Así vivieron los famosos la victoria de la selección Argentina frente a Cabo Verde
Tras un durísimo encuentro, la Scaloneta pasó a octavos de final; las reacciones y el festejo de las celebrities en sus redes sociales
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Este viernes, Argentina consiguió su pase a octavos de final al vencer por 3 a 2 a Cabo Verde en un partido que tuvo de todo: goles, alargue y mucho sufrimiento. Mientras que algunos famosos alentaron desde el Hard Rock Stadium en Miami, otros lo hicieron a través de sus redes sociales, donde compartieron sus reacciones durante el partido y sus festejos por el triunfo de la Scaloneta.
Marley lo vio con Susana Giménez, quién viajó especialmente a Miami para este 16avos contra el equipo africano. También será parte de la próxima edición de Por el Mundo, que podrá verse este sábado a las 20.30, por Telefe.
Germán Paoloski disfrutó por primera vez de un partido del Mundial junto a su hijo Beltrán y compartió su emoción en su Instagram. “Se sufrió pero el sueño sigue intacto. ¡Vamos Argentina!“, escribió junto a varias imágenes que reflejaban esta experiencia que vivió junto a su hijo.
Fieles a sus estilos, Lizy Tagliani y Georgina Barbarossa apelaron al humor para retratar como vivieron este cruce tan picante. “La Georgi de la suerte”, rápidamente se convirtió en meme.
Otra de las que mostró su emoción por estar viviendo esta experiencia en familia fue Jimena Barón. La actriz y cantante le dedicó un extenso posteo a su hijo Momo, que se sumó al viaje familiar en las últimas horas por compromisos escolares y luego, le agradeció a la Scaloneta: “Gracias Argentina querida! Gracias selección!!! Es inexplicable lo que nos están haciendo vivir!“, confesó.
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