada como la misteriosa acompañante de Kevin Costner, Jennifer Milburn realizó trabajos como modelo para marcas locales vinculadas con Aspen. Foto: @Blue Delta Jeans/Facebook

Antes había trabajado como azafata de Delta y también realizó trabajos como modelo para marcas locales. El medio señala además que en su perfil de Linkedin figura actualmente como directora de Partnerships de The Optimism Company, la compañía de Simon Sinek. En las redes sociales parecería ser que utiliza el nombre @theaspenjenn, aunque actualmente mantiene sus perfiles privados.

Aspen es el punto que conecta las historias de Milburn y Costner. El actor posee allí Dunbar Ranch, una propiedad de 64.75 hectáreas que compró en los 2000 y que se convirtió en uno de sus principales refugios fuera de California.

Kemo Sabe también es un lugar conocido por Costner, quien ha frecuentado el local y fue visto allí anteriormente junto a otras figuras de Hollywood. Sin embargo, no hay hasta el momento información que permita asegurar que Costner y Milburn se conocieron en Aspen ni a través de ese círculo social.

La coincidencia, de todos modos, llamó la atención después de que ambos fueran fotografiados juntos en California. A los interrogantes sobre el vínculo se suma la diferencia de edad: Costner tiene 71 años y Milburn, 40, por lo que los separan 31 años.

La vida sentimental de Costner después de su divorcio

La aparición de Milburn se produce después de una etapa de importantes cambios en la vida privada del actor. Costner y Baumgartner pusieron fin oficialmente a su matrimonio el 16 de febrero de 2024, luego de un conflictivo proceso de divorcio que había comenzado en mayo de 2023. Estuvieron casados durante 18 años y tienen tres hijos en común: Cayden, Hayes y Grace.

Kevin Costner y Christine Baumgartner estuvieron casados durante 18 años y tuvieron tres hijos, Cayden, Hayes y Grace; se separaron en 2023 y su divorcio quedó oficialmente finalizado en febrero de 2024

La expareja llegó a un acuerdo en septiembre de 2023 y mantuvo la custodia compartida de sus hijos. Durante el proceso judicial, Baumgartner había solicitado inicialmente 248.000 dólares mensuales de manutención infantil, mientras que finalmente un juez estableció que Costner debía pagar 63.209 dólares por mes.

Después del divorcio, la vida sentimental del actor volvió varias veces a ocupar titulares. En 2023 fue relacionado con la cantante Jewel, después de que ambos coincidieran en un evento. Costner terminó desmintiendo públicamente el romance en junio de 2024: aseguró en The Howard Stern Show que eran amigos y que nunca habían salido.

Más adelante apareció otro nombre. En agosto de 2025, Us Weekly informó que Costner estaba viendo a la directora y escritora Kelly Noonan Gores. Una fuente aseguró entonces a la revista que habían sido presentados por amigos en común, que ambos frecuentaban Aspen y que estaban conociéndose de manera casual.

Meses después, otra fuente explicó al mismo medio que, tras atravesar un divorcio tan público y costoso, el actor se mostraba cauteloso y no buscaba por entonces una relación seria ni volver a casarse.

Costner, sin embargo, nunca cerró la puerta a enamorarse nuevamente. En junio de 2024, al ser consultado por Fox News acerca de qué buscaba en una mujer, habló de alguien que quisiera ser amado y potenciara su mejor versión. Y un año después, en diálogo con Extra, volvió sobre el tema: “Las personas están hechas para estar juntas. Estoy seguro de que podría pasarme”, afirmó.

Por ahora, su salida con Milburn abre un nuevo interrogante, pero no alcanza para confirmar un romance.