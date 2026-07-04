Así vivieron los famosos la victoria de la selección Argentina frente a Cabo Verde

Este viernes, Argentina consiguió su pase a octavos de final al vencer por 3 a 2 a Cabo Verde en un partido que tuvo de todo: goles, alargue y mucho sufrimiento. Mientras que algunos famosos alentaron desde el Hard Rock Stadium en Miami, otros lo hicieron a través de sus redes sociales, donde compartieron sus reacciones durante el partido y sus festejos por el triunfo de la Scaloneta.

Marley lo vio con Susana Giménez, quién viajó especialmente a Miami para este 16avos contra el equipo africano. También será parte de la próxima edición de Por el Mundo, que podrá verse este sábado a las 20.30, por Telefe.

Germán Paoloski disfrutó por primera vez de un partido del Mundial junto a su hijo Beltrán y compartió su emoción en su Instagram. “Se sufrió pero el sueño sigue intacto. ¡Vamos Argentina!“, escribió junto a varias imágenes que reflejaban esta experiencia que vivió junto a su hijo.

Fieles a sus estilos, Lizy Tagliani y Georgina Barbarossa apelaron al humor para retratar como vivieron este cruce tan picante. “La Georgi de la suerte”, rápidamente se convirtió en meme.

Nico Vázquez que está disfrutando de unas vacaciones junto a su novia Dai Fernández también posteó a la distancia Instagram

David Beckham alentando a Leo Messi junto a Victoria y su hijo Cruz; quién sorprendió con una campera de la Selección Instagram

Marcelo Tinelli desde la platea del Hard Rock Stadium junto a La Mona Jiménez Instagram

Griselda Siciliani reveló cuál es su cábala para que gane la albiceleste: la camiseta retro que usaba Diego Maradona en el '86 Instagram

Tras viajar y presenciar las tres primeras fechas de grupo, Zaira Nara volvió a la Argentina y vio el partido junto a sus hijos Instagram

Luciana Salazar viajó con su hija Matilda para este partido en Miami. La modelo sorprendió con un outfit muy jugado Instagram

Agus Gandolfo, la mujer de Lautaro Martínez, disfrutó del partido junto a sus hijos Instagram

Diego "El Cholo" Simeone junto a su mujer Carla Pereyra y sus hijas alentando a Giuliano; jugador de la Scaloneta Instagram (@carla.pereyra15)

Gianluca Simeone también dijo presente junto a Eva Bargiela y su bebito Instagram

Luisana Lopilato con la camiseta puesta desde temprano Instagram

Darío Barassi súper lookeado para alentar a la Scaloneta Instagram

Otra de las que mostró su emoción por estar viviendo esta experiencia en familia fue Jimena Barón. La actriz y cantante le dedicó un extenso posteo a su hijo Momo, que se sumó al viaje familiar en las últimas horas por compromisos escolares y luego, le agradeció a la Scaloneta: “Gracias Argentina querida! Gracias selección!!! Es inexplicable lo que nos están haciendo vivir!“, confesó.