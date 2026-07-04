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Así vivieron los famosos la victoria de la selección Argentina frente a Cabo Verde

Tras un durísimo encuentro, la Scaloneta pasó a octavos de final; las reacciones y el festejo de las celebrities en sus redes sociales

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Para LA NACIONCynthia Caccia
Susana Giménez, Luciana Salazar y Griselda Siciliani alentaron a la Scaloneta en esta fecha contra Cabo Verde
Susana Giménez, Luciana Salazar y Griselda Siciliani alentaron a la Scaloneta en esta fecha contra Cabo VerdeInstagram

Este viernes, Argentina consiguió su pase a octavos de final al vencer por 3 a 2 a Cabo Verde en un partido que tuvo de todo: goles, alargue y mucho sufrimiento. Mientras que algunos famosos alentaron desde el Hard Rock Stadium en Miami, otros lo hicieron a través de sus redes sociales, donde compartieron sus reacciones durante el partido y sus festejos por el triunfo de la Scaloneta.

Marley lo vio con Susana Giménez, quién viajó especialmente a Miami para este 16avos contra el equipo africano. También será parte de la próxima edición de Por el Mundo, que podrá verse este sábado a las 20.30, por Telefe.

Germán Paoloski disfrutó por primera vez de un partido del Mundial junto a su hijo Beltrán y compartió su emoción en su Instagram. “Se sufrió pero el sueño sigue intacto. ¡Vamos Argentina!“, escribió junto a varias imágenes que reflejaban esta experiencia que vivió junto a su hijo.

Fieles a sus estilos, Lizy Tagliani y Georgina Barbarossa apelaron al humor para retratar como vivieron este cruce tan picante. “La Georgi de la suerte”, rápidamente se convirtió en meme.

Nico Vázquez que está disfrutando de unas vacaciones junto a su novia Dai Fernández también posteó a la distancia
Nico Vázquez que está disfrutando de unas vacaciones junto a su novia Dai Fernández también posteó a la distancia Instagram
David Beckham alentando a Leo Messi junto a Victoria y su hijo Cruz; quién sorprendió con una campera de la Selección
David Beckham alentando a Leo Messi junto a Victoria y su hijo Cruz; quién sorprendió con una campera de la SelecciónInstagram
Marcelo Tinelli desde la platea del Hard Rock Stadium junto a La Mona Jiménez
Marcelo Tinelli desde la platea del Hard Rock Stadium junto a La Mona JiménezInstagram
Griselda Siciliani reveló cuál es su cábala para que gane la albiceleste: la camiseta retro que usaba Diego Maradona en el '86
Griselda Siciliani reveló cuál es su cábala para que gane la albiceleste: la camiseta retro que usaba Diego Maradona en el '86Instagram
Tras viajar y presenciar las tres primeras fechas de grupo, Zaira Nara volvió a la Argentina y vio el partido junto a sus hijos
Tras viajar y presenciar las tres primeras fechas de grupo, Zaira Nara volvió a la Argentina y vio el partido junto a sus hijosInstagram
Luciana Salazar viajó con su hija Matilda para este partido en Miami. La modelo sorprendió con un outfit muy jugado
Luciana Salazar viajó con su hija Matilda para este partido en Miami. La modelo sorprendió con un outfit muy jugadoInstagram
Agus Gandolfo, la mujer de Lautaro Martínez, disfrutó del partido junto a sus hijos
Agus Gandolfo, la mujer de Lautaro Martínez, disfrutó del partido junto a sus hijosInstagram
Diego "El Cholo" Simeone junto a su mujer Carla Pereyra y sus hijas alentando a Giuliano; jugador de la Scaloneta
Diego "El Cholo" Simeone junto a su mujer Carla Pereyra y sus hijas alentando a Giuliano; jugador de la ScalonetaInstagram (@carla.pereyra15)
Gianluca Simeone también dijo presente junto a Eva Bargiela y su bebito
Gianluca Simeone también dijo presente junto a Eva Bargiela y su bebito Instagram
Luisana Lopilato con la camiseta puesta desde temprano
Luisana Lopilato con la camiseta puesta desde tempranoInstagram
Darío Barassi súper lookeado para alentar a la Scaloneta
Darío Barassi súper lookeado para alentar a la ScalonetaInstagram

Otra de las que mostró su emoción por estar viviendo esta experiencia en familia fue Jimena Barón. La actriz y cantante le dedicó un extenso posteo a su hijo Momo, que se sumó al viaje familiar en las últimas horas por compromisos escolares y luego, le agradeció a la Scaloneta: “Gracias Argentina querida! Gracias selección!!! Es inexplicable lo que nos están haciendo vivir!“, confesó.

Con nuevo look, Valentina Zenere vio el partido con amigas
Con nuevo look, Valentina Zenere vio el partido con amigasInstagram
Por Cynthia Caccia
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